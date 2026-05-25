Представлен коллекционный спортбайк BMW M 1000 RR, посвященный 115-й гонке на острове Мэн.

Подразделение BMW Motorrad представило специальную модификацию мотоцикла M 1000 RR, приуроченную к старту 115-й по счету гоночной серии Isle of Man TT на острове Мэн. Лимитированная серия спортивного байка будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 115 экземпляров.

Модель представлена в матовом зеленом цвете под названием British Racing Green Uni Matt с графическим изображением трассы Isle of Man TT. Эта ограниченная серия поставляется с заводским пакетом M Competition, включающим элементы обвеса и детали из углеродного волокна.

Техническая составляющая мотоцикла осталась без изменений по сравнению со стандартной версией. Транспортное средство приводится в движение четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 999 кубических сантиметров. Силовой агрегат работает совместно с шестиступенчатой коробкой передач и развивает мощность 205 лошадиных сил при крутящем моменте 113 Н·м.