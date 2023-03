В ядро Linux не принимают патч от Российского разработчика «Байкал Электроникс», с весьма странной формулировкой.

Патч содержит множество исправлений для сетевого драйвера STMMAC и непосредственно поддержку процессора Байкал. Представитель linuxfoundation.org, Якуб Кичиньский отклонил патч с заявлением: We don't feel comfortable accepting patches from or relating to hardware produced by your organization. (Нам неудобно принимать исправления от оборудования, произведенного вашей организацией, или связанные с ним.)

Новость весьма активно обсуждается на хабре. На ЛОРе ветки обсуждения удалены.