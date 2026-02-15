Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Lego Batman Legacy of the Dark Knight снизили требования игры к объёму оперативной памяти
Требовать 32 Гбайта нынче дефицитной и запредельно дорогой оперативной памяти было весьма сомнительной идеей.

Игр в различных вселенных, выполненных в стилистике LEGO, существует вагон и маленькая тележка, и если уделять внимание каждой из них, то можно неожиданно для себя оказаться заложником тематики. Данная заметка, впрочем, посвящена не столько конкретной видеоигре, сколько её системным требованиям, а конкретно — требованиям к объёму крайне в наши дни дефицитной и потому запредельно дорогой оперативной памяти.

Может быть интересно

Источник изображения: TT Games / Warner Bros. Games / Warner Bros. Interactive Entertainment.

Разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight первоначально в рекомендованных требованиях новинки указали 32 Гбайта оперативной памяти. Но затем, видимо, осознав, что это перебор, особенно в текущих реалиях, взяли себя в руки и уменьшили это требование вдвое — до 16 Гбайт. Иначе говоря, теперь игра что в минимальных, что в рекомендованных требованиях просит вас иметь не менее 16 Гбайт ОЗУ. Как, в общем-то, и должно быть.

Девелоперы отметили, что указанные системные требования проекта «на данный момент не окончательны», и они продолжат их оптимизировать вплоть до запуска «Наследия Тёмного Рыцаря» в релиз.

А релиз, отметим, назначен на 29 мая текущего года. Для публикации предварительных системных требований пока действительно рановато, поэтому не вполне понятно, зачем представители студии TT Games это сделали.

#warner bros games #tt games #lego batman legacy of the dark knight
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
14
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
13

Сейчас обсуждают

daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
linux4ever
15:30
Вас ожидает много сюрпризов после обновлений: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/print/end-of-servicing-plan-for-third-party-printer-drivers-on-windows
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Bernigan
15:30
iranpast это не помогает(
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
ark-bak
14:51
Онанируй если хочешь быть здоров.
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter