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Greg_Novo
Игроки Dragons Dogma 2 устраняют NPC в игре для повышения производительности
В мире современных видеоигр, где каждая деталь может повлиять на впечатления игроков, новый релиз Dragon’s Dogma 2 от Capcom привлек внимание не только своим захватывающим контентом, но и техническими сложностями, с которыми столкнулись пользователи.

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В мире современных видеоигр, где каждая деталь может повлиять на впечатления игроков, новый релиз Dragon’s Dogma 2 от Capcom привлек внимание не только своим захватывающим контентом, но и техническими сложностями, с которыми столкнулись пользователи.

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С момента запуска игры, сообщество столкнулось с проблемами производительности, в частности с падением FPS (кадров в секунду), что существенно влияет на игровой процесс. Capcom указала, что одной из причин нагрузки на PC является необходимость расчета физического взаимодействия многочисленных NPC с окружающим миром.

В ответ на эти проблемы, разработчики обещали выпустить ряд обновлений для улучшения ситуации. Однако, некоторые игроки решили не ждать официальных патчей и принялись за радикальные меры, уничтожая NPC в игре для повышения производительности. Эта нестандартная тактика вызвала живое обсуждение на платформах вроде Reddit, где игроки пытаются определить, какие NPC можно устранить без вреда для сюжета игры.

Интересно, что такой необычный подход к решению технических проблем породил волну мемов и шуток в сообществе, что подчеркивает креативность и юмор игроков.

В то время как полное решение проблемы FPS еще не найдено, и вопросы микротранзакций остаются открытыми, авторы модов предпринимают шаги для улучшения ситуации. Один из модов уже добавил поддержку технологии DLSS 3, что может существенно улучшить производительность игры на PC. Кроме того, команды энтузиастов создали интерактивные карты, которые помогают игрокам в их приключениях.

Dragon’s Dogma 2 доступна на различных платформах, включая PC, PS5 и Xbox Series, и продолжает привлекать внимание игрового сообщества.

#capcom #pc #dragons dogma 2 #npc
Источник: igromania.ru
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