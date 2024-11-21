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9 неторопливых пошаговых игр разных жанров на ПК — не самые известные, но очень захватывающие

Выбираем игры, которые отлично подойдут для тех геймеров, у которых уже нет сил на быстрые шутеры.
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Последние годы я стал замечать, что практически полностью пропускаю новые динамические игры, требующие быстрой реакции и нервного напряжения. Сначала я отказался от онлайн битв в Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, потом удалил из своей коллекции игр такие быстрые шутеры, как Ghostrunner, Bulletstorm и даже великий и ужасный Doom Eternal. А в последние месяцы, когда для игр удается выделить лишь пару часов перед сном, да и то не каждый день, я стал выбирать для прохождения пошаговые игры, которые не требуют быстрой реакции, но при этом обладают захватывающим геймплеем, позволяя полностью отключиться от реальности и отдохнуть.

И сегодня я расскажу про свой набор отличных пошаговых игр, не только стратегий, которых выпускают в жанре TBS (turn-based strategy) очень много, но и про игры других жанров — тактические, RPG, Tower Defense и даже Roguelike. Да, даже жанр Roguelike, в котором нам приходится постоянно умирать и учиться на своих ошибках, будучи выполненным в пошаговом режиме, становится похожим на захватывающую шахматную партию с очень сильным противником. И в этом списке я постараюсь избежать упоминания игр, про которые и так все знают, например, стратегий Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss или Disciples II Восстание Эльфов, в которую, кстати, я уже месяц играю с установленным интересным модом "Норвежская семга", который сильно перетряхивает баланс игры.

Давайте с жанра Roguelike и начнем, но прежде я расскажу про небольшой секрет, который сэкономит вам немало нервов и позволит пройти игры, на которые у вас не хватило бы сил и времени. Например, при неудачном походе в игре Darkest Dungeon вы потеряете и героев, в прокачку которых вложили немало сил, и деньги, потраченные на закупку припасов для похода в подземелье, и экипировку, которая иногда может быть очень редкой и ценной. Во всех подобных играх мы не имеем возможности сделать стандартные "save" и "load", для этого даже не предназначен интерфейс игры, но, несмотря на это, игра сама делает сохранение.

Это не что иное, как 16 сохранений игры

Найти его обычно можно в папке "Мои документы" или "Application Data", и выполнив стандартную операцию Ctrl+C и затем Ctrl+V, вы сохраните папку с состоянием игры, а затем, переименовав ее, по сути сделаете загрузку сохранения. Я применял этот способ в играх Darkest Dungeon, The Last Spell и They Are Billions и везде он прекрасно работает. Конечно, хардкорные геймеры сейчас скажут "фу!", но ту же игру Darkest Dungeon осилили пройти до конца всего 7% геймеров в Steam, и даже с возможностью сохранения эти игры не станут слишком простыми. Давайте с Darkest Dungeon и начнем обзор отличных пошаговых игр.

Darkest Dungeon

Игре Darkest Dungeon уже исполнилось восемь лет, но для того, чтобы вернуться в нее снова, появилось сразу два повода. Во-первых, в игре появилась русская озвучка от GamesVoice, которая делает игру гораздо понятнее и атмосфернее для геймеров, слабо знающих английский язык. А во-вторых, продолжение игры — Darkest Dungeon II, вышедшее в 2023 году, получилось не очень удачным. Разработчики порезали важные механики и утратили дух игры — а именно за мрачную атмосферу мы ценили Darkest Dungeon. Найти вторую такую же мрачную и готичную игру будет непросто. А для тех, кто пропустил Darkest Dungeon, я напомню, что в этой игре мы собираем отряд из четырех героев, которые должны дополнять друг друга и компенсировать слабые стороны, отстраивать поместье, улучшая здания, и ходить в ужасные подземелья, сражаясь с монстрами и очень сложными боссами.

The Last Spell

Самое лучше название жанра игры The Last Spell — это тактическая RPG, но еще в ней есть элементы Roguelike и возможность отстраивать базу, отбиваясь по ночам от толп врагов, как в играх Tower Defense. Но все это в пошаговом режиме, где можно неторопливо продумать каждый шаг и каждый выстрел. В игре большое количество героев, но многие из них имеют отрицательные черты, а также много тактик боя, которые вы будете выбирать под себя, и улучшать с помощью вооружения.

Операция Silent Storm

Операция Silent Storm — это тактическая игра, разработанная в России в 2003 году, в которой вам предстоит сражаться в альтернативной реальности 1943 года, используя не только реально существующее оружие, но и такое, которое только в теории могло появиться в те времена. Доступны будут даже энергетические винтовки и боевые экзоскелеты, а также шесть классов бойцов, но главная фишка игры — разрушаемость зданий, что дает широкие тактические возможности. И если уж садиться за прохождение этой отличной игры, не стоит забывать про дополнение "Операция Silent Storm: Часовые" и игру-продолжение «Серп и молот».

Disciples III: Reincarnation

Многие любители серии игр Disciples, включая и меня, были разочарованы выходом третьей части игры, которая после исправления массы багов и полировки геймплейных механик имеет название Disciples III: Reincarnation. Вышла игра в 2012 году, и если подходить к ней как к продолжению легендарной Disciples II, то ничего, кроме разочарования, вы не получите. А вот если воспринимать ее как отдельную игру и не требовать слишком многого, то ее прохождение может захватить надолго. Эта тактическая RPG стала ближе к серии Heroes of Might and Magic, а графика неплохо выглядит и сегодня.

Код доступа: Рай 

Если вас не отпугивает графика начала нулевых годов, а тогда довольно часто изометрические 2D игры выглядели лучше, чем трехмерные новинки, то попробуйте российскую игру "Код доступа: Рай", вышедшую в 2002 году. В ней вам предстоит побывать в шкуре хакера, борющегося с могущественными корпорациями в киберпанковском сеттинге. В 2004 году для этой игры вышло более известное и популярное продолжение "Власть закона", в котором немного подтянули графику, а сюжет стал еще более захватывающим.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Не все игры начала нулевых получили ремастеры от профессионалов или от фанатов, и играть в них сегодня, с картинкой в низком разрешении, да еще растянутой по горизонтали, сможет только любитель ретро игр или геймер, которому эта игра запала в душу в молодые годы. И в этом плане гораздо более удачной стала судьба последних изометрических игр, сделать для которых патч с поддержкой высоких широкоформатных разрешений оказалось гораздо более проще. И это не только знаменитые RPG Fallout и Fallout 2, но и тактическая игра Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, ставшая не очень популярным спин-оффом или ответвлением серии. Лично мне Fallout Tactics: Brotherhood of Steel очень нравится и прошел я ее не менее семи раз, тем более, что графика у нее более приятная, чем у первых игр серии, а тактические возможности — не слишком сложны, и геймеры, знакомые с Fallout и Fallout 2, сразу поймут, как прокачивать героев в этой игре, и как эффективно ими воевать.

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Если две первые части серии Fallout знакомы многим геймерам и постоянно находятся "на слуху" в медийном пространстве, то вот еще одна игра от их создателей, студии Black Isle, изданная компанией Interplay Entertainment, известна не так широко. Это Planescape: Torment, RPG, в которой упор сделан не на сражения, а на атмосферу, сюжет и диалоги. В этой игре нам предстоит примерить на себя роль Безымянного, который путешествует по мрачному городу и решает проблемы преимущественно диалогами, а не оружием. В 2017 году вышел ремастер игры под названием Planescape: Torment: Enhanced Edition, в котором подтянули графику, улучшили интерфейс и исправили множество багов. Но стоит сразу предупредить, если вы не готовы много читать, вдумываться и следить за сложным сюжетом, и предпочитаете более динамичные игры, то лучше пропустить Planescape: Torment: Enhanced Edition и попробовать другие игры из этого блога. 

Into the Breach

Но есть игры, которые пытаются в графическом плане уйти к самым истокам, в изометрию и крупные пиксели, и это не только The Last Spell, но и еще одна жемчужина пошаговых игр — Into the Breach. Это пошаговая стратегия с элементами жанра Roguelike, где вы будете вы будете сражаться с помощью роботов-мехов с разнообразными монстрами. Причем поле боя будет ограничено картой 8х8 клеток, совсем, как в шахматах, но боевых тактик, как и различных видов монстров, в игре множество. Графика в Into the Breach на первый взгляд неказиста, и такая игра могла появится даже на компьютерах Commodore 64 или IBM PC XT 286 с видеокартами EGA, но после первого получаса игры об этом забываешь, полностью погружаясь в процесс.

Jagged Alliance 3

Но, напоследок надо рассказать про какую-либо новую тактическую игру с современной графикой, ведь не все читатели, как и я, любители старых игр. И мой выбор пал на Jagged Alliance 3, которая стала номерным продолжением серии Jagged Alliance после громадного перерыва в 25 лет, ведь Jagged Alliance 2 вышла еще в 1999 году, а промежуточные игры — «Джаз: Работа по найму» или Jagged Alliance: Back in Action, были не слишком удачными и популярными. Но игра Jagged Alliance 3 удалась и хороша тем, что сохранила все основные каноны серии, дополнив их отличной графикой, а это значит, что нас снова ждут различные наемники, множество оружия и возможность почувствоваться себя не только стрелком, но и боссом, которому приходится решать множество организационных задач.

Итоги

Надеюсь, вы найдете в этой подборке игру, которая станет жемчужиной в вашей коллекции и позволит перепроходить ее снова и снова. А еще у игр в этом списке есть важный плюс — низкие системные требования. Даже на видеокарте GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT, которые можно найти на Яндекс Маркете за 17000-21000 рублей, вы сможете поиграть во все из них. Но, в 2024 году желательно иметь более 4 ГБ видеопамяти, да и видеочип помощнее, так что стоит добавить несколько тысяч рублей и взять хотя бы GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ VRAM. А еще лучше — купить GeForce RTX 3050 8 ГБ или еще более быструю Radeon RX 6600, которые позволят вам поиграть во все новые игры, пусть и не на самых высоких настройках.

Пишите в комментарии, а вы не замечали у себя желания играть во все более спокойные и пошаговые игры? А еще я порекомендую вам несколько моих новых статей: 

Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов

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Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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игры стратегии пк-гейминг тактика
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Добрый день
14:56
Ах, ну да, понятно почему вся статься - кал, она же написана ради рекламных ссылок.
9 неторопливых пошаговых игр разных жанров на ПК — не самые известные, но очень захватывающие
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