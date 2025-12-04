Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 интересных настольных игр 2025 года

Подборка к новогодним праздникам наиболее понравившихся мне проектов в разных жанрах, которые удалось протестировать
[ ] для раздела Блоги
+
+

Настольные игры – не просто способ развлечься, но и возможность провести время с пользой, не залипая в экраны компьютеров или телевизоров. Настолки развивают мышление и фантазию, улучшают логическое мышление и настроение, дарят радость живого общения и объединяют поколения. За 2025 год вышло более сотни настольных игр – новые проекты, продолжения серий, переиздания классики. Чтобы не утонуть во всем этом многообразии, отобрал десять наиболее интересных вариантов в разных жанрах, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

«Зомбицид: Белая смерть» + DLC

реклама



Продолжение легендарной серии кооперативных зомби-слэшеров. На этот раз действие происходит на заснеженных улицах фэнтезийного Зимнеграда. Выжившие играют от обороны, защищая стены города от посягательств полчищ мертвяков, обрушивая на них потоки горячей смолы и другими способами взаимодействуя с окружением. Героям помогают отряды стражи, а коварные некроманты научились распространять скверну. В оригинальной коробке ждет 11 несвязанных миссий. Дополнение «Вечная империя» добавляет компанию из еще 10 глав, «Перекрестный огонь» – 12 стражников и 15 зомби с арбалетами, «Терракотовые ходоки и лазуны» – еще 2 типа рядовых противников, а «Божественные звери» – 4 уникальных босса.

Игра рассчитана на 1-6 участников от 16 лет, длительность партии – 60-120 минут

Цена оригинальной коробки 12 990 рублей, а всех дополнений – 16 950 рублей

реклама



«Герои» + «Герои 2»

«Герои» – ностальгическая настолка, несущая вейб тех времен, когда с друзьями играл в легендарные Heroes III, сидя за одним компом. Это комплексная стратегия в компактном формате, идеально подходящая для игры не только дома, но и в дороге. Механики включают строительство замка, набор армии, исследование территории, поиск артефактов, захват крепостей, сражения с нейтральными монстрами и оппонентами. «Герои» были недавно переизданы с более качественными компонентами. Каждая часть содержит по 6 рас с уникальными механиками, которые можно смешивать.

Игра рассчитана на 2-4 участников от 10 лет, длительность партии – 90-120 минут

Цена игры «Герои» 1290 рублей, а «Герои II» – 1490 рублей

реклама



Алтэя: Рассвет цивилизации

Многогранная семейная колодостроительная стратегия, в которой предстоит возглавить одну из четырех уникальных фракций, развивать поселения, исследовать технологии, добывать ресурсы и сражаться за территории. Разнообразное игровое поле и уникальный стиль иллюстраций полностью погрузят в атмосферу древнего мира.

Игра рассчитана на 2-4 участников от 12 лет, длительность партии – 60-90 минут

Цена каждой коробки – 4 990 рублей

реклама



«Сергий против нечисти»

Вечериночная игра на реакцию и скоростной анализ информации, которая перенесет в мир одноименного сериала. После вскрытия карт, задача игроков как можно скорее распознать тип и количество нечисти, после чего молниеносно среагировать – схватить определенное оружие или укрыться в избушке, когда врагов более пяти. Если же промедлить слишком долго, то можно потерять драгоценную живую воду. Быстрые партии и веселый азарт делают игру идеальным выбором для шумной компании.

Игра рассчитана на 3-6 участников от 18 лет, длительность партии – 10-15 минут

Цена коробки – 790 рублей

«Грибы и корни» + «Шепот леса»

Многогранная стратегия с низким порогом вхождения, в которой предстоит играть за пихты, налаживая связи между деревьями при помощи грибов. Одна концепция чего стоит! В начале есть только один росток и ограниченные ресурсы, но постепенно игроки будут расширять свое влияние, сажая новые побеги, пуская корни к грибам, обмениваясь с ними ценными веществами, выращивая стволы из углерода или производя фотосинтез. Есть также Делюкс-издание с деревянными компонентами, содержащее помимо оригинальной игры и дополнение «Шепот леса».

Игра рассчитана на 1-4 участников от 10 лет, длительность партии – 90-120 минут

Цена оригинальной игры – 4 990 рублей, DLC – 790 рублей, Deluxe – 9 990 рублей

«Зачарованная»

Во многом уникальная игра – настоящий компьютерный квест в настольном исполнении. Юной Рени предстоит исследовать магический остров, взаимодействовать с его обитателями, использовать артефакты, навыки и заклинания. Каждая иллюстрированная локация скрывает множество деталей, с которыми можно взаимодействовать. Найденные предметы и открытые способности позволяют продвигаться по сюжету, получать награды, выполнять квесты и принимать судьбоносные решения. Это игра-кампания, в которой нет привычных ходов и раундов – игроки сами вольны определять темп. Игра состоит из 12 основных заданий и множества побочных.

Играть можно любым количеством участников от 10 лет, вместе обдумывая действия. Длительность одной миссии от 20 минут

Цена – 2 990 рублей

«Изнанка» + DLC

Кооперативная игра с нелинейным сюжетом в стилистике «Гравити Фолз» с необычным миром, наполненный загадками, юмором и отсылками. Основная механика строится на вытаскивании жетонов из мешка, который можно апгрейдить. В зависимости от того, на какую ячейку попадает персонаж, он может запустить события сценария, добавить на поле жетоны монстров, жителей и другие элементы. Как только дойдёте до последней ячейки на треке раундов, запустится финальная битва, которую не выиграть без должной подготовки. К игре есть два DLC «Пуговицы и печеньки» и «Кирки и склянки», которые добавляют книги историй.

Игра рассчитана на 1-4 участников от 10 лет, длительность партии – 90-180 минут.

Цена оригинала – 4 990 рублей, каждого дополнения – 1 990 рублей.

«Гжель»

Простая семейная настолка, которая позволит почувствовать себя настоящим мастером росписи. Игроки комбинируют жетоны с цветами и орнаментами для создания красивых узоров. На каждый раунд выдается по три общих карты целей, а с помощью снятия и выставления фишек по особом правилам, необходимо заработать как можно больше очков. Игра создана в сотрудничестве с экспертами Всероссийского музея декоративного искусства. «Гжель» осваивается буквально за 5 минут и очень нравится тем, кто обычно в настолки не играет.

Игра рассчитана на 1-4 участников от 8 лет, длительность партии – 30-45 минут

Цена игры – 1 990 рублей

«Cyberpunk 2077: Банды Найт-Сити» + «Изгои и семьи»

Хардкорная соревновательная стратегия в мире киберпанка, где предстоит действовать как в реальном, так и виртуальном мирах, сражаясь за контроль над районами. У каждого игрока в распоряжении находится боец, техник, нетраннер и дрон. Персонажи работает отдельно, но на общую цель. Большинство взаимодействий происходит за счет боевых карт, которые можно улучшать. В игре также есть множество различных сценариев, которые вносят изменения в базовые правила и добавляют дополнительные условия победы. Дополнение «Изгои и семьи» привносит в игру новую территорию и две новые банды.

Оригинальная игра рассчитана на 1-4 участников, а с дополнением – на 1-5 человек от 13 лет, длительность партии – 120-180 минут.

Цена базы – 12 990 рублей, дополнения – 5990 рублей

«Крестоносцы»

Масштабная стратегическая игра, сочетающая контроль зон и евро-механики. Действие разворачивается в Леванте в XII веке, сразу после Первого крестового похода. Каждый игрок берет под контроль одно из четырех государств крестоносцев, и всеми доступными силами старается утвердить влияние и преумножить богатства своего государства. Предстоит развивать города, управлять торговлей, назначать наместников, отправлять шпионов и вести в бой армию рыцарей. Присутствует два уровня контроля территорий – военный и религиозный. Боевая система построена на создании грамотной комбинации карт и небольшого процента удачи. Элемент случайности вносят карты событий и набеги сарацин. Кроме основного режима, в игре есть 4 связанных между собой сценария с сохранением прогресса.

Игра рассчитана на 2-4 участников от 12 лет, длительность партии – 150-240 минут.

Цена игры – 4 990 рублей


Еще одним приятным подарком под елочку для любого любителя настольных игр может стать билет на фестиваль «Игрокон Lite», который пройдет 24 и 25 января в Москве. Стоит он всего 900 рублей, а поиграть можно будет во все перечисленные в подборке настолки и даже выиграть призы в турнирах.

Добавить в закладки

Теги

подборка настольные игры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
20
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
2
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
Испытания системы автоматической посадки на лайнере SJ-100 начались в Жуковском
+
Новые модели готовых ПК и ноутбуков будут минимум на 20% дороже из-за бума ИИ
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
NI: В США признают неспособность Запада сокрушить экономику России
2
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
4
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
5
Samsung подтвердила, что Exynos 2600 станет новым флагманским чипсетом для смартфонов компании
+
Ulefone начинает продажи защищённого смартфона RugKing 3 Pro для повседневной активности и работы в суровых условиях
+
Инсайдеры сообщают о грядущем повышении цен на видеокарты AMD и Nvidia
1
MWM: КНДР существенно повысила боевые возможности штурмовиков Су-25 в ходе модернизации
+
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
22
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
3
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
10 интересных настольных игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

aoxoa1
18:44
Трансформеры летят. Промазали немного. На второй заход пойдут.
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
DeLaKoren
18:37
Во как!
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
lion77815
18:33
брехня всё что на ддр5 - давай, дозвидание
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Никита Абсалямов
18:11
У вас в заголовке опечатка... не с душой, а с душком...
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
Александр Еремеев
17:57
Бесполезно отрицать очевидное. Сколько не повторяй манеру "это комета" - инопланетный корабль от эффекта сжавшегося сфинктра в комету не превратится.
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Ключи к очку Бернигана
17:48
Вы скажите где такой план ростите Я б зарил,курнул и проникся
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
lion77815
17:46
просто забыли память дорогая ...
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
swr5
16:43
Спросите папу и маму зачем они вас родили? Чтобы издеваться над вами?
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
K0nst4nt1n
16:41
Самое время вспомнить что есть же ещё и DDR3 и относительно быстрые процы не совсем свежих поколений под неё (фуфыкс тот же). И кстати в том же ситилинке на прошлой неделе неожиданно увидел в наличии ...
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
Кот Шрёдингера
16:30
Она и есть надувная, шведы в очередной раз недалёких литовцев надули.
Литва заказывает третью батарею системы ПВО MSHORAD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter