События в мире Михаил Андреев
Многоцелевой вертолёт Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В совершил первый полёт
Пока в рамках испытаний, но это уже большой шаг.
Медлительность процесса импортозамещения в российской авиационной промышленности связана с колоссальным масштабом проникновения в неё западных комплектующих и агрегатов, ставших в результате событий 2022 года недоступными для дальнейшего приобретения, и необходимостью их стремительной замены на отечественные решения.

Тем не менее, процесс пусть и вяло, но всё же движется в правильном направлении, и сегодня госкорпорация «Ростех» отчиталась о первом полёте многоцелевого лёгкого вертолёта Ка-226Т с российским двигателем ВК-650В в рамках стартовавших лётных испытаний.

Источник изображения: «Ростех».

В ходе первого испытания, продолжавшегося 20 минут, вертолёт с отечественной силовой установкой продемонстрировал висение, руление и некоторые манёвры. Первое реальное испытание подтвердило штатную работу всех систем вертолёта.

Следует понимать, что испытания в авиации — это ответственный и всегда сильно растянутый во времени процесс. Так что полноценная эксплуатация серийных Ка-226Т с ВК-650В вряд ли начнётся раньше, чем в следующем году.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #ка-226 #ка-226т
