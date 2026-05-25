По слухам, следующая платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров, сообщает OC3D со ссылкой на инсайдера Moore’s Law Is Dead. Это процессоры Nova Lake (NVL), Razor Lake (RZL) и Hammer Lake (HML).
Похоже, Intel учится на успехе платформ AMD AM4 и AM5. В этом году AMD отмечает 10-летие платформы AM4, она по-прежнему является частью актуальной линейки продуктов. Так, недавно стало известно о перевыпуске юбилейной версии процессора Ryzen 7 5800X3D. Новую платформу AM5 планируют поддерживать как минимум до 2027 года.
Очевидно, возможность обновить процессор без обязательной замены материнской платы является значимым преимуществом для покупателей. Долгое время компания Intel выпускала два-три поколения процессоров в рамках одного сокета, но для актуального LGA 1851 выпустили только одно поколение процессоров и незначительное обновление — несколько моделей Plus.