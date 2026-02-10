Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Московский суд отменил вынесенный ГИБДД крупный штраф за действия робота-доставщика
В действиях робота не нашли правонарушений.

Роботы-доставщики становятся всё более частым явлением в Москве и других российских городах: очаровательные шестиколёсные малыши развозят заказы и в процессе передвигаются по тротуарам и пешеходным переходам. Никаких проблем или неудобств они, по крайней мере, пока, не доставляют, но это мнение разделяют не все.

Так, весной прошлого года инспектор ГИБДД в Москве оштрафовал учреждённое «Яндексом» ООО «Рободоставка» на 300 тысяч рублей за действия робота-доставщика, которые инспектор счёл умышленным созданием помех в движении, из-за чего пешеходы были вынуждены идти не по тротуару, а по проезжей части. В «Рободоставке» решение ГИБДД оспорили и подали жалобу в Мещанский районный суд Москвы.

Источник изображения: Wikimedia Foundation, Inc.

Из материалов дела, попавших в распоряжение агентства ТАСС, следует, что компания-владелец роботов не считает действия своего «подопечного» умышленным созданием помех движению пешеходов. В суде с аргументами «Рободоставки» согласились, отметив также, что роботы-доставщики не являются транспортными средствами, опасности в действиях героя разбирательства не было, а прямой связи между движением отдельных пешеходов по проезжей части и движением по тротуару рободоставщика не выявлено. В результате решение о штрафе было отменено.

В «Яндексе», в свою очередь, отметили, что данный прецедент помогает совершенствовать законодательство и улучшать правила работы беспилотных устройств. В компании заявили, что работают над безопасной и корректной интеграцией роботов-доставщиков в городскую среду и инфраструктуру.

#россия #технологии #техника #наука #москва
