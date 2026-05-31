Global_Chronicles
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Компания Voltage Vessels представила Пентагону шестиметровый катер, изготовленный методом 3D-печати. Проект предусматривает производство судов непосредственно на военных базах.
Военные США ищут способы сократить зависимость от длинных логистических маршрутов. Одним из возможных решений стали военные катера, которые можно производить прямо рядом с местом эксплуатации. Сейчас военным приходится везти технику за океан. Расстояние от аэропорта Наха на Окинаве до Сан-Диего — 10500 километров. Каждый катер преодолевает этот путь, прежде чем попасть в руки военных. 

Компания Voltage Vessels предлагает другой подход. Она использует крупноформатную 3D-печатную систему CEAD. Вместо того чтобы доставлять готовые лодки с другого конца света, военные могут производить их прямо на передовых базах. Достаточно иметь 3D-принтер и нужный материал.

Для печати применяют композит Eclipse X9 — переработанный пластик PETG с добавлением рубленого базальтового волокна. Этот материал прочнее обычного морского пластика HDPro. При этом он не проводит электричество. Теоретически базальтовое волокно снижает радиолокационную заметность и не создает помех для систем связи на автономных судах.

Одна шестиметровая лодка весит около 600 килограммов. Стартап рассчитывает на годовой объем производства в 15000 метрических тонн материала. Это позволяет выпускать до 25000 корпусов в год. Сейчас ВМС США развертывают 100 крупноформатных металлических 3D-принтеров на базах по всему миру, но они печатают только компоненты. Voltage Vessels предлагает печатать целые корпуса.

Источник: tomshardware.com
