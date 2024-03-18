Библиотека трассировки лучей от AMD стала доступна как Open Source, что значительно упростит разработчикам её интеграцию и использование в своих приложениях.

Компания AMD наконец сделала свою библиотеку трассировки лучей HIP Ray Tracing с открытым исходным кодом. Это позволит разработчикам проще интегрировать возможности трассировки лучей в свои приложения и использовать преимущества этой технологии.

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HIP (Heterogeneous-Compute Interface) - это кроссплатформенный API от AMD, который дает возможность писать код, работающий на разных интерфейсах, например от AMD и NVIDIA. HIP выступает как прослойка, позволяя использовать вычислительные мощности разных платформ, что очень удобно для разработчиков.

Открытие исходного кода библиотеки HIP Ray Tracing значительно упростит разработку приложений на базе HIP. Разработчики получат доступ к коду и смогут оптимизировать его под свои нужды и интегрировать трассировку лучей в собственные проекты.Причины, по которым AMD пошла на открытие кода, не разглашаются. Однако это решение могло быть принято после запроса стартапа TinyCorp, специализирующегося на искусственном интеллекте. У них возникли сложности из-за закрытости некоторых компонентов библиотеки AMDGPU, и возможно, именно этот момент подтолкнул AMD к открытию доступа к коду.HIP Ray Tracing работает на графических процессорах AMD и NVIDIA последних архитектур. Для работы требуются только библиотеки DLL, поставляемые вместе с драйверами видеокарт, а аппаратное ускорение трассировки поддерживается на видеокартах серий Radeon RX 6000 и новее. Исходный код библиотеки доступен на сайте GPUOpen.com.