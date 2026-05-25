Пока в рамках испытаний, но это уже большой шаг.

Медлительность процесса импортозамещения в российской авиационной промышленности связана с колоссальным масштабом проникновения в неё западных комплектующих и агрегатов, ставших в результате событий 2022 года недоступными для дальнейшего приобретения, и необходимостью их стремительной замены на отечественные решения.

Тем не менее, процесс пусть и вяло, но всё же движется в правильном направлении, и сегодня госкорпорация «Ростех» отчиталась о первом полёте многоцелевого лёгкого вертолёта Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В в рамках стартовавших лётных испытаний.

Источник изображения: «Ростех».

В ходе первого испытания, продолжавшегося 20 минут, вертолёт с отечественной силовой установкой продемонстрировал висение, руление и некоторые манёвры. Первое реальное испытание подтвердило штатную работу всех систем вертолёта.

Следует понимать, что испытания в авиации — это ответственный и всегда сильно растянутый во времени процесс. Так что полноценная эксплуатация серийных Ка-226Т с ВК-650В вряд ли начнётся раньше, чем в следующем году.