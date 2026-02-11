Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России планируют перезапустить уже в этом году
В Санкт-Петербурге и Нижегородской области соответственно.

Поскольку условием присутствия европейских, американских, корейских и японских автомобильных брендов на российском рынке было размещение на территории страны сборочных предприятий, то в 2022 году, когда все известные концерны с этого рынка дружно ушли, в России осталось большое количество простаивающих автозаводов. На большей части из них работа возобновлена, и там теперь собираются машины либо полностью китайских, либо китайско-российских брендов, но часть продолжают простаивать.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Среди таких стоящих без дела — заводы Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области. И вот, как сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, перезапустить их планируют в течение 2026 года. Вместе с тем Алиханов сообщил, что возглавляемое им ведомство предлагает создать дополнительные системы защиты российских инвестиций в автомобилестроение в случае ухода иностранных партнёров с отечественного рынка.

Проще говоря, историей с мировыми автобрендами в России обожглись, и теперь явно будут «дуть на воду», выдвигая иностранным автомобилестроительным корпорациям, желающим работать на российском рынке, максимально жёсткие условия присутствия.

В целом процесс восстановления производства на оставленных бывшими партнёрами автозаводах идёт успешно: согласно комментарию Алиханова, в 2025 году на них было произведено 368 тысяч автомобилей, или примерно на треть больше, чем годом ранее.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт
