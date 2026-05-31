Студия Frontier Developments анонсировала Planet Zoo 2. Сиквел симулятора зоопарка получит улучшенную графику, более обширные парки и углублённую систему управления

В игре появятся водные виды животных. Игроки смогут строить аквариумы с акулами и морскими обитателями, в которых предусмотрены системы фильтрации и шлюзы для персонала. Добавлены вольеры для летающих птиц, внутри которых смогут прогуливаться посетители. Станет доступно редактирование ландшафта.

Изображение: Frontier Developments

Важный аспект игры — природоохранная деятельность. Игроки восстанавливают заповедники и выпускают животных на волю. Успех зоопарка зависит от баланса между удовлетворенностью гостей и благополучием питомцев.

Предзаказ включает бонусный набор. В него входят магазин Toucan Eat Shop, контейнеры для пожертвований и фотозона с тигром. Deluxe Edition даст 6 дополнительных видов животных и эксклюзивные таблички.