Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Система на базе сокета LGA 775 смогла успешно запустить тяжелые современные AAA-игры с играбельным FPS
реклама

Энтузиаст и владелец Youtube-канала Восьмибитный достиг практически предела возможностей сокета LGA 775, разогнав процессор Core 2 Quad QX9650 до приличных 4,5 ГГц, а также подняв частоту DDR3 до внушительных для Penryn 1800 МГц. Это означает 50%-ный прирост для CPU и 35%-ный для RAM, так как согласно официальным характеристикам указанная модель процессора с завода работает на частоте 3 ГГц и поддерживает максимум DDR3-1333.

Изображение: ChatGPT

Блогер не стал использовать топовый Core 2 Quad QX9770, так как он погнался хуже. В качестве материнской платы поначалу было решено задействовать один из следующих вариантов: XFX nForce 790i Ultra, Asus Striker II Extreme и ASUS P5Q3 Deluxe. Однако они либо не давали ультимативную производительность подсистемы ОЗУ, либо имели ограничения по части VRM. В итоге удовлетворить всем требованиям смогла ASUS P5E3 Deluxe.

Изображение: Youtube-канал Восьмибитный

реклама

Оперативная память DDR3 была набрана четырьмя модулями Kingston KHX1866C9D3K2/4GX по 4 ГБ. При разгоне до 1800 МГц тайминги удалось снизить до невероятных CL7-9-8-24. Что касается видеокарт, то, к сожалению, GeForce RTX 5080 не запустилась на ASUS P5E3 с чипсетом Intel X38, хотя на nForce такой проблемы не возникло. Пришлось ограничиться GeForce RTX 4080. Большая же часть тестов в играх была выполнена с применением GeForce GTX 1080 Ti.

Изображение: Youtube-канал Восьмибитный

Несмотря на то что платформа LGA 775 давно списана в утиль, будучи выжатой на максимум, она способна до сих пор тянуть актуальные AAA-игры. К примеру, Atomic Heart на ультра-настройках бодро идет с 40+ FPS, а Resident Evil Requiem на максимальном пресете летает с 80, 150 и 200+ FPS в зависимости от происходящего на экране.

Переход на тяжелую артиллерию в лице GeForce RTX 4080 позволил запустить достаточно графонистые Species Unknown и The Alters в разрешении 4K с 50-70+ FPS. Но и это оказалось не пределом. Связка из Core 2 Quad QX9650 на 4,5 ГГц и 16 ГБ DDR3-1800 CL7 также потянула S.T.A.L.K.E.R. 2 в 4K с 35-45 AVG FPS. Конечно, график фреймтайма при этом был далек от идеального, но и никакого слайд-шоу вместе с тем не наблюдалось. В заключительном тесте в Tekken 8 на ультра в 4K было получено 50-60 FPS.

Изображение: Youtube-канал Восьмибитный

Как показали цифры, разгон системы увеличил производительность в играх примерно в полтора раза. За счет этого в том же Cyberpunk 2077 на пресете «Впечатляющее» частота кадров достигала 50-70 FPS вне города. К сожалению, полномочия платформы LGA 775 в 2026 году ограничиваются графически нагруженными, в основном одиночными проектами с высокой оптимизацией под многопоток. Это было заметно по киберспортивной Counter-Strike 2, которая сильно зависит от скорости одного ядра, и где получилось отрисовать лишь рваные 30-60 FPS.

#rtx 4080 #lga 775 #gtx 1080 ti #qx9650
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter