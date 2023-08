За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вступление

Здравствуйте уважаемые читатели! С выходом 40-й серии видеокарт Nvidia на архитектуре Ada Lovelace 22 сентября 2022 года поклонники видеокарт Nvidia испытали небывалый энтузиазм. Практически под каждой новостью о видеокартах они воспевают "революционные" возможности нового поколения графических ускорителей и хейтят видеокарты AMD. Чтобы немного остудить пыл фанатов я изложу 7 причин почему не стоит покупать видеокарты Nvidia. Поехали!

1. Цена

До 2017 года цены на видеокарты high - end сегмента были относительно стабильными: за 699$ в 2017 можно было купить флагман GTX 1080 Ti. Но уже в 2018 политика Nvidia изменилась: рекомендованная цена на новый флагман RTX 2080 Ti, представленный в августе 2018, составила 999$. Повышение цены компания объясняла внедрением новых "революционных" технологий RTX и DLSS. С выходом видеокарт 30-й серии и флагмана RTX 3090 в сентябре 2020 ситуация для геймеров усугубилась: рекомендованная цена RTX 3090 составила 1499$. Наконец в сентябре 2022 была представлена RTX 4090 на архитектуре Ada Lovelace, а ее рекомендованная цена составила уже 1599$. В России цены на видеокарты традиционно неадекватные, и в долларовом эквиваленте видеокарты стоят значительно дороже рекомендованной цены. Если рассмотреть цены на флагманы Nvidia и AMD в популярном магазине "Регард", то самая дешевая видеокарта RTX 4090 стоит 175 870 рублей (цена на 31 июля 2023 года)

Самая дешевая Radeon 7900XTX там же стоит 105 050 рублей (цена на 31 июля 2023 года)

Если взять цену Radeon 7900XTX за 100% то RTX 4090 стоит на 67% дороже. Изучив игровые тесты во многих проектах легко убедится в том что RTX 4090 практически нигде не имеет преимущества по fps перед 7900XTX на 67%, и огромная переплата за флагман Nvidia неоправданна. Более того, как минимум в 5 проектах 7900XTX в 4К с ультра настройками (без RTX и апскейлинга) на уровне RTX 4090: это Far Cry 6, Cyberpank 2077, RDR 2, CoD: MW 2, Remnant 2, а в Hogwarts Legacy флагман AMD отстает всего на 8%. Читатели могут легко проверить мои утверждения открыв тесты TPU, iXBT, Hardware Unboxed. Чтобы не перегружать статью я приведу скрины тестов в комментариях.

Поклонники Nvidia наверняка будут апеллировать к лучшей производительности RTX 4090 в играх при активации технологий RTX и DLSS 3. Об этом в следующем разделе.





2. Провал технологий RTX и DLSS

Увеличение цен на новые поколения видеокарт с 2018 года Nvidia объясняла внедрением "передовых" технологий RTX и DLSS. Вот слоган компании с ее сайта ( наглое вранье ).

Цитирую: "NVIDIA RTX является самой продвинутой платформой для работы технологий трассировки лучей и искусственного интеллекта, которые преображают и улучшают игровой процесс и работу приложений для создания контента. Благодаря RTX более 250 лучших игр и приложений уже получили прирост производительности, улучшенную графику и новые полезные функции на базе ИИ, например NVIDIA DLSS и NVIDIA Broadcast. RTX ― новый стандарт компьютерной графики".

По факту технология RTX не дает никакого кардинального улучшения картинки и ведет к многократному снижению fps. Об этом не раз заявляли сами владельцы видеокарт с технологией RTX. Чтобы не быть голословным приведу пару скринов результатов тестов

На скрине результаты тестов ресурса ProHiTech. Думаю играть с 43 fps на флагмане 4090 будет только мазохист, никакие лучи не стоят уничтожения комфортного fps для геймера ради пары красивых отражений мусорок в лужах.

А это результаты тестов ресурса TPU. Здесь владелец 4090 имеет жалкие 36 fps с RT ультра. Думаю он вряд ли будет доволен таким "приростом производительности", о котором говорит Nvidia в своем слогане.

Знатоки технологий Nvidia скажут что fps можно увеличить с помощью технологии DLSS. Но вот беда - эта технология приводит к ухудшению картинки и возникновению артефактов в половине кадров (DLSS3 состоит из DLSS 2 + Reflex + генератор кадров). Также при использовании этой технологии инпутлаг остается таким же как и при низком fps (технология вставляет промежуточные кадры), и геймер получает "ватное" управление. Вот исследование технологии DLSS3 одним из иностранных энтузиастов, а здесь мнение владельца 4090 о DLSS, инпутлаге и "ватном" управлении.





3. Недостаток видеопамяти

В последние месяцы о недостатке видеопамяти у видеокарт Nvidia не пишет только ленивый. Джен Сун Хуанг традиционно не "докладывает" видеопамяти, что ведет к быстрому устареванию видеокарт Nvidia и вынуждает владельцев бежать за покупкой новой видеокарты. Ярких примеров очень много: это и GTX 680 2 Гб vs Radeon 7970 3 Гб, 780 Ti 3 Гб vs 290X 4 Гб, 1060 3 Гб vs RX 480 8 Гб, 2080 Super 8 Гб vs Radeon VII 16 Гб (у 2080 Super в 4К ультра фризы в некоторых играх из - за недостатка видеопамяти), 3070 8 Гб vs 6800 16 Гб. Думаю на очереди для запланированного устаревания 4070 Ti, так как ее 12 Гб видеопамяти явно недостаточно для многих игр в 4К ультра и с включенной технологией RT. Материала по недостатку VRAM у видеокарт Nvidia огромное количество, наибольшую известность получили проблемы 3070 - это как недостаток памяти, так и худшая картинка как следствие. Вот тесты двух схожих gpu: 3070 и A4000 ресурса Hardware Unboxed (в Рунете их изучал ресурс iXBT). Оба основаны на чипе GA 104, но у A4000 16 Гб видеопамяти и чуть больше CUDA ядер, при этом ниже частоты. Выводы для 3070 8 Гб удручающие: "как можно видеть, RTX 3070 сильно уступает родственному адаптеру. В некоторых играх и режимах разница может быть многократной. В ряде случаев RTX 3070 показывает более высокую производительность, однако страдает из-за рваного игрового процесса, а в игре Forspoken ситуация и вовсе занятна: RTX 3070 показывает намного большую производительность, особых проблем с плавностью нет, однако текстуры выглядят плохо и явно имеют существенно меньшую детализацию".

В этом противостоянии сошлись RTX 3070 и Radeon 6800. Некоторые цитаты по играм: "Без трассировки играть можно более-менее комфортно. Однако, стоит только включить RTX, то мы через 30-40 секунд получаем переполнение памяти и жуткие тормоза, мыльные текстуры и полную неиграбельность" (про 3070 и A Plague Tale: Requiem). А это про 3070 и Callisto Protocol - "Начало многообещающее - первые 30 секунд мы можем поиграть с комфортным FPS. А потом получаем опять переполнение видеобуфера и полную неиграбельность. Какая эта игра по счету, в которой с лучами на Nvidia нельзя нормально поиграть даже в 1080P?"

Ну и разгромный, полный сарказма вывод по 30-й серии: "Что не стоит брать? 3070, 3070Ti, 3080. В перспективе это мертвые карты. При ограниченном бюджете лучше посмотреть на 6700\6750\6800. И, внезапно, на 3060 12GB, если бюджет уж слишком урезан. В будущем разработчики не научатся магическим образом компрессить текстуры или играть с вами в хорошую оптимизацию. Что вы хотите видеть в будущем - красивые партиклы и мыльные текстуры? Или в большинстве случаев текстуры на максималках без ощутимого падения производительности? В каком случае картинка будет красивее? Ответ очевиден. Про трассировку вообще стоит забыть почти на всех картах до 3080 минимум. И то, красивые сказки про PathTracing на 4090 с 16FPS в Киберпанке - это действительно победа"

Дополняя выводы автора вот видео про фризы на 3080 12 Гб. У конкурента в лице 6900XT никаких проблем.





4. Ложь об игровых возможностях видеокарт

Для главы компании Nvidia Джен Сун Хуанга врать об игровых возможностях видеокарт - обычное дело. Я посвятил этому две статьи. Одна - o лжи про RTX 3070, другая - о наглой лжи про возможности RTX 3080.

И если выяснить истину об игровых возможностях видеокарт легко с помощью тестов, то технические проблемы от флагманов, стоящих значительные суммы денег, мало кто ждет. Об этом следующий раздел.





5.Технические проблемы

Шлейф технических проблем тянется за флагманами Nvidia еще с 2017 года. Владельцы GTX 1080 Ti столкнулись с «High DPC Latency on Pascal GPU" и проблема оставалась даже в момент публикации коллегой - блоггером статьи в 2021 году о методах ее решения. Вот цитата автора: "В этой статье хочу поделиться с читателями о том, как компания NVIDIA в очередной раз «села в лужу» с видеокартами 10-й серии, причем конкретно так села, и до сих пор так и не смогла устранить имеющиеся с ними проблемы. Видеокарты Nvidia 10 серии прославились фризами и подвисаниями в играх, несмотря на высокие значения FPS при этом. Разбираться с этим вопросом я стал после того, как сам столкнулся с такими проблемами на своей видеокарте GTX 1070. Причем изменение настроек в любых их вариантах проблему не решило, фризы никуда не исчезли. Единственная настройка в драйвере видеокарты (в панели управления NVIDIA), которая хотя бы несколько уменьшила фризы, это включение на «ультра» режима низкой задержки".

Nvidia признала массовость проблемы и попыталась исправить ее драйвером, но (цитата автора): "Никакие программные ухищрения к устранению данной проблемы не привели. А драйвера начиная с версии 386.95 с хост-фиксом, это такая себе полумера, для отвода глаз, которая проблему окончательно так и не решила, и после выпуска этого драйвера жалобы так и не прекратились. У меня вообще сложилось впечатление, что компания NVIDIA специально, осознанно «завалила» этот параметр задержек, чтобы за счет его ухудшения улучшить другие, по которым оценивается производительность в синтетических тестах, таким образом, для значительного повышения FPS они и создали эту неправильную работу системных таймеров прерываний. И получается, что в тестах все прекрасно, а играть невозможно".

Мой товарищ, известный словацкий оверклокер, в свое время из - за этой проблемы пересел с 1080 Ti на Radeon VII.

В следующем поколении видеокарт, вышедшем в 2018 году, владельцы флагмана - 2080Ti вновь столкнулись с трудностями, цитата: "после нескольких дней успешной работы появляются признаки сбоя в виде графических ошибок или "синих экранов смерти". Причина появления графических ошибок неизвестна. Причем проблема наблюдается и на видеокартах GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition, которые NVIDIA продает напрямую, и на видеокартах партнеров"

Все что ответила клиентам Nvidia -

"Limited test escapes from early boards caused the issues some customers have experienced with RTX 2080 Ti Founders Edition.

We stand ready to help any customers who are experiencing problems."

Если переводить не дословно, то так и не названная проблема наблюдалась (по утверждению Nvidia) у ранних версий GeForce RTX 2080 Ti, которые были выпущены в небольшом количестве. И NVIDIA будет помогать клиентам, столкнувшимся с проблемой. Я уже говорил о лжи Хуанга по поводу игровых возможностей видеокарт в 4 - м разделе, потому к заявлению Nvidia о проблемах 2080 Ti отношусь как к очередной басне.

В 2020 году у Nvidia вышло новое поколение видеокарт на архитектуре Ампер. И снова у владельцев флагмана - RTX 3090 возникли технические проблемы - температура видеопамяти под нагрузкой могла достигать 100с, а видеокарта сбрасывала частоты чтобы сохранить приемлемый теплопакет. У владельцев предтопа - RTX 3080, температура видеопамяти достигала 102с. Проблему решали андервольтингом или установкой обдува на чипы видеопамяти. Не обошли проблемы стороной и владельцев миддлов - 3060 Ti. Видеокарты массово превращались в "кирпич".

В 2022 Nvidia представила миру 40-ю серию графических ускорителей на базе архитектуры Ada Lovelace. И снова владельцы флагмана ощутили на себе огромные сложности - у видеокарт RTX 4090 просто плавились разъемы , ставя под угрозу жизни владельцев ввиду возможного возгорания видеокарты. Самое забавное в этой трагической ситуации то, что Nvidia обвинила в возгораниях самих владельцев RTX 4090!

На мой взгляд, учитывая постоянные технические проблемы с видеокартами Nvidia, покупка "зелёного" флагмана - это риск или отчаянная храбрость.

6. Недобросовестная конкуренция

В 2015 компания Nvidia оказывала давление на разработчиков игры Ashes of Singularity, требуя убрать ряд настроек. В этой игре видеокарты AMD в DX12 были быстрее видеокарт Nvidia на 70%.

В сентябре 2022 года на рынок дискретных видеокарт ворвался новый игрок - компания Интел. Ее видеокарты составили отличную конкуренцию начальным игровым решениям от Nvidia и AMD. Разумеется глава Nvidia знал о планах Интел о выходе на рынок дискретных видеокарт и, пользуясь своим практически монопольным положением на рынке, оказывал давление на производителей видеокарт первого эшелона, чтобы они не сотрудничали с Интел. Об этом сообщалось во многих СМИ. В итоге Интел пришлось производить свои видеокарты у малоизвестных компаний с небольшим опытом производства сложных технических решений.





7. Худшая, чем у Radeon, картинка

Много лет глава Nvidia Джен Сун Хуанг мошенничает с картинкой. Его не раз ловили за руку, но он с маниакальным упорством продолжает заниматься тем же самым, стараясь увеличить fps в играх ценой ухудшения картинки. Больше fps богу fps! Вот пруфы о худшей картинке на видеокартах Nvidia:

1. динамическое разрешение при недостатке памяти (используются текстуры низкого разрешения)

2. сравнение картинки в играх

3. мнение чемпиона мира по Dota 2 о картинке на видеокартах Nvidia и AMD





Заключение

Я перечислил причины которые исключают для меня покупку видеокарт Nvidia. Что делать геймеру которому надоели бесконечная ложь Хуанга, технические проблемы с "зелеными" видеокартами и худшая картинка? Обратить внимание на Radeon. AMD пока еще делает сбалансированные по прайс/перфоманс видеокарты плюс, как правило, они имеют больше видеопамяти, что важно при длительном пользовании - требования игр к памяти видеокарт постоянно растут.