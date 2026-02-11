Popular Mechanics: новое исследование психологов Эллен Лангер и Франческо Паньини предполагает, что изменение мышления о своём возрасте может положительно влиять на физические показатели у пожилых людей.

Новое исследование продолжает эксперимент «Против часовой стрелки», проведённый психологом Эллен Лангер (Ellen Langer) в далёком 1979 году. Тогда пожилые мужчины провели неделю в обстановке, воссоздающей время их молодости — 1959 год. Им было предложено вести себя так, как это было в «их лучшие годы». В ходе эксперимента было отмечено улучшение физических показателей: осанки, силы хвата и даже зрения.

Изображение: Кадр из фильма The Curious Case of Benjamin Button

Десятилетия спустя давний соавтор Лангер, профессор клинической психологии Франческо Паньини (Francesco Pagnini), провёл рандомизированное контролируемое исследование с участием около 90 добровольцев в возрасте от 75 лет. Участники провели неделю на загородном курорте в Италии, где обстановка была стилизована под 1989 год. Была подобрана соответствующая мебель, музыка, газеты и техника. Им также было предложено вести себя так, будто они на 20 лет моложе: говорить о своей жизни в настоящем времени и самостоятельно выполнять повседневные действия.

Исследователи измеряли силу, равновесие, походку и самоощущение возраста. Согласно предварительным данным, предоставленным в редакцию Popular Mechanics, группа показала значительное улучшение в тестах на физическую работоспособность. Участники также отметили, что выглядят моложе на фотографиях после эксперимента.

Официальные результаты ещё проходят рецензирование, но гипотеза уже сформулирована: «Целенаправленное изменение мышления может влиять на биологические маркеры старения». Паньини подчёркивает, что старение — это комплексный процесс, включающий не только генетическую предрасположенность, но и сильный психологический компонент.

Теория психолога Йельского университета Ребекки Леви также заслуживает внимания. Она предполагает, что усвоенные из культуры негативные представления о старении могут ухудшать физическое состояние и сокращать продолжительность жизни. И наоборот, осознанность, жизнь в моменте и отказ от самоограничений, навязанных стереотипами, могут оказывать защитный эффект. Таким образом, обе работы аргументируют важность личного осознанного отношения к возрасту как фактора, способного влиять на физическое состояние.