Телеканал HBO представил тизер телесериала «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Philosopher’s Stone). Короткий ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях благодаря эмоциональной атмосфере и узнаваемым сценам

Ролик вошёл в презентацию проектов телеканала на 2026 год. Несмотря на скромную длительность, он мгновенно привлёк внимание поклонников франшизы по всему миру.

В социальных сетях посыпались восторженные комментарии. Пользователи отмечают, что даже короткий ролик вызвал слезы и тёплые воспоминания. Некоторые пишут, что Рождество теперь ассоциируется исключительно с возвращением в Хогвартс. Другие признаются, что один тизер достаточен, чтобы пробудить детство целого поколения. Встречаются и критические замечания, но основная часть дискуссии сосредоточена на позитивных эмоциях и предвкушении новой экранизации.

Изображение: HBO

реклама

Проект станет первой полноценной экранизацией книг Джоан Роулинг (J.K. Rowling) в формате сериала. Работа над ним велась несколько лет. Сериал будет выходить на протяжении нескольких сезонов и охватит всю историю о волшебнике. Премьера первого сезона назначена на Рождество 2026 года. Ожидание аудитории растёт с каждым новым анонсом актёрского состава и подробностей производства.

Сериал производится HBO совместно с Warner Bros. Television, Brontë Film & TV и Heyday Films. Первый сезон растянет историю «Философского камня» на восемь серий. Второй сезон уже официально подтверждён и адаптирует «Тайную комнату».