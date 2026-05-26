Решение принято в рамках партнёрства с грузинским правительством

Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, планирует запустить в Грузии новый криптовалютный токен при поддержке местного правительства. Сообщается, что это будет де-факто грузинский лари в виде цифрового актива. Источник изображения: Reuters

Решение является уникальным тем, что это первый в мире случай, когда частная компания и правительство объединяются для создания официального стейблкоина. Создание цифрового лари официально поддерживается премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе, главой Центрального банка Натием Турнавой, а также членами парламентами. Вероятно, грузинские власти имеют широкие планы на интеграцию стейблкоинов в свою финансовую систему

Tether также упомянула, что токен будет представлять собой «цифровое воплощение грузинского лари» под названием GELT. Основной акцент делается на поддержке в Грузии трансграничной торговли, развития финансовых технологий и цифровых платежей.

Не уточняется, в какие сроки Tether и правительство Грузии приступят к реализации этой концепции и когда будет завершена полная её интеграция.