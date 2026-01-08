Сайт Конференция
Razg0n_blog
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Топовый iGPU Intel Arc B390 демонстрирует выдающиеся результаты

В гонку вооружений в сфере встроенной графики включились новейшие процессоры Core Ultra X7 и X9 Panther Lake, которые Intel наделила высокопроизводительными iGPU с индексом Arc B390. Согласно тестам, по производительности они значительно превосходят предыдущие решения.

Залогом успеха стали ядра Xe3, которые на 50% быстрее поколения Xe2. Диаграммы Intel показывают, что Arc B390, обладающая 12 ядрами Xe3, в играх обходит предыдущего фаворита в лице Arc 140V из Core Ultra 9 288V на внушительные 77%, если использовать разрешение 1080p и 2-кратный апскейлер, где это возможно. Правда, уровень энергопотребления возрастает с 25 Вт до 45.

Если же столкнуть Arc B390 с Radeon 890M из Ryzen AI 9 HX 370 в нативных 1080p, то можно увидеть прибавку FPS, равную впечатляющим 82%. При этом потребление iGPU от Intel ниже на 15%.

Уровень производительности Arc B390 настолько велик, что Indiana Jones and the Great Circle летает с комфортными 36 FPS, в то время как Radeon 890M может обеспечить лишь малоиграбельные 17 FPS.

Intel настолько уверена в своем продукте, что включила в тесты сравнение с дискретной GeForce RTX 4050, которая по скорости примерно соответствует GeForce GTX 1660 Super. В итоге 60-ваттная видеокарта от NVIDIA оказалась в среднем на 10% медленнее 45-ваттного встроенного видеоядра.

Фактически, Arc B390 почти дотягивается до уровня десктопной GeForce RTX 2060, что отражает солидный потенциал графических возможностей Core Ultra X7 и X9 Panther Lake.

#panther lake #288v #388h
Источник: wccftech.com
