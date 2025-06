Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных

GTX‑карты отработали своё: свежие проекты вроде Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle и Alan Wake 2 больше не оставляют им шансов. Теперь даже минимальные настройки требуют RTX — и это только начало.