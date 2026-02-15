Международная группа астрофизиков предложила модель, согласно которой в центре Галактики вместо сверхмассивной черной дыры может находиться плотное скопление темной материи. Исследование объясняет экстремальные скорости звезд S-кластера и согласуется с данными телескопа Event Horizon о тени объекта Стрелец А*.

В центре нашей галактики может находиться не черная дыра, а сгусток тёмной материи. К этому заключению пришла международная группа астрономов, опубликовавшая исследование в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Учёные предлагают модель, согласно которой тёмная материя состоит из субатомных сверхлёгких частиц, формирующих специфическую структуру. Расчеты показывают, что такое скопление образует чрезвычайно плотное ядро внутри диффузного гало. Комбинация этих компонентов создает гравитационное поле, крайне схожее с полем чёрной дыры. Это объясняет экстремальные скорости звезд внутри центра Галактики, достигающие до десяти тысяч километров в секунду.

Модель согласуется с двумя независимыми типами наблюдений. Во-первых, она воспроизводит снижение скорости вращения внешних областей нашей галактики, зафиксированное космическим телескопом GAIA. Во-вторых, предсказывает эффект "гравитационного линзирования", при котором ядро из тёмной материи отбрасывает тень, аналогичную той, что зафиксировал телескоп Event Horizon для объекта Стрелец А*.

Астрофизики замечают, что их подход впервые объясняет как динамику центральных объектов галактики, так и структуру гало в рамках единой среды. Сравнение показало, что полученная информация о перемещении звезд пока не даёт повода для точного выбора между моделями тёмной материи и черной дыры.

Для проверки гипотезы потребуются более точные измерения траекторий звезд инструментом GRAVITY от телескопа Very Large Telescope в Чили. Ключевым тестом станет поиск фотонных колец. Это характерный признак черных дыр, который, как правило, отсутствует в случае наличия тёмной материи. Данные дальнейших наблюдений могут изменить понимание о наличии массивного объекта в центре Млечного Пути.