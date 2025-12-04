Настольные игры – не просто способ развлечься, но и возможность провести время с пользой, не залипая в экраны компьютеров или телевизоров. Настолки развивают мышление и фантазию, улучшают логическое мышление и настроение, дарят радость живого общения и объединяют поколения. За 2025 год вышло более сотни настольных игр – новые проекты, продолжения серий, переиздания классики. Чтобы не утонуть во всем этом многообразии, отобрал десять наиболее интересных вариантов в разных жанрах, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

«Зомбицид: Белая смерть» + DLC

Продолжение легендарной серии кооперативных зомби-слэшеров. На этот раз действие происходит на заснеженных улицах фэнтезийного Зимнеграда. Выжившие играют от обороны, защищая стены города от посягательств полчищ мертвяков, обрушивая на них потоки горячей смолы и другими способами взаимодействуя с окружением. Героям помогают отряды стражи, а коварные некроманты научились распространять скверну. В оригинальной коробке ждет 11 несвязанных миссий. Дополнение «Вечная империя» добавляет компанию из еще 10 глав, «Перекрестный огонь» – 12 стражников и 15 зомби с арбалетами, «Терракотовые ходоки и лазуны» – еще 2 типа рядовых противников, а «Божественные звери» – 4 уникальных босса.

Игра рассчитана на 1-6 участников от 16 лет, длительность партии – 60-120 минут

Цена оригинальной коробки 12 990 рублей, а всех дополнений – 16 950 рублей

«Герои» + «Герои 2»

«Герои» – ностальгическая настолка, несущая вейб тех времен, когда с друзьями играл в легендарные Heroes III, сидя за одним компом. Это комплексная стратегия в компактном формате, идеально подходящая для игры не только дома, но и в дороге. Механики включают строительство замка, набор армии, исследование территории, поиск артефактов, захват крепостей, сражения с нейтральными монстрами и оппонентами. «Герои» были недавно переизданы с более качественными компонентами. Каждая часть содержит по 6 рас с уникальными механиками, которые можно смешивать.

Игра рассчитана на 2-4 участников от 10 лет, длительность партии – 90-120 минут

Цена игры «Герои» 1290 рублей, а «Герои II» – 1490 рублей

Алтэя: Рассвет цивилизации

Многогранная семейная колодостроительная стратегия, в которой предстоит возглавить одну из четырех уникальных фракций, развивать поселения, исследовать технологии, добывать ресурсы и сражаться за территории. Разнообразное игровое поле и уникальный стиль иллюстраций полностью погрузят в атмосферу древнего мира.

Игра рассчитана на 2-4 участников от 12 лет, длительность партии – 60-90 минут

Цена каждой коробки – 4 990 рублей

«Сергий против нечисти»

Вечериночная игра на реакцию и скоростной анализ информации, которая перенесет в мир одноименного сериала. После вскрытия карт, задача игроков как можно скорее распознать тип и количество нечисти, после чего молниеносно среагировать – схватить определенное оружие или укрыться в избушке, когда врагов более пяти. Если же промедлить слишком долго, то можно потерять драгоценную живую воду. Быстрые партии и веселый азарт делают игру идеальным выбором для шумной компании.

Игра рассчитана на 3-6 участников от 18 лет, длительность партии – 10-15 минут

Цена коробки – 790 рублей

«Грибы и корни» + «Шепот леса»

Многогранная стратегия с низким порогом вхождения, в которой предстоит играть за пихты, налаживая связи между деревьями при помощи грибов. Одна концепция чего стоит! В начале есть только один росток и ограниченные ресурсы, но постепенно игроки будут расширять свое влияние, сажая новые побеги, пуская корни к грибам, обмениваясь с ними ценными веществами, выращивая стволы из углерода или производя фотосинтез. Есть также Делюкс-издание с деревянными компонентами, содержащее помимо оригинальной игры и дополнение «Шепот леса».

Игра рассчитана на 1-4 участников от 10 лет, длительность партии – 90-120 минут

Цена оригинальной игры – 4 990 рублей, DLC – 790 рублей, Deluxe – 9 990 рублей

«Зачарованная»

Во многом уникальная игра – настоящий компьютерный квест в настольном исполнении. Юной Рени предстоит исследовать магический остров, взаимодействовать с его обитателями, использовать артефакты, навыки и заклинания. Каждая иллюстрированная локация скрывает множество деталей, с которыми можно взаимодействовать. Найденные предметы и открытые способности позволяют продвигаться по сюжету, получать награды, выполнять квесты и принимать судьбоносные решения. Это игра-кампания, в которой нет привычных ходов и раундов – игроки сами вольны определять темп. Игра состоит из 12 основных заданий и множества побочных.

Играть можно любым количеством участников от 10 лет, вместе обдумывая действия. Длительность одной миссии от 20 минут

Цена – 2 990 рублей

«Изнанка» + DLC

Кооперативная игра с нелинейным сюжетом в стилистике «Гравити Фолз» с необычным миром, наполненный загадками, юмором и отсылками. Основная механика строится на вытаскивании жетонов из мешка, который можно апгрейдить. В зависимости от того, на какую ячейку попадает персонаж, он может запустить события сценария, добавить на поле жетоны монстров, жителей и другие элементы. Как только дойдёте до последней ячейки на треке раундов, запустится финальная битва, которую не выиграть без должной подготовки. К игре есть два DLC «Пуговицы и печеньки» и «Кирки и склянки», которые добавляют книги историй.

Игра рассчитана на 1-4 участников от 10 лет, длительность партии – 90-180 минут.

Цена оригинала – 4 990 рублей, каждого дополнения – 1 990 рублей.

«Гжель»

Простая семейная настолка, которая позволит почувствовать себя настоящим мастером росписи. Игроки комбинируют жетоны с цветами и орнаментами для создания красивых узоров. На каждый раунд выдается по три общих карты целей, а с помощью снятия и выставления фишек по особом правилам, необходимо заработать как можно больше очков. Игра создана в сотрудничестве с экспертами Всероссийского музея декоративного искусства. «Гжель» осваивается буквально за 5 минут и очень нравится тем, кто обычно в настолки не играет.

Игра рассчитана на 1-4 участников от 8 лет, длительность партии – 30-45 минут

Цена игры – 1 990 рублей

«Cyberpunk 2077: Банды Найт-Сити» + «Изгои и семьи»

Хардкорная соревновательная стратегия в мире киберпанка, где предстоит действовать как в реальном, так и виртуальном мирах, сражаясь за контроль над районами. У каждого игрока в распоряжении находится боец, техник, нетраннер и дрон. Персонажи работает отдельно, но на общую цель. Большинство взаимодействий происходит за счет боевых карт, которые можно улучшать. В игре также есть множество различных сценариев, которые вносят изменения в базовые правила и добавляют дополнительные условия победы. Дополнение «Изгои и семьи» привносит в игру новую территорию и две новые банды.

Оригинальная игра рассчитана на 1-4 участников, а с дополнением – на 1-5 человек от 13 лет, длительность партии – 120-180 минут.

Цена базы – 12 990 рублей, дополнения – 5990 рублей

«Крестоносцы»

Масштабная стратегическая игра, сочетающая контроль зон и евро-механики. Действие разворачивается в Леванте в XII веке, сразу после Первого крестового похода. Каждый игрок берет под контроль одно из четырех государств крестоносцев, и всеми доступными силами старается утвердить влияние и преумножить богатства своего государства. Предстоит развивать города, управлять торговлей, назначать наместников, отправлять шпионов и вести в бой армию рыцарей. Присутствует два уровня контроля территорий – военный и религиозный. Боевая система построена на создании грамотной комбинации карт и небольшого процента удачи. Элемент случайности вносят карты событий и набеги сарацин. Кроме основного режима, в игре есть 4 связанных между собой сценария с сохранением прогресса.

Игра рассчитана на 2-4 участников от 12 лет, длительность партии – 150-240 минут.

Цена игры – 4 990 рублей





