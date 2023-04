За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Все ждут новинки, и хотят поиграть в самые свежие релизы: Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Starfield, Forza и так далее. Но, все также забывают про старые игры, которые зачастую ничуть не хуже, и дают столько эмоций, сколько не может порой дать новый релиз. Так, зачем забывать об этих играх окончательно? Предлагаю вам ознакомиться со списком таких игр, и возможно, выбрать ту игру, в которую вы никогда не играли и даже не знали. А если знали и боялись, что игра плохая — то попробовать сейчас. Как говорится никогда не поздно наверстывать упущенное, а в игровой индустрии это правило работает почти всегда. Так что же вас останавливает от игры в эти проекты? Их точно стоит попробовать пока не вышел очередной крупный проект, который займет все ваше свободное время, и заберет оставшиеся деньги.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если вы в детстве мечтали стать участником отряда спецназа и штурмовать здание очищая его от террористов — эта игра позволяет это сделать в качестве командира отрядом. И, с момента релиза в 2021 году появилось такое чувство, что об игре все забыли. Настолько тихо в сообществе, и в СМИ, что кажется будто игра мертва. Это и есть основная причина, по которой я добавил ее в этот список. Если вы никогда не пробовали игру, то за два года проект неплохо развился. Во-первых, разработчики ввели поддержку модификаций, и сообщество наклепало множество модификаций на форму, оружие и даже карты. Во-вторых, разработчики сами продолжают работу над игрой, и появилось несколько проработанных атмосферных локаций с мини-сюжетом. Даже сейчас создатели продолжают работу над игрой, но с оружием беда. Я очень люблю разнообразие в кастомизации, и всегда расширяю игру с помощью модификаций. Однако в Ready or Not оружие заменяется, как автомобили в GTA:SA. Это очень и очень сильно раздражает, ибо я не могу пополнить коллекцию вооружения в игре. А постоянно скачивать различные модификации также не люблю. Также и с формой, она просто заменяется. Единственная модификация которая дополняет игру, а не заменяет файлы — локации. Все пользовательские модификации (карты) зачастую отлично проработаны и стоят вашего внимания, правда весят под 1 гигабайт. В остальном отличная игра для прохождения в одиночку и с друзьями, с друзьями вы сможете поиграть в игру несколько дольше. Проект точно заберет десяток часов и попросит у вас только 1299 рублей за покупку.

Кратко об игре: Ready or Not - это тактический реалистичный шутер про спецназ. Фактически — преемник легендарной игры Swat 4. Вам предстоит от первого лица взять командование отрядом, и спасать заложников, уничтожать террористов, обезвреживать бомбу. Благодаря темной атмосфере и плохому освещению в первых играх будет страх продвигаться по пустым коридорам, а в пользовательских модификациях можно найти действительно страшные локации. В общем в полной мере окунетесь в работу спецназа в неблагоприятном районе. В игре присутствует реалистичная отдача, а каждый модуль влияет на характеристики оружия. Оружия хоть и не так много, но можно выбрать различные типы вооружения: нелетальное, шокеры, пистолеты, пп, автоматы и так далее. Также есть специальные устройства для различного типа игры: дробовик, камеры, гранаты, щит и многое другое. Но, специальные устройства добавляют очень редко — это минус. В целом и сами обновления невелики — это также большой минус, из-за которого я быстро ушел из Ready or Not, но за то вспомнил сегодня и получил кучу приятных эмоций спустя два года после покупки. Еще спустя два года все повторится, так и живем. Правда, проект так и не вышел в полноценный релиз и находится в раннем доступе уже два года.

реклама

В плане онлайна, все в целом неплохо: на официальном Discord сервере можно без проблем найти людей для совместной игры. Есть различные режимы игры, как аркадный, так и реалистичный типа RP (roleplay), в котором придется соблюдать правила из реальной жизни. При этом игра идет на слабом ПК, и не требует много свободного места.

Игру оценили очень хорошо, за два года она получила 80 тысяч оценок. Поддерживается русский язык.

Очень сложное управление, очень сложный дизайн интерьера.

реклама

Automation - The Car Company Tycoon Game это тайкун-стратегия про развитие вашей компании по производству автомобилей. Я легко могу объяснить, почему об игре мало кто знает. Первая причина — отсутствие рекламы, а вторая — сложность в механиках. Просто, чтобы собрать нормальный автомобиль, необходимо уметь собирать двигатель. Точнее разбираться в его работе, иначе у вас получится двигатель, который постоянно ломается, да и автомобиль будет вечно ломаться. Если честно, я так и не разобрался с работой двигателей, и поэтому просто делал дизайн для автомобилей и выходил из игры. Кстати, поддерживается экспорт автомобилей в известную многими игру Beamng, и это плюс. Однако сами модели не самого лучшего качества в таком случае.

Игра интересна лично мне тем, что можно сделать дизайн автомобиля самостоятельно из любых доступных деталей, которые можно расширить благодаря модификациям. В создании дизайна нет ничего сложного: заходишь в конструктор и начинаешь творить, как позволяет фантазия. Процесс легкий и приятный, и выглядит в целом неплохо. Потом правда приходится собирать двигатель, и настроение играть куда-то исчезает.

Кроме дизайна и двигателей в игре есть типичная тайкун составляющая: развитие завода, маркетинг, зарплаты, сотрудники, продажи и анализ рынка. Вот это вот все понять довольно сложно, но если выделить время и разобраться в игре как следует она точно принесет вам удовольствие. В особенности много удовольствия будет, если вы любите и разбираетесь в автомобилях.

реклама

Игра вышла в далеком 2015 году, и до сих пор находится в раннем доступе. Видимо, из него она никогда не выйдет. Но, за последние годы разработчики серьезно продвинулись в плане тайкун-составляющей: появилась новая карта, новые системы для маркетинга, продажи и многое другое. В общем теперь можно поиграть в игру, а не просто в конструктор автомобилей для BeamNG.

Если вы не знали или забыли об игре, то сейчас самое время вернутся и попробовать сыграть еще раз. Вероятно, игра покажется вам совершенно иной, но сложной.

В последнем обновлении добавили фоторежим, и теперь можно свою разработку красиво сфотографировать и добавить в коллекцию скриншотов. Еще одна причина попробовать сыграть в 2023 году. Поддерживается русский язык, мастерская Steam и есть мультиплеер. Цена — символическая.

Игра от создателей Plague INC, которая очень проста в освоении, но сложна для того, чтобы в ней стать мастером. Ndemic Creations смогла сделать игру, которая получила все самое лучшее из прошлой игры и стала лучше с новыми механиками. В последнем дополнении появились новые локации, а в предпоследнем обновлении режим мультиплеера, в котором можно взять на себя управление мятежниками. Очень интересный геймплей получается, но нужно иметь друга для того, чтобы получить истинное удовольствие от геймплея.

Rebel inc. доступна как на мобильных устройствах (более старая версия без мультиплеера и мятежников), так и на ПК (полная версия со всеми локациями и испытаниями). В этой стратегии вам предстоит взять управление провинцией (в одиночном режиме), и попытаться предотвратить восстание, стабилизировать провинцию и наладить экономику прожав различные решения. В игре необходимо постепенно восстанавливать гражданскую безопасность, здравоохранение, образование, инфраструктуру и экономику.

Проект вышел два года назад и за это время довольно сильно развился в хорошую сторону. В будущем, думаю будет еще лучше. Недавно вышло дополнение с вулканом. Доступен русский язык, имеется онлайн и цена маленькая. Даже с дополнениями жаба не душит. Имеется поддержка модификаций, и куча пользовательских сценариев. Десяток часов точно не будете скучать, попробовать стоит.

Hell Let Loose - это многопользовательский шутер от первого лица разработанный студией Black Matter Pty Ltd. Игра расскажет вам про события Второй мировой войны, и все это на красивых проработанных локациях с хорошей графикой. Этакий проект, который совместил в себе все плюсы Arma и Battlefield: есть и масштабные битвы, и красивая графика, и техника, и даже артиллерия. Игра освещает Западный и Восточный фронт, а сражаются здесь сразу 50 человек на 50 в реальном времени. Также проект недавно стал доступен к игре на консолях. Игру советую всем ценителям шутеров: реалистичных, тактических и масштабных онлайн шутеров.

Игра вышла еще в 2019 году, но часто выходят контентные обновления. Создатели продолжают развивать игру и выпускают дополнения с новыми театрами боевых действий - в скором времени появится Африка и британские колонизаторы. Онлайн в целом держится на достойном уровне - 7000 человек в день стабильно, в выходных все еще лучше.

Шутер создан для тех, кто любит командную работу. Если вам нравится штурмовать позиции в одиночку лучше выбрать Call of Duty либо Battlefield, здесь так просто повеселиться не получится. В тактический шутер не приходят за фановыми шустрыми битвами. Если играли в Squad, то почувствуете что-то похожее. Каждый игрок должен выполнять свою роль в команде, будь-то стрелок, снайпер, инженер или медик, чтобы помочь команде победить. Кроме того, в игре хорошая физика и требует от вас практики в вождении техникой. А вот от гранат лучше отходить подальше, как и от будущего взрыва от артиллерии.

Hell Let Loose - это игра для тех, кто ищет сложный и реалистичный шутер на замену Squad, если он вам вдруг надоел, или вам хочется испытать опыт Второй мировой войны. Правда с покупкой могут возникнуть проблемы, поэтому придется сменить регион.

Игра на подобии Cities Skylines, но вам необходимо построить большую транспортную компанию и настроить логистику между различными городами Европы, Азии и США. Это своего рода симулятор, где вам предстоит развивать инфраструктуру городов. Она была разработана еще в 2019 году, но сегодня проект стал в разы более играбельным. Хотя, оптимизацию при постройке так и не сделали, печалька.

Интересна игра тем, что в проекте имеются реальные транспортные средства: поезда, самолеты, автомобили, грузовики и многое другое. В перерыве между постройкой очередной станции можно посмотреть за тем, как ваш советский поезд перевозит уголь между Новосибирском и Москвой. Также нужно оптимизировать движение в городе создавая трамвайные и автобусные маршруты. И при всем при этом необходимо следить за временем и вовремя обновлять транспорт, иначе уйдете в минус, погрязнете в долгах и закроетесь. Можно самостоятельно выбрать свою эпоху: от 1850 года вплоть до 2023 года. При этом в каждой эпохе свой транспорт. В игре есть сюжетная кампания (как обучение), свободная игра и мультиплеер. Вы можете даже управлять несколькими компаниями, и попытаться победить конкурентов. Вы должны учитывать, что просто построить маршрут недостаточно: нужно смотреть на расходы и возможности заводов, на потребление ресурса в городе, и соответственно смотреть на потребности населения. На сложном уровне выйти в большой плюс без опыта в игре довольно сложно. Без прохождения кампании уж точное не разберетесь в обычной игре.

Огромный плюс в том, что за три года моддеры создали кучу модификаций. Добавили самый разный реальный транспорт, включая российские и советские поезда. Также имеются различные реальные карты, включая Россию и остальное СНГ. В той же мастерской можно найти новые здания, тематические вокзалы из реального мира, сценарии, сейвы и моды. В общем любители модов будут рады, правда каждая модификация весит порядка 100МБ. Если устанавливать сотню модификаций придется найти свободное место на диске. Также игра недавно вышла на консолях, правда там поддержки модификаций нет.

Игра полностью переведена на русский язык. Проект продолжает активно развиваться, и стоит совсем недорого. По секрету скажу, что на биржах можно приобрести игру в несколько раз дешевле. В целом так обстоят дела со всеми умеренно старыми стратегиями: HOI4, Stellaris, Europa Universalis, Victoria и так далее, знайте это. Правда нужен довольно мощный ПК, чтобы поиграть без тормозов.

Очередной тайкун о котором мало кто знает. Даже не знаю по какой причине игра так не популярна, может быть из-за простой графики. Сам проект стоит вашего внимания, поскольку позволяет в полной мере ощутить себя на месте генерального директора любой игровой компании/студии. Наконец простые смертные поймут, насколько сложно руководить компанией уровня Ubisoft, и если играть на максимальной сложности со всеми дебаффами и настройками, то это действительно сложная задача. А если начать с года этак 2000, или даже 2010 - то развиться еще сложнее, ибо на создание хорошей игры нужны большие ресурсы и много сотрудников. Начального бюджета не хватает, а банк не дает большой кредит. В общем трудно.

Проект вышел в 2019 году и разрабатывается на Unity. По сей день разработчики активно работают над игрой и раз в несколько месяцев выпускают крупное обновление. За три года игра далеко продвинулась, и в скором времени может выйти из раннего доступа. Играть стало в разы приятнее и легче, чем на релизе. Правда онлайн здесь маленький, и подбора соперников нет. Чтобы сыграть в онлайн необходимо иметь своего друга. Но, сам режим мультиплеера довольно интересный. Кто сможет стать настоящим монополистом — вот в чем вопрос. Повторить историю успеха Microsoft? Не проблема.





В игре вы управляете компанией нанимая сотрудников, строя различные отделы, управляя разработкой игры и выбирая технологии, которые будете развивать. В общем в этой игре вы сможете создать свой собственный игровой мир, и украсть у Rockstar идею о создании легендарной GTA. Имеется поддержка модификаций, но только замена названий и локализация. Увы, но создатели не разрешили создавать свои локации и функции, а очень жаль. Имеется полный перевод на русский язык. И кстати, можно открыть свою студию в любой стране мира, включая Россию и Белоруссию.

Графика может сначала оттолкнуть, но игра привлекает к себе в первую очередь из-за продуманного уникального геймплея. В сети не найдешь другой похожей игры в такой стилистике, жанре и с такой задумкой. Как говорится просто начать играть — сложно развиться. Последнее обновление вышло в ноябре, поэтому следующий крупный апдейт должен выйти уже через несколько месяцев. Интересно, чем нас смогут удивить разработчики в этот раз. Может быть, это наконец будет настоящий соревновательный мультиплеер? Жду его с момента релиза, и никак не дождусь. Надо расширять комьюнити.