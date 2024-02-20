Сообщество Open Source лишит открытую ОС дополнительной функциональности ради безопасности

В связи с повсеместным проникновением высокоскоростной мобильной связи многие начали выходить в Интернет посредством USB-модемов. Данные устройства стали неотъемлемым спутником выезжающих на природу, при этом желающих оставаться в контакте с цивилизацией.

Соединение устанавливается автоматически уже через пару секунд после подключения, что является заслугой встроенного в операционные системы драйвера RNDIS. Последний эмулирует Ethernet-соединение, что существенно более удобно, чем колдовство с USB.

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К сожалению, столь практичный функционал в скором времени будет удален из Linux. Еще в прошлом году дважды была инициирована попытка исключения RNDIS из свободной ОС в связи с недостаточной безопасностью его протоколов, написанных и поддерживаемых корпорацией Microsoft.

На днях разработчик ядра Linux Грег Кроа-Хартман возродил ветку "rndis-removal", ставшую частью подсистемы USB в дереве Git. Хотя на данном этапе изменения находятся в стадии предварительного тестирования, уже через несколько месяцев, если не возникнет серьезных препятствий, они дойдут до основой ветки Linux kernel, то есть произойдет фактическое удаление драйвера RNDIS.

В описании патча указывается, что протокол Microsoft RNDIS, как и задумывалось, является небезопасным и делает уязвимой любую систему, в которой он используется. Поскольку не представляется возможным модифицировать данный протокол для усиления безопасности, все драйверы RNDIS будут исключены, чтобы никто не мог их задействовать.

Пусть этим пользуются адепты Windows XP и новее, а более старшие версии могут обратиться к нормальным протоколам USB, с которыми нет никаких проблем. Тот же Android давным-давно избавился от RNDIS, поскольку на текущий момент не существует реально работающих систем, которым бы он был бы нужен.

Поклонники Linux могут не согласиться с последним высказыванием, так как USB-модемы все еще довольно распространены. Зачастую последние не комплектуются драйверами под Linux, а если таковые и есть, то они быстро теряют актуальность из-за непрерывной модернизации ядра открытой ОС. Поэтому RNDIS в настоящий момент для простых пользователей является, пожалуй, единственным беспроблемным способом заставить работать USB-модемы в Linux.