Все они выйдут в начале 2025 года.

Лондонская технологическая компания Nothing уже подтвердила выпуск смартфона Nothing Phone (3) в 2025 году. Однако, судя по новым сообщениям, компания планирует расширить линейку своих устройств: в первой половине года будут выпущены три новых девайса.

В 2023 году компания Nothing выпустила три модели: Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus и бюджетный CMF Phone 1. Теперь инсайдер отрасли с ником heyitsyogesh сообщил через X, что Nothing разрабатывает три новых смартфона к 2025 году.

Nothing Phone (3)

Первый из них – это ранее подтвержденный Nothing Phone (3), который, как ожидается, будет иметь номер модели A059, как видно из недавнего листинга Geekbench. По слухам, это устройство среднего класса получит процессор Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm и функции, основанные на искусственном интеллекте.

Nothing Phone (3) Pro

Премиальное предложение, Nothing Phone (3) Pro, также, как сообщается, находится в разработке. Устройство под кодовым названием Hisuian Arcanine, предположительно, будет оснащено продвинутым чипсетом MediaTek Dimensity 9400 в сочетании с большим 6,7-дюймовым дисплеем. Дополнительные функции могут включать перископический телеобъектив.

Бюджетный телефон

Подробности о третьем устройстве остаются неясными, но предположения указывают на потенциального преемника CMF Phone 1, который в настоящее время продается на Amazon за 289 долларов. Устройство, вероятно, будет предназначено для бюджетного рынка, дополняя сегменты среднего и премиального уровня, на которые нацелены Nothing Phone (3) и Phone (3) Pro.



Дебют всех трех моделей ожидается в первой половине 2025 года.