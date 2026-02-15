Требовать 32 Гбайта нынче дефицитной и запредельно дорогой оперативной памяти было весьма сомнительной идеей.

Игр в различных вселенных, выполненных в стилистике LEGO, существует вагон и маленькая тележка, и если уделять внимание каждой из них, то можно неожиданно для себя оказаться заложником тематики. Данная заметка, впрочем, посвящена не столько конкретной видеоигре, сколько её системным требованиям, а конкретно — требованиям к объёму крайне в наши дни дефицитной и потому запредельно дорогой оперативной памяти.

Источник изображения: TT Games / Warner Bros. Games / Warner Bros. Interactive Entertainment.

Разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight первоначально в рекомендованных требованиях новинки указали 32 Гбайта оперативной памяти. Но затем, видимо, осознав, что это перебор, особенно в текущих реалиях, взяли себя в руки и уменьшили это требование вдвое — до 16 Гбайт. Иначе говоря, теперь игра что в минимальных, что в рекомендованных требованиях просит вас иметь не менее 16 Гбайт ОЗУ. Как, в общем-то, и должно быть.

Девелоперы отметили, что указанные системные требования проекта «на данный момент не окончательны», и они продолжат их оптимизировать вплоть до запуска «Наследия Тёмного Рыцаря» в релиз.

А релиз, отметим, назначен на 29 мая текущего года. Для публикации предварительных системных требований пока действительно рановато, поэтому не вполне понятно, зачем представители студии TT Games это сделали.