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GTA4 - Простая зимняя сборка

Полностью lore friendly сборка без ENB. Установка довольно простая, с пошаговой инструкцией.
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Помню как проходил Grand Theft Auto: San Andreas еще в год релиза на ПК, в одной из миссий был небольшой эпизод в котором промелькнул зимний Либерти Сити. С тех пор мне хотелось увидеть заснеженный город в будущих играх серии, не в рамках небольшой подгружаемой локации, а в полноценном виде.

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Когда вышел GTA IV Enhanced Snow Mod, я обратил на него внимание, но в то время он был еще сыроват. Прошло несколько лет, модификацию доработали, появилось несколько неплохих аддонов для нее, а также вышли некоторые моды отлично дополняющие зимнюю атмосферу.

Сборка создавалась и тестировалась на Grand Theft Auto IV версии 1.0.7.0. Из сторонних программ, для установки модов понадобится редактор файлов Open IV, и скрипт Net Script Hook v1.7.1.4 [Beta].

Пошаговая установка модификаций:

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1) Скачать архив Enhanced Snow Mod v2.0. Это основа сборки.

2) Скопировать содержимое из папки Copy to game folder в корневую папку Grand Theft Auto IV (папка где находится GTAIV.exe), всегда подтверждать замену файлов.

3) Скопировать содержимое из GTA IV Enhanced Snow Mod v2.0\Recommended!\Realistic Snowfalls Mod v2.5 Photorealistic Edition!\v2.5\Copy to game folder, тоже соответственно в корневую папку. Аддон улучшает зимнюю атмосферу за счет изменения погоды и освещения.

4) Скачать архив Realistic Snow Sounds. Аддон убирает ненужные звуки, такие как например - звук дождя, а также добавляет новые (звук ходьбы по снегу и т.д.).

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5) Содержимое Option #2 (Replace resident.rpf)\GTAIV скопировать в корневую папку Grand Theft Auto IV.

6) Скачать мод с автоматической установкой Realistic Winter Trees. В меню установщика указать корневую папку игры. Мод содержит созданные с нуля и высокополигональные модели зимних деревьев.

7) Скачать архив Winter Pedestrians. Модификация меняет одежду людей на зимнюю.

8) Также скопировать содержимое папки Winter Pedestrians в корневую папку Grand Theft Auto IV  с заменой.

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Эти моды завершают самую легкую часть сборки, они являются ее основой, но можно сделать город атмосфернее. Для этого понадобиться замена некоторых моделей с помощью редактора Open IV.

9) Скачать и установить Open IV версии 4.1. Авторы программы советуют делать копии изменяемых файлов, я с ними полностью согласен.

10) Скачать архивы Cars with Snow on the Body и Pack of snowy cars from Winter Liberty. Это аддоны к Enhanced Snow Mod, они немного меняют 3D модели некоторых стандартных машин покрывая их снегом. Мод полностью lore friendly, он не изменяет модели самого транспорта. 

11) Открыть архив Pack_of_snowy_cars_from_Winter_Liberty, содержимое Pack of snowy cars from Winter Liberty\Install with OpenIV\GTAIV распаковать в удобное место, но не в игру.

12) Открыть архив Cars_with_Snow_on_the_Body, распаковать содержимое Cars with Snow on the Body\Cars with Snow on the Body for GTA 4, и поместить к распакованным файлам из предыдущего архива - pc\models\cdimages\vehicles.img, как всегда подтвердить замену.

13) Запустить OpenIV, выбрать в меню Grand Theft Auto IV, программа автоматически найдет папку с установленной игрой.

14) В редакторе OpenIV, в списке файлов слева, открыть pc\models\cdimages\vehicles.img, справа появится список файлов с расширением wtf. Нажать "Редактирование" в правом верхнем углу и заменить файлы игры распакованными ранее файлами из архивов, кликнув на зеленую иконку плюса [+]. Изменения сохранятся автоматически, можно закрыть программу.

Далее идут скриптовые моды.

15) Скачать Net Script Hook v1.7.1.4 [Beta] с автоматической установкой.

16) Скачать архив XLiveLess v0.999-beta7.

17) Распаковать содержимое папки v0.999b7 (patch 1.0.7.0. and EFLC 1.1.2.0) в корневую папку игры.

18) Скачать архив Project 2dfx V4.3 for IV. Мод увеличивает дальность прорисовки освещения, в результате чего видны все огни города.

19) Содержимое папки Project 2dfx поместить в корневую папку игры.

20) Скачать архив с модом Адекватный трафик 0.9.

21) Файлы LessOvertake.net.dll  и TrafficMaker.net.dll поместить в папку Grand Theft Auto IV\scripts.

Бонусный, сугубо опциональный скрипт - 1 star Police Ticket, найденный мной на "Нексусе". При одной звезде розыска полиция будет штрафовать Нико, вместо того чтобы сразу его арестовывать.

Файл Ticket1star.CS поместить в Grand Theft Auto IV\scripts.

Сборка готова! Возможно для кого-то она станет причиной для перепрохождения одной из лучших частей серии GTA. 

Несколько скриншотов из игры:


???????????


Всех с наступающим 2024 годом!

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