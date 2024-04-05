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Greg_Novo
Время прохождения Senua’s Saga: Hellblade II займет всего 8 часов
В индустрии видеоигр наблюдается интересная тенденция: игроки все чаще отдают предпочтение играм, которые не требуют многих часов для прохождения, а вместо этого предлагают плотный и сфокусированный геймплей. По словам главы студии Ninja Theory, их последняя игра Senua’s Saga: Hellblade II не стала исключением, предложив игрокам историю, которую можно полностью пройти всего за восемь часов.

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В индустрии видеоигр наблюдается интересная тенденция: игроки все чаще отдают предпочтение играм, которые не требуют многих часов для прохождения, а вместо этого предлагают плотный и сфокусированный геймплей. Это подтверждается и руководством студии Ninja Theory, которая известна своими инновационными проектами. По словам Дома Мэтьюза, главы студии, их последняя игра, Senua’s Saga: Hellblade II, не стала исключением, предложив игрокам историю, которую можно полностью пройти всего за восемь часов.

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Это решение было обусловлено не стремлением сократить время игры, а желанием создать законченный нарратив, который был бы идеально сбалансирован по форме и объему. Мэтьюз подчеркивает, что важность каждого момента в игре и ее сфокусированность встречают положительный отклик у аудитории, которая ценит качество повествования и внимание к деталям.

Студия также выразила свою позицию по поводу цифровой дистрибуции, отметив, что такой подход позволяет создавать проекты различных форматов и масштабов. Это особенно актуально для Senua’s Saga: Hellblade II, которая будет доступна исключительно в цифровой версии по цене в 50 долларов, что является отражением современных тенденций в распространении игр.

Ожидается, что новая игра станет новым эталоном в индустрии, устанавливая стандарты как в плане сюжета, так и визуального исполнения. Однако уже известно, что на консолях игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду, что стало предметом обсуждения среди сообщества.

Релиз Senua’s Saga: Hellblade II запланирован на 21 мая текущего года, и игра будет доступна на платформах Xbox Series и PC. Это событие с нетерпением ожидается фанатами по всему миру, которые с нетерпением ждут возможности погрузиться в новую главу истории Senua.

#xbox series #pc #senua’s saga: hellblade ii
Источник: igromania.ru
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