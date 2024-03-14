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BulgarNews
Китай завершил строительство орбитальной станции
TV BRICS: В настоящее время экипаж китайского «Шэньчжоу-17» находится на орбите, проводя на станции серию научных экспериментов.

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За последние двадцать лет Китай добился значительных успехов в освоении космоса, начиная с запуска своей первой пилотируемой миссии в 2003 году с тайконавтом Ян Ливэем и заканчивая историческим моментом завершения строительства Китайской космической станции (ККС) в 2022 году. Проект в котором приняли участие более 1000 национальных компаний, представляющих промышленную цепочку стоимостью более 1 трлн юаней(около 138,7 млрд $), является выдающимся достижением для китайской космонавтики, сообщает CGTN, партнер телеканала БРИКС.

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Чжоу Цзяньпин, главный конструктор китайской пилотируемой космической программы, сказал, что ККС, который состоит из пяти отдельных частей основного модуля «Тяньхэ», лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь», пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу» и грузового космического корабля «Тяньчжоу» призван превзойти Международную космическую станцию в нескольких аспектах, включая информационную, энергетическую и эксплуатационную экономичность. В настоящее время экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-17» находится на орбите, проводя на станции ряд научных экспериментов. 

После более четырех месяцев на орбите, прогресс был последовательным и плавным. При общей массе около 100 тонн, ККС предлагает внутреннее жилое пространство для экипажа площадью около 110 кубических метров. Это пространство преобразованное в жилое помещение высотой 2,5 метра было построено с использованием тысяч единиц оборудования. Нынешняя миссия демонстрирует неизменную приверженность Китая освоению космоса и знаменует собой важный шаг на пути к будущему космических исследований и освоения.

#космос #китайская народная республика #космическая станция #достижения
Источник: tvbrics.com
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