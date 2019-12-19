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Сейчас после анонса практически каждого смартфона найдётся пользователь, который напишет, что была бы диагональ экрана поменьше, так он бы купил этот аппарат. Если ещё три года назад эталоном считалась диагональ 4,7”-5,2”, а 5,5-дюймовые модели называли «лопатами», то на сегодняшний день смартфон с экраном диагональю 5,5” – это весьма компактное решение, которое ещё попробуй найди.

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В 2018 году все компании массово перешли на выпуск телефонов с широкоформатными дисплеями, соотношение сторон в которых составляет 2 к 1 или даже больше. Рамки уменьшились, что позволило увеличить диагональ дисплея, сохранив размеры корпуса. К примеру, 5,8-дюймовый iPhone X лишь на 5 мм выше и на 3 мм шире, чем 4,7-дюймовый iPhone 8. При этом он на 15 мм ниже и на 8 мм уже, чем 5,5-дюймовый iPhone 8 Plus.

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Но несмотря на это, многим пользователям всё равно подавай 5-дюймовый аппарат. На рынке есть не так много моделей, которые имеют дисплей диагональю 5”, если мы говорим о ещё актуальных решениях. Поэтому в данной статье мы рассмотрим несколько смартфонов, оборудованных экраном менее 5,5”, которые можно купить на AliExpress. Спойлер: iPhone 7, iPhone 8 и более «молодых» смартфонов Apple в этой подборке не будет, поскольку заказывать с AliExpress технику этой компании – та ещё лотерея.

Начнём со смартфона Xiaomi, куда же без него. Скромная модель Redmi 7A комплектуется 5,45” IPS матрицей с разрешением HD+ и соотношением сторон 2 к 1. Экран окружён широкими рамками и не имеет выреза. Отступ внизу лицевой части хранит логотип бренда, а вверху располагаются сенсоры, динамик и глазок фронтальной камеры на 5 Мп.

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Redmi 7A заключён в пластиковый корпус, который может похвастаться защитой от брызг. Сзади установлена только основная камера с 13-мегапиксельным разрешением в паре со вспышкой. Дактилоскопический сканер в смартфоне отсутствует.

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За автономность модели отвечает аккумулятор на 4000 мАч, а за вычисления – 12-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 439, дополненный 2/3 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Вместимость встроенного накопителя может составлять 16 ГБ или 32 ГБ. Для Redmi 7A уже доступна новая версия фирменного программного обеспечения – MIUI 11.

На AliExpress вы можете приобрести любую из трёх конфигураций. Стоимость версии 3/32 ГБ составляет в среднем 85 евро. Примерно на 5 евро дешевле стоит модель с 2 ГБ ОЗУ при накопителе на 32 ГБ. За начальную модификацию памяти, 2/16 ГБ, просят ещё на 3-5 евро меньше.

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Продолжим парой смартфонов компании Meizu, ведь многие её представляют конкурентом Xiaomi. Хотя в плане продаж устройства Meizu и рядом не стоят с девайсами Xiaomi. Весной 218 года китайский производитель отпраздновал свой 15-й день рождения. В честь юбилея компания анонсировала сразу три новых смартфона. Мы поговорим о двух из них.

Meizu 15 Lite

Более скромная модель называется Meizu 15 Lite или Meizu M15. Она оборудована 5,46-дюймовым Full HD дисплеем с соотношением сторон 16 к 9, которое на момент выхода уже для многих считалось устаревшим, ведь смартфоны с широкоформатными экранами начали заполонять рынок. Корпус модели изготовлен из алюминия, а под антенны предусмотрены арочные швы, которые можно увидеть сверху и снизу, если на девайс посмотреть сзади.

Meizu 15 Lite сохранил клавишу mBack на лицевой панели, которую совместили со сканером отпечатков пальцев. Аккурат по центру отступа над дисплеем расположилась камера для селфи, построенная на базе 20-мегапиксельной матрицы. Основная камера в смартфоне одинарная тоже. Она установлена сзади вместе с кольцевой 6-сегментной вспышкой. Разрешение составляет 12 Мп.

Meizu 15 Lite

Аппаратная платформа строится вокруг 14-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 626, которую китайские разработчики дополнили 4 ГБ ОЗУ. Накопитель характеризуется вместимостью 32 ГБ или 64 ГБ в зависимости от версии, а ёмкость аккумулятора составила 3000 мАч. Мощность зарядки по проводу – 18 Вт.

На старте продаж топовая модификация стоила примерно 240 евро. За полтора года она потеряла в цене 115 евро. Конфигурация с 32 ГБ встроенной памяти обойдётся ещё на 10 евро дешевле.

Вторая юбилейная модель китайской компании называется Meizu 15. Внешне от версии Lite есть только одно отличие – сдвоенная основная камера вместо одинарной. Компанию сенсору на 12 Мп составил 20-мегапиксельный модуль для портретной съёмки. Все остальные отличия касаются технических параметров.

Появилась поддержка записи видео в Ultra HD, а вместимость встроенного накопителя выросла вдвое, т.е. в базовой модификации Meizu 15 предлагает 64 ГБ ПЗУ, а в максимальной – 128 ГБ. Объём ОЗУ не изменился, как и ёмкость встроенной батареи, а мощность быстрой зарядки выросла до 24 Вт. Также появились стереодинамики.

Meizu 15

Наряду с камерой основным изменений является мобильный процессор. В Meizu 15 вместо Snapdragon 626 используется чип Snapdragon 660. Он также выполнен по 14-нанометровой технологии, но на момент анонса смартфона эта однокристальная система была самым производительным решением в среднем классе.

Meizu 15 подешевел ещё больше, чем версия Lite. При заводской цене 400 евро сейчас модификация с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся на AliExpress в 230 евро, а цена версии со 128 ГБ ПЗУ составляет примерно 260 евро.

Если вы думаете, что смартфоны, анонсированные в 2017 году, уже можно отправлять на свалку истории – это совсем не так. Да, они не могут похвастаться дизайном, и у подавляющего большинства из них на лицевой панели есть такие рамки, на которых можно уместить iPhone SE. Однако, флагманы двухлетней давности вполне могут дать фору нынешним моделям среднебюджетного уровня, до уровня которых за 2-2,5 года опустилась их стоимость.

Nokia 8

Один из таких смартфонов – Nokia 8. Его презентовали в сентябре 2017 года, а спустя месяц модель поступила в продажу. Устройство оснащено 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением сторон 16 к 9. Корпус сделан из алюминия 6000-й серии, а под капотом умного телефона установлен 10-нанометровый процессор Snapdragon 835. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а энергонезависимой – 128 ГБ.

Смартфон выделяется тем, что обе его камеры поддерживают запись видео в 4K. Фронтальная имеет разрешение 13 Мп. Этот же модуль установлен и в основной камере, где ему составляет компанию ещё один такой же сенсор. Тыльная камера обзавелась лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией.

Nokia 8

В Nokia 8 есть NFC, сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу «Домой», и аккумулятор на 3090 мАч, а за два года с момента релиза флагман был обновлён с Android 7 до Android 9 транзитом через версию Android 8. На AliExpress цена смартфона составляет 216 евро.

Ещё один флагман 2017 года с компактным экраном, который не потерял актуальность – Honor 9. Он стал одним из первых смартфонов на рынке, сумевшим похвастаться необычный узором на стеклянной тыльной панели, который изменялся в зависимости от того, под каким углом на задник падал света.

Honor 9

В Honor 9 используется LTPS матрица диагональю 5,15” с разрешением Full HD, которую прикрывает стекло Gorilla Glass 3. В основу смартфона положен 16-нанометровый чипсет Kirin 960, который трудится в паре с 6 ГБ оперативки. Под хранение данных предусмотрено встроенное хранилище на 64 ГБ. Ёмкость АКБ равна 3200 мАч.

Смартфон получил сдвоенную основную камеру с 20-мегапиксельным чёрно-белым модулем, что было отличительной чертой флагманских решений Huawei вплоть до марта 2018 года. Универсальный модуль имеет разрешение 12 Мп, а камера для селфи построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. На AliExpress Honor 9 можно купить примерно за 330 евро в модификации 6/64 ГБ.

Для желающих получить в своё распоряжение компактный смартфон со сравнительно мощной начинкой рекомендуется обратить внимание на флагман компании Google, анонсированный в 2016 году. Называется он Pixel и в паре с версией XL стал первым представителем одноимённой серии, которая заменила собой линейку Nexus.

Google Pixel первого поколения получил AMOLED экран формата Full HD, диагональ которого составляет лишь 5 дюймов. При этом размеры у смартфона примерно такие же, как у 5,8-дюймового iPhone X. Огромные рамки на лицевой панели отчасти оправданы наличием там фронтальных стереодинамиков. В Pixel нет ни механических, ни сенсорных клавиш навигации. Сканер отпечатков пальцев расположен сзади на стеклянной вставке, а сам корпус сделан из алюминия.

Сердцем смартфона выступает мобильный чип Snapdragon 821, исполненный по техпроцессу 7-нм. SoC дополнена 4 ГБ оперативной памяти, а под хранения данных пользователя отводится накопитель объёмом 32/128 ГБ в зависимости от комплектации. Стоимость базовой модификации составляет примерно 115 евро, а топовой – около 130 евро.

Google Pixel

В Google Pixel установлены основная камера с разрешением 12 Мп и 8-мегапиксельная фронталка. Ёмкость АКБ составила 2770 мАч. Смартфон появился в продаже в 2016 году с ОС Android 7, но уже сейчас обновить программное обеспечение можно до версии Android 10.

Завершим подборку ещё одной моделью компании из США – Pixel 2. Флагман вышел в 2017 году и сохранил несколько особенностей предшественника. Смартфон второго поколения также имеет пару одинарных камер разрешением 12 Мп и 8 Мп, двухчастную тыльную панель с биометрическим сканером, фронтальные стереодинамики и 5” AMOLED экран формата Full HD.

Google Pixel 2

В базовой модификации вместимость флэш-накопителя выросла до 64 ГБ. Объём ОЗУ не изменился. Ёмкость встроенной батареи составила 2700 мАч. В Pixel 2 компания Google отказалась от разъёма для наушников, хотя ранее она высмеивала отсутствие оного во флагманах Apple.

Мозгом Pixel 2 стал 10-нанометровый чип Snapdragon 835. В продажу смартфон поступил с ОС Android 8, а сейчас для него доступна версия Android 10, как и в случае с моделью первого поколения. Стоимость Pixel 2 в зависимости от объёма встроенного хранилища составляет 160/210 евро. Купить его, а также все остальные модели, упомянутые в статье, на AliExpress можно по ссылке в таблице ниже.



