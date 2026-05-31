По данным AMD, RX 9070 GRE быстрее RTX 5060 Ti 16 ГБ в среднем на 22 %.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация о том, что AMD планирует представить на мировом рынке ранее предназначавшуюся только для Китая видеокарту Radeon RX 9070 GRE, а сейчас издание VideoCardz раскрывает более подробную информацию относительно этого запуска.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что видеоадаптер AMD Radeon RX 9070 GRE, оснащённый 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-битной шиной и урезанным GPU Navi 48 с 48 вычислительными блоками и 3072 потоковыми процессорами, дебютирует во всем мире 1 июня текущего года по рекомендованной цене 549 долларов США, что соответствует стартовой стоимости Radeon RX 9070. Пропускная способность памяти RX 9070 GRE достигает 432 ГБ/с, а показатель TDP составляет 220 Вт.

Отмечается, что в рекламных материалах, посвящённых Radeon RX 9070 GRE, компания AMD указывает, что ценник RX 9070 стартует от 619 долларов США, что приносит некоторую путаницу — или стоимость обычной модели повысится, или речь идёт о текущих розничных ценах, которые на текущий момент действительно начинаются от 600 долларов.

По данным AMD, видеокарта Radeon RX 9070 GRE в разрешении 1440p в среднем на 22% производительнее по сравнению с GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в более чем 40 играх и предлагает на 26% лучшее соотношение цены и быстродействия, а также опережает RTX 5070 на 4 % относительно показателя стоимости и производительности, хоть и уступает ей на 2 % в быстродействии.

В список производителей, которые первыми представят собственные варианты Radeon RX 9070 GRE, входят Asus, XFX и Sapphire. Обзоры, посвященные RX 9070 GRE, как ожидается, появятся в день её запуска, то есть 1 июня.