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Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных

GTX‑карты отработали своё: свежие проекты вроде Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle и Alan Wake 2 больше не оставляют им шансов. Теперь даже минимальные настройки требуют RTX — и это только начало.
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Если когда-то у вас была любимая GTX 1060 или даже 1070 — знайте: они честно отработали своё, вытащили сотни часов в The Witcher 3, GTA V, Control на средних и Cyberpunk 2077 хоть как-то держали на плаву. И все эти годы их оправдывали фразой «да ладно, ещё хватает». Но этот довод окончательно устарел.

Сейчас игры открыто ставят в системных требованиях: минимально — RTX 2060 или RTX 2060 Super. Не по желанию, а потому что без этого карты просто не понимают, что от них хочет движок.

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Что сломалось?

Когда-то разработчики хвастались оптимизацией: движки имели два-три варианта рендеринга — для слабых карт, для средних и для мощных. Можно было вырубить тени, отражения, AO и выжать ещё пару лет из старого железа.

Но с рейтрейсингом и апскейлом это больше не прокатывает. Если внутри движка всё завязано на трассировку света — отключить её физически невозможно, как нельзя заставить машину ехать без колёс.

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Большинство игр теперь не имеют «отдельного рендера для старых GTX». Даже если вырубить опции «Ray Tracing: ON», движок всё равно ждёт вычислений по новым ядрам RT, а их у старых карт просто нет.

Какие проекты стали рубежом?

На бумаге всё началось ещё с Control и Metro Exodus Enhanced Edition. Но их ещё можно было запустить на старом железе с урезанным качеством.

Сейчас индустрия перестала делать поблажки. Вот те, кто прямо заявили RTX в минимальных:

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Doom: The Dark Ages — официально требует RTX 2060 Super. Разработчики id Software честно признают: у них всё завязано на трассировке и новом освещении.

Indiana Jones and the Great Circle — минимум RTX 2060 Super. И не потому, что там суперреализм — просто так проще строить рендер.

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Alan Wake 2 — RTX 2060 в минималке. Remedy всегда были на острие графики, но теперь это не просто фишка, а обязательное условие.

Borderlands 4 — ещё не вышел, но по ранним данным требует RTX 2070 минимум. Если учесть стиль и обилие визуальных эффектов, в этом есть логика.

Что ещё подпирает старые карты?

Буквы — VRAM. О них забывают, но они иногда решают не меньше, чем мощность чипа.

GTX 1060 — 6 ГБ. GTX 1070 — 8 ГБ. RTX 2060 — тоже 6 ГБ, но с рейтрейсингом и DLSS она ведёт себя куда умнее, память использует эффективнее. Новые игры не хотят держать в памяти «мыльную» текстуру или компрессировать геометрию — для них это уже атавизм.

Плюс Unreal Engine 5 и ему подобные движки. Nanite и Lumen — всё это требует быстрых вычислений света и геометрии на лету. И старым картам просто некуда складывать эти данные.

Где спрятан реальный скачок?

Забавно, но многие разочарованы: «Вот мы отдали деньги за новую карту, а игры как были похожи друг на друга, так и остались». Внешне это правда. Снимок экрана в низком разрешении часто не отличается кардинально от картинки трёхлетней давности.

Но скачок происходит внутри движка — его видно по поведению света, теней, отражений. Заметнее всего это в динамике: ночью в Alan Wake 2 или под дождём в Indiana Jones and the Great Circle.

Раньше такое рисовалось фиксированными слоями и скриптами. Сейчас свет «живет» в сцене — и это требует совсем других расчётов, которые старые карты выполнить не могут.

Консоли подтолкнули этот переход

Часто спрашивают: «А почему вдруг перестали поддерживать старые карты?» Всё просто: разрабатывать под консоли, где есть железо с трассировкой, и отдельно делать логику под GTX — слишком дорого.

PlayStation 5 и Xbox Series X работают с рейтрейсингом из коробки. На ПК разработчики сразу пишут версию, максимально близкую к консольной. Никаких «олдскульных» ухищрений, чтобы запустить всё на картах десятилетней давности.

Бюджетный апгрейд не всегда спасает

Обычно на этом месте кто-то говорит: «Окей, возьму тогда не RTX, а что-то дешевле, пусть AMD». Логика понятная, но есть нюанс: трассировка на картах AMD всё ещё хуже оптимизирована, чем у NVIDIA.

FSR работает, но DLSS на RTX быстрее и чище. Да и большинство студий больше затачивают свои билды под NVIDIA — у них маркетинг и деньги, без иллюзий.

Поэтому, если рассматривать минимум, то RTX 2060 — это буквально «точка входа». Ниже — лотерея: где-то прокатит, где-то игра просто не запустится.

Можно ли ещё что-то выжать из старого железа?

Теоретически можно. Есть умельцы, которые гонят 1070 до предела, снижают разрешение рендера до 720p, режут всё, что можно, и получают 30 fps. Но это скорее эксперимент для YouTube, чем нормальный гейминг.

Плюс растут запросы к CPU и SSD. Если в системе остались старые накопители и процессор пятилетней давности — даже RTX не спасёт. Загрузка текстур и поток данных при трассировке серьёзно нагружают всё железо целиком.

К чему это приведёт через пару лет?

Можно смело сказать: через два-три года разговоры про «минимум GTX» станут таким же анахронизмом, как спор про DX9 в эпоху DX12.

Многие студии вообще перестанут заявлять поддержку карт без рейтрейсинга — просто потому что никто не захочет переписывать движок под устаревшую архитектуру.

Это не значит, что все игры станут фотореалистичными и красивыми. Но это значит, что даже простая сценка с фонариком и туманом в инди-игре будет требовать RTX-ядра или его аналога.

Что делать?

Советы здесь излишни. Кто-то возьмёт б/у RTX — таких карт много на вторичке. Кто-то решит подождать ещё годик-два и перепрыгнуть сразу на что-то мощное.

                Изображение взято с ТГ "Мой компьютер"

Но главное — понимать суть. Карты вроде GTX 1060 и 1070 сделали огромный вклад в индустрию. Они помогли пройти все хиты своего времени. Но у каждого железа есть момент, когда оно перестаёт быть «проходным билетом». Сейчас этот момент наступил.

Заключение

Можно любить трассировку, можно её не замечать. Можно жаловаться, что графика не меняется с каждым годом кардинально. Но рынок уже всё решил.

Новые Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake 2 и Borderlands 4 — лишь первый ряд в списке тех, кто прямо говорит: «Нужна RTX, иначе двери закрыты».

Это не каприз — это новая база. И да, всё это работает не ради красоты скриншота, а ради живого, естественного света и правильной атмосферы. 

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