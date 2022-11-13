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Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K

После выхода новых линеек процессоров AMD и Intel, мне предстоял сложный выбор. После изучения множества материалов, я выбрал и заказал себе наиболее подходящий процессор.
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Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
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   Этой осенью AMD и Intel выпустили новые линейки процессоров. Топовыми процессорами в линейках стали AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K. Характеристики этих процессоров:

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ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

    В Интернете появилось достаточное количество обзоров на эти процессоры, чтобы каждый сам определил своего фаворита. Вот лишь несколько сводных результатов сравнения производительности этих процессоров:

    1. Обзор с канала Jarrod'sTech13900K vs 7950X - Which CPU is the Best?

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    2. Видео с канала Linus Tech Tips: We were afraid to publish this video – Intel 13th Gen Review

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  3. Сравнение производительности на канале Paul's Hardware: Benchmarking ALL the CPUs! 13600K/13700K/13900K vs 7600X/7700X/7900X/7950X

    Я для себя сделал вывод, что, в принципе, эти процессоры примерно равны по производительности: как в играх, так и в продуктивной нагрузке.

    А поэтому, на первый план выходят другие характеристики, которые, при явно более высокой производительности одного из рассматриваемых процессоров, были бы отброшены, а именно:

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1. Доступность на рынке;

2. Гарантия;

3. Энергопотребление;

4. Прочность конструкции;

5. Совместимость с различным ПО;

6. Поддержка AVX-512.

    Рассмотрим эти характеристики по отдельности.

    1. Доступность на рынке

    В крупных магазинах сейчас купить возможно только AMD Ryzen 9 7950X. Ну а Intel Core i9-13900K на момент написания статьи (13.11.2022) просто не продаётся.

    Минус очко Интелу и плюс один балл AMD.

    2. Гарантия.

    Так как Intel Core i9-13900K не продаётся, то и гарантии на него нет. А на процессор  AMD Ryzen 9 7950X  и в Citilink и DNS гарантия 1 год.

    Минусую еще одно очко Интелу и добавляю еще один балл AMD.

    3. Энергопотребление

    Посмотрим на графики ниже:

   Энергопотребление системы на Intel Core i9-13900K на целых 100 Вт больше, чем энергопотребление системы с AMD Ryzen 9 7950X .

    Интел лишается очередного очка, в то время как у AMD всё хорошо - баланс баллов снова увеличился.

    4. Прочность конструкции

    Напомню о проблеме: Intel признала факт деформации крышек процессоров Alder Lake, но отказалась считать это проблемой

    С тех пор я не видел новостей, чтобы что-то в этом плане поменялось. Многие производители систем охлаждения воспользовались данной ситуацией и стали предлагать свои решения:

    Алюминиевая рамка предотвращает изгиб процессоров Alder Lake

    Рамка Thermal Grizzly способна снизить температуру процессоров Intel Alder Lake на 10 градусов

    А если хочется минимизировать свои затраты на решение этой проблемы, и сделать всё самому максимально дёшево, то есть и такой опыт: Энтузиаст с помощью шайб М4 снизил температуру процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) на 5°C

    5. Совместимость с различным ПО

    Да, я о проблеме малых E-core ядрах у Интел.

   Глядя с каким упорством Интел продвигает эти E-core ядра, я серьёзно думаю, что им заплатил Microsoft, чтобы продавать нормально свою Windows 11.

   Потому как планировщик процессов в процессорах Интел, начиная с 12-го поколения, нормально работает только с Windows 11. 

    Ну а старое многопоточное ПО, которое пользователь имел наглость запустить под Windows 10 на новых процессорах с малыми ядрами, этот планировщик кидает только на эти малые ядра (да-да, честные покупатели продукции Intel и Microsoft должны, с*ка, страдать, если они решили обновить только железо).

  Более подробно см. по ссылке: "Отдельного рассмотрения заслуживают результаты тестирования процессора Intel Core i7-12700H в CINEBENCH R15. Из-за особенности архитектуры 12-го поколения процессоров Intel Core, все двадцать потоков программы работали на восьми энергоэффективных ядрах !!!"

    Поэтому я снова, с удовольствием, сношу очередное очко у Интел, а AMD добавляю еще один заслуженный балл (за приверженность старому ПО, и за нормальную процессорную архитектуру).

    6. Поддержка AVX-512.

    Интел в 12-ом поколении процессоров реализовала поддержку этих инструкций в кристалле процессора.  Правда для их активации надо было отключить малые E-ядра в BIOS. Но затем, в силу маркетинговых соображений (жадности), Интел прикрыла эту возможность. Производителям материнских плат, вероятно, было указание от Интел, закрыть возможность активации инструкций AVX-512 в BIOS выпускаемых ими материнских плат.

    Ну, а в 13-ом поколении процессоров в целом, и в процессоре Intel Core i9-13900K в частности, поддержку AVX-512 в кристалле не завезли. Зато количество малых E-ядер увеличили с восьми до шестнадцати. Как говорится: "Жрите, не обляпайтесь!".

    А я вот считаю, что процессоры, как и люди, должны стремиться к высокому. И в случае десктопных процессоров, к высокому, значит к серверному функционалу: AVX-512, много нормальных ядер, много каналов памяти, много кэша.

    И в данном случае, Интел снова вынужден оторвать от себя еще одно очко. Ну, а AMD - красавчики!!! Забирают еще один балл.

    Подведу итог этой эпичной битвы: AMD заработал 6 баллов, а Интел не заработал ни одного балла, но умудрился потерять шесть очков!

    Какая боль! Какая боль! 

    AMD vs Intel  6 : 0

    Поэтому я себе заказал AMD Ryzen 9 7950X в DNS.

    A почему не в Citilink, может спросить кто-то из читателей? Там же это процессор на целых 209 рублей дешевле и, также, часть суммы можно оплатить бонусами!?!

    Это потому, что в DNS в настоящий момент есть выбор материнских плат на чипсете AMD B650. Ну а в Citilink платы на чипсете B650 (и на X670) сейчас в продаже отсутствуют.

    А какой процессор выберете себе Вы?

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