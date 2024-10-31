В свое время я прошел мимо культовой The Elder Scrolls III Morrowind, поскольку тогда на подходе уже был TES IV Oblivion. Сейчас спустя многие годы, когда руки дошли до третьих "Свитков", я решился на создание своей сборки. На этот шаг меня толкнуло полное отсутствие уже готовых качественных сборок. Знаменитый Fullrest Repack изобилует ненужными модификациями, которые на мой взгляд слишком сильно меняют игру и не в лучшую сторону. Неплохая на первый взгляд сборка Bransen - содержит ворох абсолютно ненужных патчей, которые убирают классные эксплойты.

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Не то чтобы я любил абузы, но в такой старой игре, как Morrowind иногда можно ими воспользоваться для удобства. К примеру, в игре нет возможности переходить на спринт, только обычный бег и ходьба, при этом скорость перемещения напрямую зависит от показателя "Скорость", который качается во время передвижения. Соответственно в начале прохождения, персонаж ползет как черепаха, это несет чувство дискомфорта любому человеку привыкшему к современному геймплею, особенно учитывая, что путешествовать приходится на большие дистанции в немаленьком по площади открытом мире. Ускорить персонажа можно при помощи заклинания создаваемого в гильдии магов. Абуз заключается в том, что временный баф выбранной основной характеристики - превращается в перманентный, стоит только указать нужные параметры при создании самого заклинания (Soul Trap Exploit). Таким образом можно поднять любой показатель, и при желании творить дисбалансные билды, однако мне нужно было поднять только "скорость" для комфортного перемещения по миру.

В любом случае, все это недоступно в вышеупомянутой сборке от Bransen. По факту получается, что убрав эксплойты из этой сборки, авторы вырезали часть игрового контента, который доступен в оригинальной игре.

Я задался целью создать лучшую сборку, в которой не будет ничего лишнего, только визуальные изменения не нарушающие атмосферу, общую стилистику и цветовую гамму оригинального Морровинда. Также мне не хотелось, чтобы сборка сильно разрасталась, поскольку одной из приоритетных задач, которые я перед собой поставил, была легкость сборки - относительно небольшое количество модов и простая установка. Правда все оказалось сложнее чем я думал...

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Я столкнулся с массой проблем, после того как установил все моды используя горячо любимый мною Mod Organizer 2. Как оказалось, просто установить модификации не достаточно, это не Skyrim... Для того, чтобы все они работали правильно нужны различные сторонние программы, а еще нужно учитывать некоторые совсем не очевидные нюансы. Но обо всем по порядку.

Установка игры

Первая проблема с которой я столкнулся, заключалась в том, что GOG-версия Morrowind не подходит для создания сборки на русском языке. Подробно объяснять почему это так, я не буду, просто скажу, что не один из русификаторов, будь то текстовый или полный, не будет работать с единственным нужным патчем и с большинством модов.

В основе сборки лежит лицензионная дисковая версия от 1С, получить ее образы в форматах MDF и MDS, можно на сайте название которого начинается на "Ru" и заканчивается на "Tracker" P-)

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Стоит отметить, что после установки основной игры и дополнений (Tribunal и Bloodmoon), нужно будет снова смонтировать образ Morrowind, так как, игра не запустится без него.

Теперь нужно запустить лаунчер, зайти в опции и настроить все по вашему усмотрению. Не обращайте внимание на то, что игра не поддерживает формат 16:9 и современное разрешение, с этим мы разберемся чуть позднее.

Установка мод органайзера

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На сборку понадобится около 11 ГБ свободного места (игра 1.1 ГБ, скаченные моды - 3.5 ГБ, установленные моды - 6.1 ГБ).

Скачиваем Mod Organizer 2. Устанавливать его я рекомендую в тот же раздел диска, где уже находится игра, поскольку все установленные моды будут находиться по пути Mod Organizer 2\mods.

К примеру путь к игре Е:\Games\Morrowind, путь к органайзеру Е:\Games\Mod Organizer 2.

В этом окне ничего менять не нужно

Выбираем портативный вариант (portable instance)

Мод Менеджер автоматически определит местоположение Morrowind

Соединение с "Нексусом" не нужно





Установка модификаций

Прежде чем приступить к установке, нужно уточнить один нюанс - некоторые архивы с модами собраны неправильно, соответственно они имеют неподходящую для Мод Органайзера структуру. В таких случаях придется пересобрать архив (мне встретилось всего три таких архива). Конечно можно не "запариваться" и пропустить такие моды, но к сожалению, как минимум один архив содержит критично важный для сборки мод (высококачественные деревья).

На примере Vurt's Grazelands Trees я объясню как перепаковать архив. Для этой цели я использую WinRar .

Распаковываем папку Data Files, заходим в нее и удаляем readme.txt. Далее нужно открыть папку ESP's [choose only 1] и переместить файл Vurt's Grazelands Trees.ESP в папку Data Files, после чего удалить ненужную более директорию ESP's [choose only 1]. В итоге содержимое папки Data Files должно выглядеть так, как показано на скриншоте.

Теперь нужно собрать архив, чтобы это сделать нужно кликнуть правой кнопкой мыши на папке Data Files и выбрать пункт "Add to archive...", далее пишем имя архива и нажимаем OK.





Содержимое готового архива

База

Morrowind Code Patch - исправляет проблему "битых сохранений" и вносит другие исправления в работу движка. Единственный необходимый патч, без него сборка невозможна. Устанавливается вручную - распаковать папку mcpatch и файл Morrowind Code Patchh.exe в корневую папку игры (где находится Morrowind.exe). Затем запустить Morrowind Code Patch.exe и применить стандартные настройки.

MGE XE Manual Install - графическая модификация, которая осовременивает картинку не нарушая атмосферу. Этот мод добавляет в игру новые шейдеры, таким образом появляется отражение на поверхности воды, эффект GodRays, новые тени и многое другое. MGE XE позволяет настроить нужное разрешение и увеличить дальность прорисовки, однако к подробным настройкам мода мы вернемся позже, поскольку их нужно редактировать после установки всех модификаций. Программа также устанавливается вручную - все содержимое архива поместить в корневую папку игры.

Теперь можно приступить к установке модификаций при помощи Mod Organizer 2.

Morrowind Optimization Patch - не только улучшает производительность, этот плагин также исправляет огромное количество ошибок связанных с сеткой (mesh).

Morrowind Enhanced Textures - это качественный ремастер ВСЕХ (за исключением интерфейса) текстур игры. Именно поэтому он лежит в основе сборки.





Сетка (Meshes)

По очевидным причинам все 3D объекты в игре - низкополигональны, это один из основных графических аспектов, которые будут исправлены в сборке.

Glow in the Dahrk Russian - добавляет свет в окна домов. Мод из другого раздела, но его нужно установить первым, поскольку в состав следующей масштабной модификации будет включен патч совместимости.

Project Atlas - крупнейший мод, который делает большинство объектов окружения высокополигональными. При установке указать патч совместимости с Glow in the Dahrk. Также нужно скачать патч совместимости с Morrowind Enhanced Textures.

Properly Smoothed Meshes - делает почти всю фурнитуру в игре высокополигональной.

Better Meshes plus Optimization - мод аналогичного направления.

Dwemer Mesh Improvement - улучшает модели Двемерской архитектуры.

Oriental Mesh Improvements - мод делает катаны и другое оружие в этом стиле, более качественным и аутентичным.

Shiny Septims - Dulled Version - чтобы низкополигональные монетки не выбивались из общего антуража сборки, устанавливаем этот мод, который сделает "Септимы" круглыми и блестящими.





Архитектура - Текстурирование

Stronghold Retexture - Как следует из названия - это ретекстур крепостей. Кстати, мод не доступен на nexusmods.com, там написано, что доступ к моду ограничен. Однако Яндекс дал мне ссылку непосредственно на страницу в раздел файлов "Нексуса". ¯\_(ツ)_/¯

Imperial Houses and Forts Retexture - Ordo Arkitektora - ретекстур Имперской архитектуры.

Telvanni - Arkitektora of Vvardenfell - улучшенные текстуры архитектуры Тельванни. Важно не забыть скачать недостающие текстуры (missing textures).

Vivec and Velothi - Arkitektora Vol.2 - близкие по стилю к оригинальным, текстуры для крупного города Вивек и поселения Велоти.

Clockwork City Reborn - как видно из названия - это ретекстур Clockwork City из дополнения Tribunal.

Daedric Ruins - Arkitektora of Vvardenfell - высококачественные текстуры для святилищ Даэдра.

Concept Art Ghostfence Replacer - заменяет опоры призрачной вуали качественными моделями, дизайн которых основан на официальных концепт артах.

Природа - Деревья

Vurt's Bitter Coast Trees II - деревья для региона Bitter Coast.

Vurt's Bitter Coast Trees II - Remastered and Optimized - патч для вышеупомянутого мода.

Vurt's Grazelands Trees - замена деревьев в регионе Grazelands.

Remiros' Ascadian Isles Trees - Vanilla - деревья схожие по дизайну с оригинальными, но более качественные. Мод затрагивает регион Ascadian Isles.

Vurts Mournhold Trees - новые деревья для города Mournhold.

Vurt's Mournhold Dead Trees II - замена моделей высохших деревьев в Mournhold.

Vurts Solstheim Tree Replacer II - делает остров Solstheim похожим на Skyrim с модами.

Vurts Solstheim Tree Replacer II Fix - фикс, который исправляет модель и текстуру заснеженного дерева.

Vanilla-friendly West Gash Tree Replacer - реплейсер деревьев в регионе West Gash.

Mushroom Tree Replacer - высококачественный реплейсер огромных грибов Emperor Parasol.





Трава и камни

Aesthesia groundcover - лучший мод добавляющий траву во все регионы провинции Морровинд ). Для установки с помощью Мод Органайзера, нужно пересобрать архив способом указанным выше. В результате состав архива должен выглядеть как на скриншоте.

Содержимое папки Data Files в .rar архиве

Ore Rock Retexture ORR - Vanilla Glass - замена текстур бриллиантовой, эбонитовой и стеклянной жилы в шахтах, а также связанных с этими текстурами алхимических ингридиентов.

Swamp Rocks - замена текстуры камня который встречается более 3000 раз в регионе Bitter Coast и других местах. Автор мода утверждает, что эта текстура "буквально везде" - так что, я думаю не стоит пренебрегать этим модом.

Correct_UV_Rocks - вносит корректировки в расположение камней и элементов пещер.





Огонь и лава

Apel's Fire Retexture - ретекстур огня.

Vurt's Lava and Smoke - как видно из названия, мод заменяет текстуры лавы и эффектов частиц дыма. В архиве представлены 4 варианта текстуры лавы на выбор.





Персонажи

Better Bodies - реплейсер тел.

Better Heads - реплейсер голов, соответственно.

Improved Argonians - улучшает модели и текстуры аргониан. С этим плагином похотливые аргонианские девы будут выглядеть еще прекраснее ;)

Khajiit Head Pack - заменяег головы каджитов, рекомендую устанавливать Whiskers Version.





Одежда

Better Clothes - замена стандартной одежды на новую не сегментированную (что бы это ни значило), которая разработана специально для мода Better Bodies.

Darknut's Better Clothes Textures - улучшает стандартные текстуры одежды.

Robe Overhaul - замена текстур роб. Еще один мод с ограниченным доступом, однако на страницу с файлами можно попасть если воспользоваться поисковиком, поскольку он выдает прямую ссылку.

Ice NioLiv Robe Replacer - очень красивый реплейсер некоторых роб. Для скачивания мода нужен аккаунт на сайте tesall.club.





Создания

4thUnknowns Creatures Morrowind Edition - конверсия высококачественных моделей созданий Морровинда, которые изначально предназначались для Skyrim. Мод заменяет старых низкополигональных монстров их высокополигональными аналогами с HD текстурами. Нужно скачать архивы CreaturesMeshes и CreaturesTextures. Для удобства установки советую объединить их в один архив. Для этого нужно создать директорию Data Files и поместить в нее папки Meshes и Textures из соответствующих архивов. После чего кликнуть пкм на Data Files, нажать "Add to archive...", написать имя архива и нажать OK.

PB Cliff Racer Replacer 2.0 - высокополигональная моделька "Скального наездника" с качественной текстурой.

PB Hunger Replacer - замена модели одного из представителей даэдра под названием - "Голод".

PB MudcrabReplacer - качественная моделька "Грязевого краба".

PB Scamp Replacer - реплейсер "Скампа".

PB Luminous Atronachs - модификация добавляет всем "Атронахам" эффект "карты свечения", чтобы они светились в темноте.

Vurt's Silt Strider Retexture - ретекстур "Силт страйдера".

BetterAlmalexia - мод улучшает модель богини Альмалексии при помощи плагина Better Bodies.





Эффекты

Better Blood Morrowind - качественный ретекстур частиц крови.

FIMs Better Spell Effects - красивые эффекты заклинаний.

Waldemar's Magic Effects Retexture - мод аналогичный предыдущему.





Анимации

Animation Compilation - анимации каста заклинаний и бега. Мод затрагивает NPC и вашего персонажа в режиме "от третьего лица". Рекомендую устанавливать версию без анимаций для вида "от первого лица".

ReAnimations v1 first person - Vanilla Morrowind - новые анимации для вида "от первого лица". Важно скачать именно ту версию, которая указана в названии, поскольку версия 2 предназначена для движка Open MW.





Интерфейс

Modern User Interface - качественный интерфейс. Также рекомендую установить прицел меньшего размера (Smaller Crosshair).

Concept Art Based Loading Screens - очень красивые загрузочные экраны с концептами от Bethesda.

HD Concept-art splash screen and main menu - дополняет вышеуказанный мод, добавляя другие загрузочные экраны с концепт артами. Также мод заменяет стандартное меню низкого разрешения - высококачественным. [кстати, только недавно заметил, что этот мод содержит арты с описанием на русском языке].

Better Dialogue Font Rus - "улучшенная версия шрифта Magic Cards, чаще всего используемого в меню, диалогах и журнале. Реплейсер поднимает четкость без изменения размера шрифта" - это описание взято со страницы мода на сайте tesall.club, там же можно скачать данный мод для русской версии игры.

Vurts Hi-res menubook and scroll pack - качественные текстуры свитков и страниц книг, которые постоянно встречаются в игре. В архиве есть четыре варианта свитков на выбор. Любую сборку без этого мода считаю не легитимной, так как игра носит название "Древние Свитки" :|





Финишная прямая

"Поздравляю, все моды установлены - сборка готова!" - Хотел бы сказать я, но в данном виде сборка, к сожалению, не работоспособна.

Чтобы сборка работала нормально, понадобятся несколько сторонних программ, которые в свою очередь будут запускаться с помощью Mod Organizer 2.

Чтобы запустить стороннюю программу, нужно указать путь к исполнительному файлу (exe) в меню Органайзера.

Кликаем на маленькую белую стрелочку и нажимаем <изменить...>

Нажимаем + и добавляем нужный exe

mlox - программа для сортировки. Она распределит плагины так, чтобы они загружались в правильном порядке. Работает оффлайн, в отличие от встроенной в Мод Органайзер LOOT, и в целом лучше подходит конкретно для Морровинда. Скаченный с GitHub файл mlox.exe поместить в корневую папку игры. После чего запустить mlox через Мод Органайзер, далее в открывшемся окне нажать Update Load Order.

TES3Merge v0.11 - используется для автоматического устранения конфликтов между модами. Файлы TES3Merge.exe и TES3Merge.ini из архива, нужно поместить в Data Files (пример - E:\Games\Morrowind\Data Files). Просто запустите программу через Мод Органайзер - она работает автоматически. Нажмите любую кнопку после появления соответствующего сообщения.

tes3cmd - есть ощущение, что этот файл предназначен только для движка OpenMW, но я все равно поместил tes3cmd.exe в Data Files (лишним не будет), а потом запустил его , все так же, через Мод Органайзер.

Wrye Mash 2019 - x64 - manual installation archive - Программа для чистки плагинов, без нее моды не будут работать корректно. Распаковать архив в корневую папку игры, далее запустить через Мод Органайзер.

Появится окно, в первом пункте нужно указать корневую папку игры (пример E:\Games\Morrowind), во втором - случайную, желательно пустую папку (пример E:\Games\TemporaryFolder).

Далее во вкладке Mods вы увидите список плагинов, они будут отмечены желтым или оранжевым цветом, нам нужно сделать их зелеными. Для этого просто кликаем на плагин, и в правом нижнем углу в разделе Master кликаем на любой файл, после чего нажимаем Save. Это действие нужно проделать со всеми плагинами, до тех пор, пока все они не станут зелеными.

Пред запуском игры нужно настроить графику. Для этого открываем MGE XE через Мод Органайзер.

Во вкладке "Графика" производим настройки по усмотрению. В качестве примера привожу свои настройки.

Далее идет самое основное - Мастер создания Distand Land. Именно эта функция добавляет в игру новые шейдеры, освещение, тени, различные эффекты и увеличивает дальность прорисовки.

Заходим в Мастер создания Distand Land. Нажимаем "Выбрать все", далее "Использовать" и "Продолжить".

Вкладка "Текстуры ландшафта".

При желании можно выставить значения 2048

"Модели ландшафта".

"Объекты".

Не советую ставить плотность травы выше 55 - может негативно сказаться на атмосфере и производительности.

Генерация объектов может занять несколько минут.

Теперь в нашем любимом Мод Органайзере отключаем следующие плагины:

Vurt's Grazelands Trees.ESP

Grass Bloodmoon.esp

Grass Vanilla 1.esp

Grass Vanilla 2.esp

Merged Objects.esp - должен быть выключен всегда.

В итоге список отключенных плагнов должен выглядеть так:

Это один из неочевидных нюансов о которых я упоминал в начале статьи. Оказывается, что после генерации ландшафта в MGE XE, нужно обязательно отключать плагины всех модов на траву и деревья, иначе в игре все это просто не будет отображаться.

Запускать игру, естественно, нужно через Мод Органайзер, открываем в нем сам Morrowind.exe, поскольку сборка наконец-то готова.

Итог

В целом эта сборка не так уж и сложна в плане установки как кажется на первый взгляд. На момент написания данного материала, я провел в игре около 15 часов, за это время мне не встретилось ни одного бага, также не было вылетов и других проблем, поэтому могу сделать вывод, что сборка работает нормально. При желании в нее можно добавлять различные моды, но в таком случае не нужно забывать о вспомогательных программах и генерации ландшафта, которую придется проводить заново в случае установки новых модификаций добавляющих деревья или траву.

Несколько скриншотов из готовой сборки:

[Мой гайд по сборке TESII Daggerfall на движке Unity]