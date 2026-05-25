Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

Тестирование видеокарты от фирмы Gigabyte на базе чипа nVidia GeForce RTX 3070, оснащённой 8Gb памяти GDDR6.
Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, которая занимает менее 2-х слотов, что приводит к большим вопросам относительно эффективности, ибо аналогичная система охлаждения на 3060 Ti в одном из прошлых моих обзоров - хоть справлялась с охлаждением, но была уже на грани...

Обратная сторона карты ничем особым не выделяется, выхлоп - довольно скромный.

Набор портов стандартный для Gigabyte тех лет - два HDMI и два DP, что, честно говоря, мне нравится куда больше нынешней моды на всего один разъём HDMI на видеокартах.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма: 6-pin и 8-pin, причём оные не распаяны прямо на плате, а подведены к ней проводами.

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты «огромный» - на целых 45 MHz по чипу, память - стандартная GDDR6. На отсутствие поддержки Resizable BAR на скриншоте не обращайте внимания, перед тестированием я прошил свежий BIOS с его поддержкой, впрочем, на результатах это никак не сказалось - так что сравнения я делать не стал.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Как и предполагалось, система охлаждения оказалась слабой, что привело к деградации заводской термопасты.

Итоги

Вот такую видеокарту мы сегодня протестировали, и, учитывая, что все тесты карта прошла успешно, есть все основания полагать, что после замены термопасты и грамотной настройке системы охлаждения данная видеокарта ещё поработает... лет 5-10... и будет радовать своего владельца и дальше. 

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.

