Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9

Вспоминаем лучшие шутеры и экшены конца 90-х и начала нулевых годов, играть в которые не менее интересно, чем в знаменитые Half-Life и Quake.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Иногда среди геймеров встречается искренне удивление, когда они видят популярность какой-либо старой игры на ПК, которая явно проигрывает более интересным и качественным играм тех лет. Это станет понятным, если вспомнить, как мы доставали игры и информацию о них 20 и более лет назад, а это было довольно непростым делом. В те годы игры распространялись на CD-дисках и даже пиратские копии стоили довольно весомую сумму, поэтому ими обменивались, а счастливчики с пишущими приводами могли переписать понравившуюся игру себе на болванку CD-R.

реклама



У меня привод CD-RW появился только в конце 2004 года и главным источником игр для меня был рынок в соседнем городе, до которого нужно было целых два часа трястись в автобусе, где прямо под открытым небом стояли лотки с сокровищами — пиратскими играми в jewel коробках. И если сейчас, подготавливая материал для блога, я за быстро собираю информацию об играх на таких сайтах, как Metacritic, где сразу становится понятно, во что стоит играть, а во что — нет, то в начале нулевых источником информации об играх для многих был продавец дисков. А ему часто требовалось продать те диски, на которые были записаны не самые популярные игры. Поэтому нужно было как можно точнее формулировать свой вопрос продавцу, который обычно звучал так — "А у вас есть что-то похожее на %название понравившейся игры%?"

Ситуация с информацией об играх заметно улучшилась после того, как в моем городке стали продавать журналы Страна игр, Игромания, Game.EXE и PC Игры, а до этого приходилось играть в то, что есть и часто довольно плохенький шутер был пройден по нескольку раз, а до шедевра, типа Deus Ex, Max Payne или Mafia: The City of Lost Heaven, руки доходили только спустя несколько лет. Вот с Mafia: The City of Lost Heaven и давайте начнем этот выпуск.

Mafia: The City of Lost Heaven

реклама



До выхода этой знаменитой игры в 2002 году, шутеров с открытым миром практически не было, ведь не менее знаменитая Grand Theft Auto III вышла на ПК всего на несколько месяцев раньше "Мафии", хотя на консолях геймеры играли в нее уже в 2001 году. Но если Grand Theft Auto III была игрой не слишком серьезной, с почти мультяшной графикой, аркадным управлением автомобилями и такой-же стрельбой, то Mafia: The City of Lost Heaven казалась сошедшим на монитор ПК фильмом Фрэнсиса Форда Копполы. В этой игре был не только большой и реалистичный город 1930-х годов, в котором, как и в GTA III, можно было часами просто кататься, угоняя авто и устраивая перестрелки, но и глубокий кинематографичный сюжет, который цеплял каждого мальчишку тех лет. Реалистичны в "Мафии" были и перестрелки, особенно по сравнению с невнятной стрельбой в GTA III, и вы сразу чувствовали разницу между пушками, нести с собой которых можно было до пяти штук.

Deadly Dozen

Deadly Dozen — тактический шутер вышедший в 2001 году, действие в котором происходит во времена Второй мировой войны. В начале нулевых годов подобных игр выходило очень много, и чтобы выделиться, разработчики применяли необычные механики или повороты сюжета. Deadly Dozen интересен тем, что под вашим командованием находится отряд штрафников, который вы формируете перед миссиями, выбирая различные специальности солдат и потом управляете ими от первого лица. В игре очень реалистично выполнена стрельба и баллистика пуль, а атмосфера весьма суровая и мрачная. Кстати, в 2022 году вышел ремейк игры Deadly Dozen Reloaded, созданный на современном движке.

Operation Flashpoint: Cold War Crisis

реклама



Operation Flashpoint: Cold War Crisis — еще один тактический шутер 2001 года, но уже посвященный масштабной войне между СССР и блоком НАТО. Игра отличается реализмом и большим количеством техники, которую можно использовать. А еще — огромными локациями, на которых невозможно действовать в одиночку и вам придется отдавать команды дружественным войскам. Реализм геймплея максимально приближен к настоящим боевым действиям — игру может завершить всего одна попавшая в вас пуля, а летят они по правильной баллистической траектории. В игре отлично реализован мультиплеер и она быстро стала хитом среди геймеров, предпочитающих реалистичные шутеры. А за счет открытой архитектуры Operation Flashpoint: Cold War Crisis фанаты создали для нее множество модификаций и дополнительных миссий.

Manhunt

В прошлом выпуске я рассказывал об игре Postal 2, которая стала объектом критики за чрезмерную жестокость, будучи даже запрещенной в некоторых странах и, казалось бы, разработчики должны учесть такое отношение к подобным играм, но всего через несколько месяцев вышла еще более жестокая игра. Это Manhunt, скандальный шутер с элементами стелса, разработанный компанией Rockstar и добравшийся до ПК в 2004 году. В игре вы управляете заключенным, который попадает в безумную игру на выживание, и должен спасаться от охотящихся за ним бандитов, нанятых режиссером игры. Наш герой довольно слаб и с трудом выдерживает открытую схватку, поэтому придется действовать скрытно, издавая минимум шума и подкрадываясь к врагам сзади. Главная претензия к Manhunt — слишком натуралистичные анимации убийства врагов, а в остальном эта игра стала бы обычным шутером среди десятков похожих игр.

World War II GI

реклама



World War II GI — еще один шутер в подборке, посвященный событиям Второй мировой войны, вышедший в 1999 году. Игра интересна в первую очередь тем, что выпущена на легендарном 2.5-мерном движке Build Engine, на котором еще в 1996 году были выпущены игры Duke Nukem 3D, а годом позже — Blood и Shadow Warrior. Для 1999 года движок безнадежно устарел, но есть в нем особое очарование, из-за которого World War II GI более выигрышно смотрится в 2023 году среди других шутеров тех лет, тем более, что в игре есть неплохой сюжет, красивые локации и реализована такая интересная фишка, как моральных дух вашего бойца.

Redneck Rampage Rides Again

Еще одна игра на движке Build Engine — Redneck Rampage Rides Again, продолжение угарного шутера про двух деревенских жителей, вышедшее в 1998 году. Игра стартует с места, на котором закончилась первая часть и под вашим управлением снова два брата реднека — Леонард и Бубба, управляя которыми, нужно пройти 15 новых разнообразных уровней. В игре, по сравнению с первой частью, появились управляемые машины, несколько новых стволов и противников-инопланетян. 

Urban Chaos

Urban Chaos — шутер 1999 года, в котором вы попадаете в мегаполис будущего и будете бороться с врагами от лица офицера полиции, лишь недавно поступившей на службу. А враги будут не только простыми бандитами, а еще и культистами, устроившими хаос на улицах в преддверии начала нового тысячелетия. Игра полна мрачного юмора и циничных диалогов, а графика для своего времени весьма неплоха. 

Outlaws

Шутер Outlaws, вышедший в 1997 году — еще один представитель 2.5D игр, в котором вам предстоит стать шерифом и сражаться с бандами преступников на Диком Западе. Игра интересна тем, что разработана студией LucasArts, собственной игровой студией киностудии Lucasfilm, поэтому бюджет у нее весьма немаленький. И поэтому, несмотря на простенькую графику, сюжет у Outlaws выполнен на отлично, а еще эта игра интересна тем, что стала первой, в которой реализован взгляд через снайперский прицел и впервые использована анимация перезарядки оружия. Такие вещи в играх настолько привычны сейчас, что кажется, что они были всегда, однако лишь только к концу 1990-х большинство игровых механик были придуманы и удачно реализованы, а самые лучшие из них сразу были взяты на вооружение игроделами.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege

Игры по сюжетам книг Тома Клэнси практически сразу становились хитами, и издатели из Ubisoft, поняв, что нашли самую настоящую золотую жилу, начали выпускать дополнения и к уже вышедшим играм. Например, тактический шутер Tom Clancy’s Ghost Recon, вышедший в 2001 году, спустя год был перевыпущен как Tom Clancy’s Ghost Recon: Desert Siege, получив новую компанию, состоящую из восьми миссий, несколько дополнительных карт, новое оружие, большое количество техники и новых врагов. Действие игры переносится на Африканский континент, где разразилась масштабная война Эфиопии с Эритреей. В плане геймплея изменений не было и шутер был также увлекателен, как и первая часть, про которую я недавно рассказывал.

Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II

Вселенная Звездных войн, созданная режиссёром Джорджем Лукасом, оказалась просто идеальной находкой для создателей видеоигр с сеттингом научной фантастики. Ведь количество игр с наскоро придуманными фантастическими мирами, которые провалились в продаже — не счесть, а вот если игра использует популярную вселенную Звездных войн, то ей гарантирован если не успех, то хотя бы достаточное внимание игроков. Одной из таких игр стал шутер Star Wars: Jedi Knight - Dark Forces II, вышедший в 1997 году из-под пера студии Lucas Arts. В игре вам предстоит стать Кайлом Катарном, начинающем джедаем, использующим не только Силу и световые мечи, но и внушительный арсенал стрелкового оружия. Сюжет у игры просто шикарный и вам предстоит посетить несколько планет и городов, участвуя в запутанных интригах и множестве сражений, а вот на чьей стороне вы будете сражаться, зависит от от того, Темную или Светлую сторону вы выберете.

В те годы, когда были популярны шутеры из этого блога, в моем ПК был установлен жесткий диск объемом всего в 10 ГБ. Я даже помню его модель — Quantum Fireball Ict10, довольно медленный диск с 5400 оборотами в минуту, который удалось купить по недорогой цене, но места для игр мне катастрофически не хватало. В 2001-2003 годах обычная игра занимала один-два CD-диска и после установки занимала в среднем от 500 до 2000 Мбайт. 

Спустя более 20 лет, в 2023 году, новые игры перешагнули порог в 100 ГБ и многие пользователи с SSD-накопителями объемом 128-256 ГБ страдают также, как и я в прошлом, будучи вынуждены удалять все игры, чтобы установить новую. Но в конце 2023 года цены на SSD все еще довольно демократичны на фоне общего роста цен на комплектующие и за 5000-7000 рублей можно купить модель объемом 1 ТБ, которой еще надолго хватит для новых игр. Например, в Регарде наиболее популярны вот такие модели такого объема и цены: ADATA Legend 800, Kingston NV2 (SNV2S/1000G) и Netac N600S.

Пишите в комментарии, какие шутеры из этого списка запомнились вам больше других?

Блоги про старые шутеры: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8.             

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ретро лучшие ностальгия шутер старые игры ремейк шутеры экшен пк-гейминг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
50
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
45
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
9
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
1
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
1
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
3
Спикер Джонсон: южная граница США важнее Украины
+
В течение двух лет Украине может не хватить солдат в окопах
2
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
1
Эмулятор PS2 для ПК PCSX2 поддерживает уже более 99% игр и движется к новому стабильному релизу
7

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
43
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
18
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
10
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
37
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
5
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+

Сейчас обсуждают

Максим Бардин
15:39
Думаю будет какая нибудь 5010(20, 30, 40)
NVIDIA прекращает производство видеокарт без поддержки трассировки лучей
Дмитрий
15:35
Всех перепишут и на доску позора в США повесят. рядом со статуей свободы. 😂
Представлен браузер Vivaldi 6.5 с полной синхронизацией истории и правилами рабочих пространств
Апшеронский скакел
15:35
Изоленты хватит?
Представлен браузер Vivaldi 6.5 с полной синхронизацией истории и правилами рабочих пространств
corsi
15:30
Их не будет )
NVIDIA прекращает производство видеокарт без поддержки трассировки лучей
Алексей Васильев
15:26
Вроде-бы, не первое апреля...
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
Апшеронский скакел
15:24
Ясно давно, что банкроты
Юлия Тимошенко: Все до единого долги Киева перед кредиторами должны быть списаны
Чaтo-Б0t
15:17
Ось дурные. Если в море нет воды...
Израиль начинает закачку морской воды в туннели ХАМАС
nonses84
15:08
Продажные тестеры🤦
Тесты Intel показали, что в среднем 8-ядерная графика Xe-LPG на 10% быстрее AMD Radeon 780M в играх
Китя.
15:04
Мне 2060 и 5700 и 4070ti 12 gb. затыха не интересно. сижу на rx 6900хт 16gb, сказал бы сразу любимка хуанг жмотяра в карты памяти за жыдил потому что жмот и все. Из 3 серий 3090 и 3090ti. а с 4 серий ...
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Артём Николаев
15:04
Михалков налог на болванки собирал, а эти ребята лучше соответствуют трендам.
Новый налог на стриминговые платформы в поддержку музыкальной индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем