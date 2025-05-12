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Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей

Падение цен на комплектующие и укрепления рубля снова позволяют собирать недорогие и быстрые ПК, которые справляются со всеми новыми играми.
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В недавно вышедшем блоге про оптимальные и недорогие связки процессора и материнской платы я приводил пример стоимости процессора Core i3-12100F, который теперь стоит просто копейки. И мне стало интересно, во сколько обойдется актуальный игровой ПК на этом процессоре, который позволит пройти все новые игры. И хорошо бы, если бы при сборке этого компьютера можно было бы уложиться в сумму 50000 рублей, которой, вроде бы совсем недавно, в доковидные времена, хватало даже для сборки довольно мощного игрового компьютера. И которая стала некоей психологической отметкой между "приемлемо" и "дорого".

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Но, цены растут и несмотря на то, что процессоры и видеокарты старых поколений постепенно дешевеют, корпуса, блоки питания, процессорные кулеры остаются дорогими. Например, популярный блок питания CHIEFTEC Proton BDF-500S, который я часто использовал в сборках прошлых лет, даже в конце 2023 года стоил примерно 3500-3800 рублей, а сегодня за него просят около 5000 рублей. Такая цена делает его довольно дорогим для бюджетных сборок и я, как и многие другие блогеры, теперь использую блоки питания DeepCool серии PF.

Но, несмотря на скромный бюджет, экономить на спичках в этой сборке мы не будем и возьмем достаточно качественное "железо", которое способно проработать много лет. В этом нам поможет и очень скромное энергопотребление используемых комплектующих, которое позволит получить низкий нагрев при небольшом уровне шума.

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Поскольку сегодня мы попробуем поставить рекорд в экономии при сборке этого ПК, уложившись в такую скромную сумму, хотелось бы сразу ответить на предложения "добавить пару тысяч рублей и взять..." в комментариях. Подобные недорогие ПК покупают пользователи, у которых денег в семейном бюджете впритык и просто так увеличить бюджет на компьютер им очень непросто. Нужно или откладывать его покупку на месяц другой, чтобы накопить еще, сэкономив на чем-то другим, или занимать деньги у друзей и знакомых. И как это тяжело, я прекрасно знаю по своему опыту.

Ну что же, давайте начинать и первым делом посмотрим на процессор, взяв примеры его цены на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Процессор

Глядя на стоимость Core i3-12100F хочется вскрикнуть как в известном меме — "Нет, ну вы видели это, видели?". Всего четыре с небольшим тысячи рублей за процессор, который тянет все новые игры, и в большинстве игр находится примерно на уровне Ryzen 5 5500, при этом обладая очень низким жором и имея шину PCI Express версии 4.0. С такой ценой на Core i3-12100F можно забыть еще и про старые шестиядерники со вторичного рынка: Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600 или Core i5-10400F, проще купить новый процессор, который к тому же совсем не требователен к материнской плате.

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Перед тем, как писать этот блог, я не только прочитал старые обзоры Core i3-12100F, но и посмотрел, как он показывает себя в современных требовательных играх, например, Hogwarts Legacy. И в связке с видеокартой AMD Radeon RX 6600 FPS держится на отметке 50-60 кадров на высоких настройках, что очень неплохо. Да, четыре ядра и всего восемь потоков в некоторых новых играх уже ограничат FPS, но за такую цену этому процессору можно это простить, ведь этот ПК будет собран для того, чтобы играть в уже вышедшие хиты. Ждать запаса мощности на будущее за такую цену не стоит.

Кулер процессора

Те всего 40-50 ватт, что будет есть Core i3-12100F в играх, позволят нам сэкономить на кулере, взяв модель без теплотрубок. Много лет назад, когда параметр TDP процессоров означал реальное энергопотребление, а не некую абстракцию, как сегодня, а процессоры среднего уровня производительности потребляли всего 50-70 ватт, многие геймеры без проблем обходились простыми алюминиевыми кулерами без теплотрубок. При выборе такого кулера сегодня стоит отдавать предпочтение конструкциям с радиальными ребрами, а не квадратным брускам старого образца. Ведь такой кулер будет обдувать цепи питания материнской платы, которая в недорогой сборке скорее всего будет без радиаторов на них. Мы возьмем PCCOOLER R94-V2, один из самых недорогих кулеров LGA 1700.

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Материнская плата

Скромные аппетиты Core i3-12100F позволят сэкономить еще и на материнской плате, взяв самую дешевую "доску" LGA 1700 на чипсете Intel H610. А вот с более мощным шестиядерником Core i5-12400F этот номер не пройдет, он может потреблять почти 120 ватт. Конечно, можно взять подешевевший Core i5-12400F, ограничить его лимитами и поставить на самую недорогую материнскую плату. Но по сравнению с Core i3-12100F придется переплатить около 4500-5000 рублей, и при этом еще и потерять часть производительности, за которую эти деньги доплачены. Поэтому мы смело берем в эту сборку плату MSI PRO H610M-E, которая стоит всего 4794 рубля. У нее есть слот M.2 для современных SSD, укрепленный металлом разъем видеокарты и все нужные для игрового ПК разъемы в достаточных количествах.

Оперативная память

Еще один сложный вопрос в выборе конфигурации этой сборки — сколько памяти в нее ставить, 16 или 32 ГБ? И вот здесь лучше немного доплатить, ведь разница между комплектами DDR4 2х8 ГБ и 2х16 ГБ в 2025 году стала очень небольшой. Память стандарта DDR4 постепенно уходит в прошлое, вытесняемая DDR5 и теперь востребована только в бюджетных сборках, таких, как наша. С 16-ю гигабайтами ОЗУ мы уже будем упираться в ее объем в некоторых играх, а наш процессор и так не слишком быстр, чтобы терять производительность в играх из-за того, что при недостатке оперативной памяти будет использоваться файл подкачки. 

А с нашей материнской платой, имеющий всего два слота DIMM, просто добавить памяти в будущем не получится. Еще один аргумент за комплект из пары более емких модулей — это то, что, как правило, они работают быстрее за счет двухранговости. Поэтому наш выбор в этот ПК — очень недорогая память Reletech объемом 32 ГБ с частотой 3200 МГц и таймингом CL 18.

Видеокарта

Главная интрига этой сборки — видеокарта, ведь даже в режиме самой жесткой экономии мы не впишемся в бюджет, если поставим сюда популярную GeForce RTX 4060. Хотя, если взять модель с одним вентилятором и без теплотрубок, и учитывая скидку, которую дает карта Пэй при покупке на Яндекс Маркете, это возможно. Да, такая видеокарта будет шуметь и сильно греться, несмотря на TDP всего в 115 ватт, но новые игры будут идти на ней на ура, особенно учитывая DLSS третьей версии и фреймгенератор.  

Второй вариант — взять более дешевую Radeon RX 7600, которая не уступает GeForce RTX 4060 в традиционном рендеринге, но заметно сливается при включении лучей. А как показала игра Indiana Jones and the Great Circle, лучи в будущем могут стать совсем неотключаемыми. Но, мы собираем компьютер для игры здесь и сейчас и Radeon RX 7600 за такую сумму — весьма неплохой вариант, а на средних и низких настройках графики эта видеокарта будет тянуть новые игры еще долго. В той же Indiana Jones and the Great Circle на низких настройках, при которых качество картинки очень неплохое, в разрешении Full HD Radeon RX 7600 выдает 60-80 FPS, чего более, чем достаточно для прохождения.

Какую видеокарту выбрать, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060 — решать только вам, но, если бы мы не были так жестко зажаты в рамках бюджета, я бы взял GeForce RTX 4060, которая влезает в него столько с картой Пэй. Ведь как бы не любили видеокарты AMD продвинутые пользователи компьютерных сайтов, таких как наш, они остаются лишь способом сэкономить. А если у геймера есть лишние деньги, он в большинстве случае выбирает видеокарту от Nvidia, что и показывает статистика Steam. 

SSD-накопитель

Еще один параметр в этом ПК, на котором можно сэкономить, это объем SSD, которые, кстати, тоже заметно подешевели после укрепления курса рубля. И глядя на цены популярных моделей от известных брендов, которые достаточно надежные и живучие, я склоняюсь к тому, чтобы выбрать модель объемом 512 ГБ, уж слишком заметная разница в цене с SSD на 1 ТБ. Объема в 512 ГБ пока хватит для Windows и пары-тройки самых больших игр, а при нехватке объема в будущем можно просто купить дешевый SATA SSD под игры, благо SATA разъемов на материнской плате хватает. И в эту сборку отлично впишется SSD Digma Mega P5 DGSM3512GP53T.

Блок питания

Как я уже писал в начале блога, в подобные сборки чаще всего стоит выбирать БП серии Deepcool PF, которые сегодня одни из лучших среди дешевых моделей. Разброс цен на них довольно большой и стоит поискать модели с лучшим соотношением цена\ватты. Учитывая то, что наш ПК в играх не достигнет потребления даже в 250 ватт, ему с лихвой хватит блока питания на 450 ватт — Deepcool PF450.

Корпус

Конечно, при такой жесткой экономии, как у нас, вполне можно обойтись стареньким корпусом с Авито за 300 рублей, но, все-таки мы собираем полностью новый компьютер, да и сборка в старом корпусе не даст ощущения новизны от покупки. Поэтому будем искать подходящую новую модель, которая должна отвечать веяниям времени. Сегодня на рынке появилось довольно много корпусов с ценой до 2500-3000 рублей, которые при этом обладают современной конструкцией с нижним расположением блока питания и кожухом, закрывающим БП, например, Warrior Z5. А еще — отличной продуваемостью и возможностью скрытой укладки проводов. 

Да, железо в таких корпусах очень тонкое, но в эпоху, когда главные источники вибраций и резонансных шумов в наших ПК — жесткие диски, практически полностью вытеснили бесшумные SSD-накопители, это уже не так критично. И корпусу за такую цену можно простить многое.

Итоги

Итак, сборка готова и с картой Пэй ее цена — 45 625 рублей. И даже без нее удалось уложиться всего в 47736 рубля. Но учтите, что железо по таким вкусным ценам, как в блоге, разбирают очень быстро, а вот если покупать все по отдельности, вылавливая самые вкусные цены, можно сэкономить еще сильнее. Я же остановлюсь на цифре 47736 рублей, так как специфика и текучка товаров в Яндекс Маркет такова, что их наличие и цены меняются даже за то время, что пишется этот блог. На что же можно потратить те 2264 рублей, что остались от бюджета? 

Во-первых, взять SSD от более именитого бренда, например, Adata. Немного добавить до более производительного кулера, но главное — попробовать найти GeForce RTX 4060 по низкой цене. Пишите в комментарии, а вы бы купили в 2025 году Core i3-12100F? Обращу ваше внимание, что цены на момент выхода статьи могут измениться, причем как в сторону увеличения, так и наоборот. А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: про то, как собрать игровой ПК самому и ничего не сломать, и жанры игр на ПК, которые сильнее всего действую на нервную систему.

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows

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