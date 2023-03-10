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Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
Уже появляется информация по сиквелу.
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Ну что, радостный понедельник действительно радостный, ведь был слит полный список достижений нового градостроя Cities: Skylines 2. Теперь можно разобрать все достижения, и понять, чего можно ждать от игры. Как вы понимаете, если достижение есть, то оно должно быть выполнимо, а соответственно будет необходимый функционал. Посмотрим, чего нового там можно найти.

Достижения были слиты на сайт True Achievements. На сайте опубликованы все 40 достижений. Некоторые из ачивок очень просты для выполнения, например строительство всех зон в одной сессии. Или, например создание городской зоны. Такие ачивки, нам конечно же не помогут в разборе. Но, ясно, что охота за некоторыми ачивками не составит проблем.

Вместо того чтобы снова стать дополнением, расширение стихийные бедствия, вероятно, станет частью базовой игры. Одно из достижений обязует вас пережить лесной пожар. Другое же требует от вас пережить торнадо. Все эти бедствия были добавлены в первую часть с дополнением. Как я и говорил, вероятнее всего, базовая вторая часть получит большинство функционала из DLC первой части. Поэтому, не вздумайте брать дополнения для первой части сейчас! Они стоят дорого, но не имеют смысла в преддверии релиза второй части.

Также ясно, что будет динамическая погода и смена сезонов. В оригинальной Cities: Skylines снег шел только на уникальных локациях. В Cities: Skylines 2 это не так, судя по названию достижения "Четыре сезона". В целом, лето и снег были показаны в трейлере проекта, вот он кстати:

Ясно, что будут городские службы, как и в оригинальной игре. Их можно будет назначать на отдельные районы, это нам говорит достижение "Рад быть полезным" - создайте городской район и назначьте городскую службу этому району.

"Размер мячей для гольфа" - испытайте град. Как я понял, это новое стихийное бедствие для базовой игры. Его кстати слили в сети еще вчера, как и возможность расширить карту до 150 тайлов (в оригинальной игре с модификациями - 88).

Также, возможно дополнение "Аэропорт" будет перенесено в базовую вторую часть. Ачивка "Вверх и прочь!" - постройте любой аэропорт. Если честно, я не помню, как были реализованы воздушные линии до дополнения, так что, тут 50 на 50. Надеемся, что будет функционал из дополнения. Отсюда можно сделать вывод, что и другие транспортные линии будут из аналогичных DLC.

"Все, к чему прикасается свет!" - разблокируйте 150 фрагментов карты в одном городе. Ура! Теперь официально подтверждено. Карты без модов будут иметь 150 тайлов, а может даже больше. С модификациями это количество может перешагнуть отметку в 200-250 тайлов. Масштаб действительно в несколько раз больше, что было видно в трейлере: там были и горы, и пляжи, и поля с лесами в одном городе. Масштаб оригинальной игры - 25 тайлов без модов и 88 с модами.

"Я сделал это" - используйте редактор, чтобы создать актив любого другого типа, кроме карты. Как я понимаю, это намек на возможность создания своих модов. Модификации и так были круто реализованы в оригинальной игре. Здесь, это может стать более простым делом, которое реализовано прямо в игре. Как минимум карты и какой-то второй "актив" точно будет прост в создании. Возможно, это стиль карты/зданий. Это ни может не радовать, ибо поддержка игры будет такой же долгой благодаря сообществу. Также, раз теперь моды делаются прямо в игре, это может решить проблему с вылетами и обновлением модификаций. В оригинальной игре вечно сталкиваешься с ошибками после обновления, и нужно в ручную все обновлять и удалять, а тут это может быть просто решено создателями. По всей видимости, все таки разработчики перешли на новый движок Unreal Engine 5, который и позволяет убрать все неприятные моменты в модификациях и текстурах. Надеюсь, проблему с масштабированием также уберут.

"Маркер последней мили" - достигните рубежа в 20. Не понял, что это, жду объяснения в комментариях.

"Дела не идут вверх" - переживите нашествие крыс. Это новое стихийное бедствие. Вероятно, будет создаваться при переизбытке мусора в городе, или при холодах.

"Снимок!" - используйте фоторежим для скриншота. Будет полноценный фоторежим с различными настройками. Делать синематики будет проще.

"Сила через разнообразие" - иметь четыре зоны в городе. Как я понял, будет жилая, коммерческая, индустриальная и офисная зона. Такое же зонирование и в Cities: Skylines.

"Добро пожаловать, Один и Все!" - 10 тысяч туристических посещений. Не помню, есть ли система туризма в оригинальной игре, но тут будет. Соответственно, будут созданы тематические здания для развития туризма, и они будут связанны с океаном 100%.

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Полный список достижений тут. Все уникальные разобрал, остались лишь базовые, которые ничего нового не говорят.

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