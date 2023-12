Иногда среди геймеров встречается искренне удивление, когда они видят популярность какой-либо старой игры на ПК, которая явно проигрывает более интересным и качественным играм тех лет. Это станет понятным, если вспомнить, как мы доставали игры и информацию о них 20 и более лет назад, а это было довольно непростым делом. В те годы игры распространялись на CD-дисках и даже пиратские копии стоили довольно весомую сумму, поэтому ими обменивались, а счастливчики с пишущими приводами могли переписать понравившуюся игру себе на болванку CD-R.

У меня привод CD-RW появился только в конце 2004 года и главным источником игр для меня был рынок в соседнем городе, до которого нужно было целых два часа трястись в автобусе, где прямо под открытым небом стояли лотки с сокровищами — пиратскими играми в jewel коробках. И если сейчас, подготавливая материал для блога, я за быстро собираю информацию об играх на таких сайтах, как Metacritic, где сразу становится понятно, во что стоит играть, а во что — нет, то в начале нулевых источником информации об играх для многих был продавец дисков. А ему часто требовалось продать те диски, на которые были записаны не самые популярные игры. Поэтому нужно было как можно точнее формулировать свой вопрос продавцу, который обычно звучал так — "А у вас есть что-то похожее на %название понравившейся игры%?"

Ситуация с информацией об играх заметно улучшилась после того, как в моем городке стали продавать журналы Страна игр, Игромания, Game.EXE и PC Игры, а до этого приходилось играть в то, что есть и часто довольно плохенький шутер был пройден по нескольку раз, а до шедевра, типа Deus Ex, Max Payne или Mafia: The City of Lost Heaven, руки доходили только спустя несколько лет. Вот с Mafia: The City of Lost Heaven и давайте начнем этот выпуск.

Mafia: The City of Lost Heaven

До выхода этой знаменитой игры в 2002 году, шутеров с открытым миром практически не было, ведь не менее знаменитая Grand Theft Auto III вышла на ПК всего на несколько месяцев раньше "Мафии", хотя на консолях геймеры играли в нее уже в 2001 году. Но если Grand Theft Auto III была игрой не слишком серьезной, с почти мультяшной графикой, аркадным управлением автомобилями и такой-же стрельбой, то Mafia: The City of Lost Heaven казалась сошедшим на монитор ПК фильмом Фрэнсиса Форда Копполы. В этой игре был не только большой и реалистичный город 1930-х годов, в котором, как и в GTA III, можно было часами просто кататься, угоняя авто и устраивая перестрелки, но и глубокий кинематографичный сюжет, который цеплял каждого мальчишку тех лет. Реалистичны в "Мафии" были и перестрелки, особенно по сравнению с невнятной стрельбой в GTA III, и вы сразу чувствовали разницу между пушками, нести с собой которых можно было до пяти штук.

Deadly Dozen

Deadly Dozen — тактический шутер вышедший в 2001 году, действие в котором происходит во времена Второй мировой войны. В начале нулевых годов подобных игр выходило очень много, и чтобы выделиться, разработчики применяли необычные механики или повороты сюжета. Deadly Dozen интересен тем, что под вашим командованием находится отряд штрафников, который вы формируете перед миссиями, выбирая различные специальности солдат и потом управляете ими от первого лица. В игре очень реалистично выполнена стрельба и баллистика пуль, а атмосфера весьма суровая и мрачная. Кстати, в 2022 году вышел ремейк игры Deadly Dozen Reloaded, созданный на современном движке.

Operation Flashpoint: Cold War Crisis

Operation Flashpoint: Cold War Crisis — еще один тактический шутер 2001 года, но уже посвященный масштабной войне между СССР и блоком НАТО. Игра отличается реализмом и большим количеством техники, которую можно использовать. А еще — огромными локациями, на которых невозможно действовать в одиночку и вам придется отдавать команды дружественным войскам. Реализм геймплея максимально приближен к настоящим боевым действиям — игру может завершить всего одна попавшая в вас пуля, а летят они по правильной баллистической траектории. В игре отлично реализован мультиплеер и она быстро стала хитом среди геймеров, предпочитающих реалистичные шутеры. А за счет открытой архитектуры Operation Flashpoint: Cold War Crisis фанаты создали для нее множество модификаций и дополнительных миссий.

Manhunt

В прошлом выпуске я рассказывал об игре Postal 2, которая стала объектом критики за чрезмерную жестокость, будучи даже запрещенной в некоторых странах и, казалось бы, разработчики должны учесть такое отношение к подобным играм, но всего через несколько месяцев вышла еще более жестокая игра. Это Manhunt, скандальный шутер с элементами стелса, разработанный компанией Rockstar и добравшийся до ПК в 2004 году. В игре вы управляете заключенным, который попадает в безумную игру на выживание, и должен спасаться от охотящихся за ним бандитов, нанятых режиссером игры. Наш герой довольно слаб и с трудом выдерживает открытую схватку, поэтому придется действовать скрытно, издавая минимум шума и подкрадываясь к врагам сзади. Главная претензия к Manhunt — слишком натуралистичные анимации убийства врагов, а в остальном эта игра стала бы обычным шутером среди десятков похожих игр.

World War II GI

World War II GI — еще один шутер в подборке, посвященный событиям Второй мировой войны, вышедший в 1999 году. Игра интересна в первую очередь тем, что выпущена на легендарном 2.5-мерном движке Build Engine, на котором еще в 1996 году были выпущены игры Duke Nukem 3D, а годом позже — Blood и Shadow Warrior. Для 1999 года движок безнадежно устарел, но есть в нем особое очарование, из-за которого World War II GI более выигрышно смотрится в 2023 году среди других шутеров тех лет, тем более, что в игре есть неплохой сюжет, красивые локации и реализована такая интересная фишка, как моральных дух вашего бойца.

Redneck Rampage Rides Again

Еще одна игра на движке Build Engine — Redneck Rampage Rides Again, продолжение угарного шутера про двух деревенских жителей, вышедшее в 1998 году. Игра стартует с места, на котором закончилась первая часть и под вашим управлением снова два брата реднека — Леонард и Бубба, управляя которыми, нужно пройти 15 новых разнообразных уровней. В игре, по сравнению с первой частью, появились управляемые машины, несколько новых стволов и противников-инопланетян.

Urban Chaos

Urban Chaos — шутер 1999 года, в котором вы попадаете в мегаполис будущего и будете бороться с врагами от лица офицера полиции, лишь недавно поступившей на службу. А враги будут не только простыми бандитами, а еще и культистами, устроившими хаос на улицах в преддверии начала нового тысячелетия. Игра полна мрачного юмора и циничных диалогов, а графика для своего времени весьма неплоха.

Outlaws

Шутер Outlaws, вышедший в 1997 году — еще один представитель 2.5D игр, в котором вам предстоит стать шерифом и сражаться с бандами преступников на Диком Западе. Игра интересна тем, что разработана студией LucasArts, собственной игровой студией киностудии Lucasfilm, поэтому бюджет у нее весьма немаленький. И поэтому, несмотря на простенькую графику, сюжет у Outlaws выполнен на отлично, а еще эта игра интересна тем, что стала первой, в которой реализован взгляд через снайперский прицел и впервые использована анимация перезарядки оружия. Такие вещи в играх настолько привычны сейчас, что кажется, что они были всегда, однако лишь только к концу 1990-х большинство игровых механик были придуманы и удачно реализованы, а самые лучшие из них сразу были взяты на вооружение игроделами.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege

Игры по сюжетам книг Тома Клэнси практически сразу становились хитами, и издатели из Ubisoft, поняв, что нашли самую настоящую золотую жилу, начали выпускать дополнения и к уже вышедшим играм. Например, тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon, вышедший в 2001 году, спустя год был перевыпущен как Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege, получив новую компанию, состоящую из восьми миссий, несколько дополнительных карт, новое оружие, большое количество техники и новых врагов. Действие игры переносится на Африканский континент, где разразилась масштабная война Эфиопии с Эритреей. В плане геймплея изменений не было и шутер был также увлекателен, как и первая часть, про которую я недавно рассказывал.

Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II

Вселенная Звездных войн, созданная режиссёром Джорджем Лукасом, оказалась просто идеальной находкой для создателей видеоигр с сеттингом научной фантастики. Ведь количество игр с наскоро придуманными фантастическими мирами, которые провалились в продаже — не счесть, а вот если игра использует популярную вселенную Звездных войн, то ей гарантирован если не успех, то хотя бы достаточное внимание игроков. Одной из таких игр стал шутер Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II, вышедший в 1997 году из-под пера студии Lucas Arts. В игре вам предстоит стать Кайлом Катарном, начинающем джедаем, использующим не только Силу и световые мечи, но и внушительный арсенал стрелкового оружия. Сюжет у игры просто шикарный и вам предстоит посетить несколько планет и городов, участвуя в запутанных интригах и множестве сражений, а вот на чьей стороне вы будете сражаться, зависит от от того, Темную или Светлую сторону вы выберете.

В те годы, когда были популярны шутеры из этого блога, в моем ПК был установлен жесткий диск объемом всего в 10 ГБ. Я даже помню его модель — Quantum Fireball Ict10, довольно медленный диск с 5400 оборотами в минуту, который удалось купить по недорогой цене, но места для игр мне катастрофически не хватало. В 2001-2003 годах обычная игра занимала один-два CD-диска и после установки занимала в среднем от 500 до 2000 Мбайт.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого списка запомнились вам больше других?

