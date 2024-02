Оба инсайдера получили сведения независимо друг от друга.

Сегодня в сети появилась информация о том, что компания Sony разрабатывает ремейк Uncharted: Drake's Fortune - первой части серии. Любопытен тот факт, что эту информацию получили два инсайдера независимо друг от друга.

Пока неизвестно какая именно внутренняя студия Sony занимается разработкой ремейка, но сообщается, что релиз состоится на текущем поколении (PlayStation 5 и ПК). Эта информация выглядит довольно логично, поскольку во время релиза на персональных компьютерах Uncharted 4: A Thief’s End разработчики сказали, что не хотят выпускать трилогию ремастеров Uncharted: The Nathan Drake Collection на ПК из-за того, что они считают эти игры устаревшими в технологическом плане. Уже тогда можно было предположить о планах Sony сделать ремейки трилогии, а сейчас когда компания выпустила ремейк первой части The Last of Us сомнений по этому поводу практически не остается.

Релиз Uncharted: Drake’s Fortune состоялся в конце 2007 года, приключенческий боевик с постановкой в стиле голливудских блокбастеров пришелся по вкусу игрокам и критикам, проект получил высокие оценки, и стал одной из лучших игр на Playstation 3.

Разработчики из Naughty Dog говорили, что четвертая часть Uncharted станет последней, поскольку история Натана Дрейка полностью рассказана, однако серия до сих пор остается актуальной и популярной. Это касается не только игр, но и кино, как известно полнометражный фильм Uncharted Рубена Флейшера собрал в прокате более 400 млн. долларов при бюджете 120 млн., такие цифры говорят о том, что франшиза приносит хорошую прибыль, и закрывать ее было бы очень глупым поступком со стороны Sony.