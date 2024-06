Около 10% площади Земли покрыто льдом, и большая часть его находится в Антарктиде, где самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, составляла около -136 градусов по Фаренгейту или -93 градуса по Цельсию, что холоднее, чем сухой лед. Антарктида — самая холодная континентальная область на Земле, расположенная на Южном полюсе. Он почти в два раза больше Австралии, имеет площадь около 14 000 000 квадратных километров и большей частью покрыт льдом. А вот 6 самых холодных мест на Земле, из которых недавно было обнаружено самое холодное место с температурой измеренной с помощью технологии дистанционного зондирования с использованием спутников.

Восточно-Антарктическое плато (Антарктида)

реклама





Зарегистрированная температура: -136 ° F (-93° C). Температура в этом месте была зафиксирована с помощью технологии дистанционного зондирования со спутников, но это самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, которая холоднее сухого льда. Около 98% Антарктиды покрыто льдом толщиной в среднем в 1 милю, и это территория, где трудно дышать из-за холода.

Станция Восток (Антарктида)





реклама





Зарегистрированная температура: -128,6 ° F (-89,22° C). Станция Восток — одно из самых холодных мест на Земле в Антарктиде, расположенное в восточной части континента. На этом участке также было обнаружено озеро Восток, и в настоящее время проводятся исследования с целью обнаружения живых организмов, и недавние исследования показывают, что в этом озере их обнаружено около 3500 видов. Восток был открыт и установлен в декабре 1957 года. Территория покрыта слоем льда толщиной 4 мили.

Станция Плато (Антарктида)

Зарегистрированная температура: -119,2 ° F (-84° C). Средняя самая низкая температура, измеренная на станции Плато, составила 119,2 ° F ниже 0 в июле 1968 года. Однако самая низкая температура была зафиксирована только в июле и это одно из самых холодных мест на Планете.

Оймякон (Россия)

реклама





Зарегистрированная температура: -96 ° F (-71,11° C). Это самый холодный населенный пункт в мире, где температура настолько низкая, что земля постоянно замерзает. Этот российский город, расположенный в долине Оймякон, на северо-востоке России, является домом для около 500 человек. Жители этого города сталкивались с множеством проблем: от замерзания аккумуляторов приборов до захоронения трупов в непробиваемой мерзлоте почвы.

Верхоянск (Россия)

Зарегистрированная температура: -89,8 ° F (-67,66° C). Верхоянск имеет один из крайних перепадов температур лета и зимы. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Верхоянске, составляла -67.66° C, а самая высокая -56,33° C. Верхоянск — небольшой город с населением около 1311 человек, расположенный на реке Яна в России.

Норд Айс (Гренландия)

реклама









Зарегистрированная температура: -86,8 ° F (-66° C). Норд Айс — ледяной регион Гренландии, расположенный к северо-западу от Канады. Это была исследовательская станция британской северо-гренландской экспедиции с 1952 по 1954 год и одно из самых холодных мест на Земле с самой низкой температурой, зафиксированной на уровне -66° C.

Купол Аргус, Антарктическое плато

Расположенный на площади 1200 км² на Антарктическом плато, Купол Аргус считается одним из самых холодных районов в мире. Где средняя температура опускается от -90° до -98°C.

Купол Аргуса, расположенный на высоте от 3800 до 4050 метров над уровнем моря, всегда покрыт толстым слоем льда. Однако, несмотря на это, эти места считаются очень зрелищными с точки зрения туризма.

В 2018 году научная группа из Университета Колорадо зафиксировала температуру -90°C в Куполе Аргус. Тогда как в своих исследованиях он обнаружил, что температура в этом месте может падать еще больше. Купол Аргус также известен во всем мире как Купол А, где по законам природы холодно.

Денали, Аляска

Денали — красивый горный массив на Аляске, который также считается самой высокой горой в Северной Америке. Высота Денали составляет 6190 метров над уровнем моря, что считается одним из самых холодных и снежных мест в мире .

С вершины этой горы открывается красивый и великолепный вид на Северную Америку, ради восхождения на которую каждый год отправляются в Денали многие альпинисты. Хотя температура этой горы остается близкой к -73,8°С, что считается самой холодной температурой во всей Америке.

Помимо минусовых температур в Денали, альпинистам также приходится сталкиваться с метелями, сильными ветрами и разбитыми снежинками. Из-за этого она также считается самой опасной горой в мире. Напомним, что изначально эта гора была известна как «Гора Мак-Кинли», но позже правительство США переименовало ее в Денали, что было выбрано с учетом народа Коюкон, проживающего в окрестностях этой горы.

Исследовательская станция Клинк, Гренландия

Услышав название Гренландия, у многих из вас в голове возник образ зеленых лугов. Но, наоборот, реальность в Гренландии иная. В Гренландии каждый год в зимний сезон выпадает много снега. Благодаря этому Гренландия является самой холодной страной в мире , а исследовательская станция Клинк на острове считается одним из самых холодных мест в мире.

Население людей, живущих в этом месте, очень меньше. Потому что куска земли здесь не видно даже в летний сезон. Исследовательская станция Клинк является домом для некоторых ученых, а также для некоторых бесстрашных людей, которые носят с собой кокс, чистящие средства, рабочих и основные вещи. Где средняя температура зимой опускается до -69,4 °C.

Ученые, живущие на исследовательской станции Клинк, проводят исследования, связанные с изменением климата на Земле, которая считается одним из самых негостеприимных мест в Гренландии. Исследовательская станция Клинк, также известная как Саммит-Кэмп, расположена на высоте 3216 метров над уровнем моря.