Интерактивная Приключенческая игра Death Come True была анонсирована на ПК в стим, выход планируется на 18 июля текущего года, напомню что игра уже вышла на такие платформы как: Android, IOS, и Nintendo Switch, играть на этих платформах можно прямо сейчас.

реклама

Купить ее можно будет в стиме только 18 июля, но на данный момент на площадке можно добавить в список желаемого и получить уведомление сразу же, когда игра выйдет глобальный доступ.

Ссылка на стим игру:здесь

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену





Игра Death Come True - Интерактивная, а значит пойдет всем любителям таких игр как: Detroit, Until Dawn и возможно The Walking Dead, если вы играли в одну из этих игр, рекомендую поиграть и в эту, тем более она уже доступна как я говорил выше на мобильных устройствах, а это огромный плюс.

реклама

Немного размышлений от автора, а именно, графика. Однозначно она будет на очень высоком уровне, т.к игра была создана по типу фильма, на данный момент системных требований нет, но они скорее всего будут на уровне того же Detroit, так что если у вас не тянет Детройт, то и эта не пойдет, но, повторюсь, это лишь размышления автора, а не официальная информация!

реклама





Что касается цены - на андроид игра стоит 444 гривны(1171 рубль или 16 долларов и 39 центов), то можно предположить, что в стиме стоимость будет такая же.

реклама

Где скачать? - Андроид и IOS версию можно скачать в Google play и AppStore уже сейчас, просто зайдите и напишите Death Come True.

Ссылка на мобильную версию в Google play:здесь

AppStore:ссылка

На какие системы будет доступна игра? - PC, PS4, Android, IOS, Nintendo Switch. Про PS5 и Xbox Series X ничего не сказано.