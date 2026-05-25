Геймер мог случайно обнаружить новую механику угона автомобилей GTA 6
Разработчики могли не удалить строку из GTA Online, в которой описывается новая механика GTA 6.
Ранее в сети Интернет было опубликовано немало данных относительно новых возможностей в GTA 6, исходящих от датамайнеров и информаторов, но свежая утечка исходит от обычного геймера, заметившего в GTA Online нечто интересное, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Rockstar Games

Пользователь, опубликовавший сообщение на Reddit, в процессе тюнинга Coquette D10 в GTA Online заметил, что вместо обычного описания в одном из пунктов меню в мастерской особняка указано следующее: «Идентификационный номер транспортного средства — это уникальный код, используемый для идентификации отдельных автомобилей. Он уже удален с автомобиля».

Источник фото: Ok-Oil-8903/Reddit

Как отмечает геймер, механизм отслеживания при помощи идентификационного номера транспортного средства (VIN) в GTA Online не используется, поэтому он предположил, что разработчики попросту забыли удалить данную строку в процессе переноса спорткара из GTA VI, тем более что Coquette D10 ранее был замечен в трейлере игры.

Это означает, что в новой части Grand Theft Auto может появиться новая механика угона автомобилей, требующая удаления VIN-кода угнанного транспортного средства, чтобы полиция перестала его искать, а NPC не уведомляли соответствующие органы о подозрительных лицах за его рулём. Отмечается, что это всего лишь предположение, так как официальных комментариев по этому поводу не поступало.

#gta 6
Источник: notebookcheck.net
