За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart

реклама

Atomic Heart - это шутер от первого лица с элементами ролевой игры, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной. В 1936 году Советский Союз разработал программируемое вещество под названием "Полимер", которое дало толчок развитию страны, позволив ей первой создать передовых роботов, чтобы стать ведущей страной в мире в области технологий и науки. Когда началась 2-я мировая война, Советский Союз быстро разогнал немцев, но незадолго до поражения немцы выпустили смертельный вирус, который убил миллионы людей. С тех пор СССР сколотил состояние, продавая своих роботов другим странам для послевоенного восстановления.

Но, как вы, наверное, догадались, с роботами что-то пошло не так, и ваша задача - выяснить, что произошло, представляет ли это серьезную угрозу (конечно, представляет) и как ее остановить.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Atomic Heart издана компанией Focus Interactive и разработана студией Mundfish, которая базируется на Кипре. В качестве игрового движка используется Unreal Engine 4 от Epic, поддерживающий исключительно DirectX 12. Хотя NVIDIA уже несколько лет рекламирует возможности трассировки лучей в Atomic Heart, релизная версия поставляется без поддержки RT - она будет добавлена позже.

В плане масштабирования почти все включено: NVIDIA DLSS (3.1.1.0), DLSS 3 Frame Generation (1.0.3.0) и AMD FSR могут быть активированы. Поддержка Intel XeSS не включена, DLAA также отсутствует. AMD FSR имеет только версию 1, но не версию 2.

реклама

Использование видеопамяти:

Производительность - максимальные настройки:

Анализ частоты кадров:

Минимальный FPS:

реклама

Выводы:

Atomic Heart - это глоток свежего воздуха для жанра шутеров, который напоминает мне Bioshock и Wolfenstein благодаря антиутопической альтернативной реальности, хорошо проработанной, правдоподобной, с отличным дизайном уровней в нескольких локациях. За 60 долларов вы получаете увлекательный шутер, который сосредоточен не только на стрельбе, но и на решении некоторых головоломок. Головоломки довольно простые по сложности, но иногда немного раздражают из-за других игровых механик (без спойлеров). Основной сюжет неплох, ничего такого, чего бы мы не слышали раньше, но мне все равно хотелось узнать, что происходит и почему. Наш главный герой - ворчливый чувак, который находится где-то между сарказмом и язвительностью, иногда немного перегибает палку - не то что некоторые диалоги в Forspoken.

В плане графики Atomic Heart может произвести впечатление, я бы оценил графику на "хорошо". Если вы посмотрите на наши скриншоты, то согласитесь, что некоторые места выглядят потрясающе, особенно когда речь идет о текстурах и тенях, а есть уровни, которые напоминают игры 15-летней давности. В целом, мне кажется, что команда, ответственная за текстуры, проделала фантастическую работу, в то время как люди, занимавшиеся дизайном уровней, были больше сосредоточены на том, чтобы быстро выпустить контент, чем на том, чтобы отполировать его с большим количеством геометрической точности. NPC имеют на удивление низкую детализацию текстур и моделей, почти напоминая мне мультяшный художественный стиль, но это не соответствует высоко детализированным текстурам остальной части игры. Только меньшая часть игрового процесса происходит в открытом мире - здесь растительность, деревья и геометрия карты выглядят превосходно, я бы сказал, на уровне нового поколения. Как и во многих других недавних играх, разработчик выбрал для своей игры движок Unreal Engine 4. DirectX 12 - единственный доступный API, что вполне логично, учитывая, что в игре реализованы такие технологии, как DLSS и трассировка лучей, которые работают только на DX12. NVIDIA продвигает "Atomic Heart with RTX On" с 2018 года (!). Релиз на этой неделе выходит без намека на поддержку трассировки лучей, разработчики говорят, что "она будет добавлена позже, без ETA". Не знаю, что здесь пошло не так, но Atomic Heart вроде как не нуждается в трассировке лучей в любом случае. Разработчики проделали большую работу, добавив красивые отражения, особенно во вступительной карте. Здесь они не ограничиваются только отражениями в пространстве экрана, а включают также кубические/плоскостные отражения. Последние по-прежнему работают, даже когда исходный объект не находится в поле зрения - отличная работа!

реклама

Источник видео: ElAnalistaDeBits





Когда я слышу "Unreal Engine 4", я думаю о статтерах. Компиляция шейдеров присутствует и в Atomic Heart, но разработчики решили эту проблему наилучшим образом. При запуске в главном меню появится индикатор прогресса "Compiling Shaders", который будет работать в течение нескольких минут. В других играх вам придется подождать, здесь же вы можете либо подождать, либо сразу начать игру. Это умно: если вы решите отменить компиляцию шейдеров, вы будете знать, что это ваш собственный выбор и, следовательно, вы готовы принять некоторое заикание; или вы можете просто подождать, как в других играх. Как только все шейдеры скомпилированы, в игре нет никаких заметных заиканий, я также не заметил никаких всплывающих текстур или подобных проблем UE4. Требования к памяти VRAM для современных видеокарт не имеют никакого значения. Несмотря на хорошие текстуры, при 4K используется менее 8 ГБ, а при 1440p - чуть более 6 ГБ. Нет ни одной карты, которая потеряла бы производительность из-за нехватки памяти. В 1080p при самых высоких настройках используется 6 ГБ, что, если быть технически точным, является распределением, а не фактическим использованием для каждого кадра, поэтому даже карты с 4 ГБ должны быть в порядке, или вы можете немного снизить настройки.

Atomic Heart - еще одна ААА-игра, для которой ни AMD, ни NVIDIA не выпустили оптимизированный драйвер, что очень жаль. Люди, которые тратят 1000 баксов или больше на видеокарту, должны получить наилучшую возможную поддержку драйверов. Только Intel выпустила обновление, что может быть причиной того, что их видеокарта Arc A770 так хорошо работает в Atomic Heart. Хотя обычно мы видим A770 на уровне производительности RX 6600 XT, здесь она на один уровень быстрее, располагаясь прямо посередине между RTX 3070 и RX 6700 XT.

Требования к производительности Atomic Heart высоки, но гораздо лучше, чем у других релизов этого года. Чтобы достичь 60 FPS при разрешении Full HD 1080p, вам понадобится GeForce RTX 2080 Ti, RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT. RTX 2080 Ti и RTX 3070 даже достигают 60 FPS при разрешении 1440p, а для AMD вам понадобится RX 6800 XT. 4K Ultra HD при 60 FPS или выше возможно с RTX 3090 и быстрее, или Radeon RX 7900 XT/XTX. Наша тестовая сцена тестировалась в открытой части игры, большую часть времени вы будете сражаться в закрытых помещениях с ограниченным расстоянием обзора, которые работают при более высоком FPS. Снижение настроек помогает довольно сильно. Вы можете значительно повысить FPS, особенно на открытом воздухе, снизив детализацию. Хотя разница между максимальными и минимальными настройками невелика, она все равно лучше, чем в других новых играх. Даже самая низкая предустановка выглядит довольно хорошо и даст вам около +50% дополнительной производительности. Кроме того, если у вас GPU NVIDIA, вы можете включить функцию DLSS upscaling или Frame Generation. На стороне AMD доступно только первое поколение FSR, что очень жаль, так как FSR 2 выглядит намного лучше и очень легко реализуется разработчиками игр, особенно когда игра уже имеет поддержку DLSS.

Источник: https://www.techpowerup.com/review/atomic-heart-benchmark-test-performance-analysis/