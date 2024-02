Большинство игр из этой серии блогов, а особенно из прошлого блога, я проходил первый раз на ПК с ЭЛТ-монитором с диагональю 15" и тем не менее, в то время эти игры выглядели потрясающе и приносили массу удовольствия. Мало того, количество кадров в секунду в играх, которое в то время выдавал мой довольно слабый ПК, сегодня признали бы неиграбельным большинство геймеров. Но в начале нулевых годов у большинства геймеров даже не было специальной программы для измерения FPS, какими сейчас стали MSI Afterburner и FPS Monitor. И единственным критерием играбельности было ощущение — тормозит игра или нет и, если она выдавала хотя бы 20-25 FPS, я проходил ее вдоль и поперек не один раз.

реклама





Но что удивляет меня еще больше, так это то, что практически любую игру, в которую я играл 20 лет назад на своем первом ПК или еще раньше на ПК своих друзей, можно без проблем и танцев с бубнами запустить на современном железе и операционной системе Windows 10. Но было одно исключение, и с этой игры я и начну очередной блог про игры, которые прохожу снова и снова.

Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim

Стратегия Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim является 3D ремейком Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, вышедшей еще в 2000 году и это немногие представители жанра RTS, в которых вы не можете выбрать отдельного юнита и отдать ему приказ. Вместо этого вы назначаете плату в золотых монетах, ставите флажок и ваши юниты бегут к нему уничтожать монстров, если их устроит плата. Несмотря на кажущуюся сложность, это довольно казуальная стратегия, идеально подходящая для того, чтобы расслабится, и я играл в нее без проблем на Windows 7, но когда перешел на Windows 10, впервые попал в ситуацию, когда игра не запускается под этой ОС. Положение исправили фанаты, создавшие патч, а заодно добавившие в игру новые карты и теперь в эту стратегию можно играть без проблем.

Far Cry

реклама





Если вы играли на ПК в период с 2003 по 2005 годы, то наверняка помните какая революция в графике игр произошла в это время и главным словом описания видеокарт тогда стало слово "шейдеры". Шейдерные эффекты подняли графику игр на новый уровень и если в наше время разницу в играх с включенной трассировкой лучей и без нее надо искать под лупой, то тогда картинка новых игр поражала. Первой такой игрой стала Far Cry и именно ради нее я купил в 2004 году видеокарту Radeon 9600 Pro, но на "ультрах" играть все равно не смог. Но удовольствия от игры получил море и перепрохожу ее регулярно, ведь она отлично выглядит и сегодня.

Anno 2070

Став любителем серии экономических стратегий Anno и пройдя вдоль и поперек Anno 1404, я не смог не попробовать продолжение серии — Anno 2070, игру, выполненную в научно-фантастическом сеттинге. Несмотря на то, что я не любитель такого сеттинга, и мне гораздо ближе игры про средневековье и в стилистике фэнтези, я регулярно играю в Anno 2070, ведь если разобраться, таких качественных экономических стратегий на ПК очень мало. Игре уже 13 лет, но она отлично выглядит и в 2024 году.

Assassins Creed Odyssey

реклама





Assassins Creed Odyssey — единственная игра из серии Assassins Creed, которая увлекла меня надолго. Я начинал ее прохождение уже четыре раза за последние пять лет и наиграл много часов, но из-за того, что не могу долго играть в одну игру, до конца так и не прошел. В чем магия этой игры, непонятно, ведь прохождение очень похожей Assassin’s Creed Origins я забросил спустя пару дней.

Far Cry Primal

Far Cry Primal это еще одна игра парадокс — не представляющая из себя ничего особо выдающего, но, тем не менее, вызывающая желание поиграть в нее еще раз. Очередное прохождение Far Cry Primal я завершил совсем недавно и это было по счету уже четвертое или пятое прохождение. Игра гораздо проще той же Far Cry 4, на базе которой сделана, но вот покататься на саблезубом тигре и мамонте, размахивая копьем с каменным наконечником вам не дадут больше ни в одной игре.

Return to Castle Wolfenstein

реклама





Шутер Return to Castle Wolfenstein в начале нулевых годов был суперхитом, который нельзя было пропустить. Но мой ПК, на котором тогда все еще была установлена Windows 98, сделать этого не давал — игра постоянно вылетала. Положение спасла Windows XP, которая была стабильнее на порядок — с ней я забыл про регулярные синие экраны, вылеты игр и множество ошибок. С тех пор я регулярно перепрохожу Return to Castle Wolfenstein и сравнивая игру с новыми частями серии Wolfenstein, отмечаю то, что старые игры приносят гораздо больше удовольствия, даже несмотря на древнюю графику и простой геймплей.

Rick Dangerous 2

Но есть еще более древняя игра, в которую я играю регулярно — это Rick Dangerous 2 для DOS. Первый раз я играл в эту игру еще в 1990-е годы на допотопном компьютере ZX Spectrum и черно-белом телевизоре. И один раз, придя к другу, у которого был навороченный 486-й ПК, я увидел у него ту же самую игру, но в многоцветной графике и был просто поражен разницей. Сегодня, запуская эту игру уже, наверное, в сотый раз на эмуляторе ZX Spectrum и в версии для DOS через DOSBox, я понимаю, что разница не такая уже и поразительная, за что стоит сказать спасибо дизайнерам уровней, отлично использовавшим особенности графики ZX Spectrum. Игра эта довольно нетороплива и отлично подходит для того, чтобы скоротать вечер, погрузившись в ностальгию по старым временам.

The Settlers 7: Paths to a Kingdom

Если вы, как и я, увлекались экономическими стратегиями еще 10 лет назад, то наверняка помните, что список их тогда был довольно небольшой. Серия SimCity, Anno, Caesar и клоны, Tropico и конечно же, The Settlers. Последняя и самая красивая часть серии — The Settlers 7: Paths to a Kingdom, вышла еще в 2010 году, ведь новую и крайне неудачную Settlers New Allies можно считать надгробным камнем серии. The Settlers 7: Paths to a Kingdom же представляет из себя отличную попытку перенести древнюю механику игр The Settlers, из складов и дорожек, в современность. Конкурентом Anno 1404 и Anno 2070, игра, конечно же, не стала, но она гораздо уютнее, а мультяшная графика отлично смотрится и сегодня. Реиграбельности игре добавляют несколько путей развития перков поселения, и я регулярно устанавливаю ее, когда устаю от других стратегий, чем и займусь сразу после того, как допишу этот блог.

Пишите в комментарии, в какие игры из этой подборки вы играли?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.