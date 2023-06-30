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Meta* анонсировала эксклюзивный тарифный план для VR-игр

Новая подписка позволит бесплатно играть в новые игры каждый месяц.
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Meta* запускает новый тарифный план только для VR, который дает пользователям Quest две бесплатные игры каждый месяц. Новый тарифный план VR под названием Meta Quest Plus стоит 7,99 долларов в месяц или 59,99 долларов в год. Кроме того, до 31 июля новые подписчики получают скидку в размере 1 доллара США от платы за первый месяц.

Tech Crunch сообщил, что в марте пользователь Twitter нашел описание функции Game Pass в приложении Meta Quest, а в начале июня другой пользователь нашел название и цену Meta Quest Plus в меню приложения Meta Quest.

Поддерживаемые устройства: Quest 2, Quest Pro и грядущий Quest 3. Оригинальный Oculus Quest был исключен из поддержки. Если вы подпишетесь на план Quest Plus, вы сможете играть в новую игру каждый первый день месяца. В июле бесплатно будут раздаваться Pixel ripped 1995 и Pistol Whip, а в августе Walkabout Mini Golf и Mothergunship: Forge. 

Как и в случае с другими тарифными планами Game Pass, вы можете продолжать играть в полученную игру только до тех пор, пока действует подписка на тарифный план.
«Планы подписки всегда были способом получить больше отдачи от затраченных средств, — говорится в пресс-релизе Meta*, — Всего за 60 долларов в год вы можете получить премиальный опыт виртуальной реальности и дать игрокам Meta Quest новый способ исследовать возможности гарнитуры», — сказал он.

Meta Quest Plus — это сервис онлайн-игр, аналогичный PlayStation Plus и Xbox Game Pass. В сотни игр можно играть бесплатно и добавлять их в личную библиотеку, внося ежемесячную/ежегодную плату, а поставщики услуг периодически расширяют бесплатные сервисные игры. Sony также использовала план PlayStation Plus, который поддерживает бесплатную загрузку двух игр каждый месяц, отдельное облачное хранилище, внутриигровые бонусные предметы и многопользовательский режим онлайн. В сентябре прошлого года компания запустила новый тарифный план, разделенный на три уровня и предоставляющий базовую игровую библиотеку, такую  как Xbox Game Pass.

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Прямым конкурентом Meta Quest Plus является HTC Viveport .

 

Vibeport Infinity — это план подписки на игры в виртуальной реальности для ПК, который поддерживает все основные гарнитуры, включая Meta Quest. За ежемесячную плату в размере 11 долларов и годовую плату в размере 90 долларов вы можете играть в игры, предназначенные только для виртуальной реальности, на ПК-устройствах виртуальной реальности, таких как HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index и Windows MR, или на многофункциональных устройствах виртуальной реальности, таких как как Vive Focus и Vive Flow.

HTC Viveport имеет тысячи игр для виртуальной реальности и каждый месяц добавляет в свою библиотеку новейшие игры. Однако, в отличие от компьютерных игр, в VR-играх гораздо сложнее обеспечить высококачественный опыт, который не требует много времени для игры и не вызывает дискомфорта. Дорогая гарнитура также являются барьером. Есть такие хиты, как Half-Life: Alyx, которые получили хороший отклик в Steam, но их мало, а пользовательская база несравненно меньше, чем у компьютерных или консольных ААА-игр.

Конечно, для дальнейшего расширения нового мира виртуальной реальности также необходимы различные сервисы, которые позволяют пользователям более легко и дешево получать доступ к содержимому виртуальной реальности. Meta* сообщила, что для VR будет выпущено больше игр, в том числе Stranger Thing VR, Assassin's Creed и Ghostbusters.


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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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