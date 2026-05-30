В августе 2025 года Солнце произвело радиовсплеск IV типа, который длился 19 дней. Предыдущий рекорд составлял всего пять дней.

В августе прошлого года астрономы наблюдали необычное явление на Солнце. Радиосигнал, связанный с активностью в его внешней атмосфере, сохранялся значительно дольше, чем во всех предыдущих известных случаях.

Событие началось с радиовсплеска IV типа. Такие всплески возникают, когда электроны взаимодействуют с солнечными магнитными полями, закручиваются вдоль их линий и излучают радиоволны. Обычно подобные явления продолжаются от нескольких часов до нескольких суток.

На этот раз ситуация развивалась иначе. Радиоизлучение не ослабевало почти три недели и завершилось только через 19 дней. Предыдущий рекорд составлял около пяти дней.

Астрофизики собрали данные миссий NASA STEREO, Parker Solar Probe и Wind, а также аппарата Solar Orbiter, который реализуют ESA и NASA. Каждый из зондов наблюдал всплеск лишь на отдельных этапах. Вращение Солнца постепенно выводило область его возникновения из поля зрения одних космических аппаратов и делало ее доступной для других.





Объединенный анализ позволил определить источник явления. Им оказалась крупная магнитная структура во внешней атмосфере Солнца — так называемый шлемовидный стример. Эта область получила дополнительную подпитку после трех последовательных выбросов корональной массы, произошедших в одном и том же районе. По оценке ученых, именно такая последовательность событий поддерживала магнитную структуру гораздо дольше обычного.

Понимание механизмов длительных радиовсплесков важно для прогнозирования космической погоды. Когда ученые смогут точнее определять такие магнитные структуры и предсказывать их поведение, защита спутников, астронавтов и наземной инфраструктуры станет эффективнее. Сами радиоволны безвредны, но порождающая их магнитная среда связана с опасными потоками частиц.