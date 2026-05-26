Система на базе сокета LGA 775 смогла успешно запустить тяжелые современные AAA-игры с играбельным FPS

Энтузиаст и владелец Youtube-канала Восьмибитный достиг практически предела возможностей сокета LGA 775, разогнав процессор Core 2 Quad QX9650 до приличных 4,5 ГГц, а также подняв частоту DDR3 до внушительных для Penryn 1800 МГц. Это означает 50%-ный прирост для CPU и 35%-ный для RAM, так как согласно официальным характеристикам указанная модель процессора с завода работает на частоте 3 ГГц и поддерживает максимум DDR3-1333.

Изображение: ChatGPT

Блогер не стал использовать топовый Core 2 Quad QX9770, так как он погнался хуже. В качестве материнской платы поначалу было решено задействовать один из следующих вариантов: XFX nForce 790i Ultra, Asus Striker II Extreme и ASUS P5Q3 Deluxe. Однако они либо не давали ультимативную производительность подсистемы ОЗУ, либо имели ограничения по части VRM. В итоге удовлетворить всем требованиям смогла ASUS P5E3 Deluxe.

Оперативная память DDR3 была набрана четырьмя модулями Kingston KHX1866C9D3K2/4GX по 4 ГБ. При разгоне до 1800 МГц тайминги удалось снизить до невероятных CL7-9-8-24. Что касается видеокарт, то, к сожалению, GeForce RTX 5080 не запустилась на ASUS P5E3 с чипсетом Intel X38, хотя на nForce такой проблемы не возникло. Пришлось ограничиться GeForce RTX 4080. Большая же часть тестов в играх была выполнена с применением GeForce GTX 1080 Ti.

Несмотря на то что платформа LGA 775 давно списана в утиль, будучи выжатой на максимум, она способна до сих пор тянуть актуальные AAA-игры. К примеру, Atomic Heart на ультра-настройках бодро идет с 40+ FPS, а Resident Evil Requiem на максимальном пресете летает с 80, 150 и 200+ FPS в зависимости от происходящего на экране.

Переход на тяжелую артиллерию в лице GeForce RTX 4080 позволил запустить достаточно графонистые Species Unknown и The Alters в разрешении 4K с 50-70+ FPS. Но и это оказалось не пределом. Связка из Core 2 Quad QX9650 на 4,5 ГГц и 16 ГБ DDR3-1800 CL7 также потянула S.T.A.L.K.E.R. 2 в 4K с 35-45 AVG FPS. Конечно, график фреймтайма при этом был далек от идеального, но и никакого слайд-шоу вместе с тем не наблюдалось. В заключительном тесте в Tekken 8 на ультра в 4K было получено 50-60 FPS.

Как показали цифры, разгон системы увеличил производительность в играх примерно в полтора раза. За счет этого в том же Cyberpunk 2077 на пресете «Впечатляющее» частота кадров достигала 50-70 FPS вне города. К сожалению, полномочия платформы LGA 775 в 2026 году ограничиваются графически нагруженными, в основном одиночными проектами с высокой оптимизацией под многопоток. Это было заметно по киберспортивной Counter-Strike 2, которая сильно зависит от скорости одного ядра, и где получилось отрисовать лишь рваные 30-60 FPS.