С помощью открытой библиотеки "красные" GPU теперь могут выполнять "зеленые" алгоритмы

Видеоускорители AMD, несмотря на выдающиеся показатели в играх, имеют ахиллесову пяту в виде довольно слабой производительности в профессиональных приложениях, заточенных в основном на решения NVIDIA.

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Программная архитектура CUDA стала де-факто стандартом в мире компьютерных вычислений, благодаря продвинутой внутренней структуре и множеству оптимизаций, значительно сокращающих время обработки информации даже на потребительских GeForce.

Ранее AMD пыталась исправить положение путем задействования сторонних разработок, в частности библиотеки ZLUDA. К сожалению, в определенный момент сотрудничество между её создателем Анжеем Яником и компанией было прекращено, так как AMD переключилась на собственный HIP. Это дало возможность первому перевести исходные коды библиотеки в общественное достояние.

Проведенное порталом Phoronix тестирование показало, что ZLUDA действительно работает. Так, в популярном 3D-редакторе Blender производительность Radeon RX 7900 XTX увеличилась на 28,5%, а Radeon RX 7900 XT ускорилась на 30,3%. То есть активация ZLUDA через стандартный интерфейс ROCm дает видеокартам Radeon 7000-й серии примерно 30% прирост скорости без осуществления каких-либо модификаций в приложениях.

В различных алгоритмах, использующих привычный в Linux фреймворк OpenCL, прирост может быть еще более внушительным и достигать 75%. В будущем Анжей Яник планирует реализовать возможность включения DLSS на GPU Radeon посредством своей библиотеки.