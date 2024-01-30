Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году

Делали тут апгрейд товарищу на Xeon под 2011-3 и осталась у нас кучка железа, так что решено было собрать это в системный блок и отправить доживать свой век в деревню.
[ ] для раздела Блоги
2
2

реклама

Шёл к концу 2023 год, будущее всё так же было туманно, а прошлое с каждым днём становилось всё ярче и красочней. И так, одним морозным ноябрьским днём прилетело мне в телегу сообщение от старинного товарища. Так мол и так, хочу апгрейд, а денег как-то особо и не густо - что скажешь за Xeon'ы?

Что я мог сказать за Xeon'ы? - Я слышал их с Алика возят...

реклама



Но сегодня не о них, в общем сделали мы ему апгрейд и у меня по квартире осталось куча раздербаненного железа. Товарищ мой порылся у себя в закромах, нашёл какую-то видеокарту и жёсткий диск. И было принято стратегическое решение собрать весь этот хлам до кучи отвезти в деревню, где у моего товарища есть фазенда - для культурного отдыха на природе.

Корпусом у нас будет служить легендарный Foxconn TLA-570, который был весьма популярным лет 10-15 назад и только лично мной на таковом было собрано не один десяток сборок. А служить он нам будет, потому что я обтупился при апгрейде на Xeon с кулером на процессор, и он в этот корпус не влез)))

реклама



Блок питания после осмотра было решено оставить родной, да и денег на другой у нас не предполагалось.

Не бог весь что конечно, но с блоками питания FSP у меня как-то особо проблем не возникало, так что послужит старичок ещё лет 5, а то и 10. 

Памяти у нас было аж 8Gb четырьмя планками по 2Gb.

реклама



Естественно китайско-подвального происхождения, ибо где такие сейчас ещё взять.

Процессор у нас изначально остался Q8300... но так как у меня в хозяйстве завалялся комплект из материнской платы под DDR3 и процессора Q6600, я решил сделать - чейнж. Оно ему в деревне с DDR2 как бы и не надо, а у меня пусть Q8300 с DDR3 будет. Кстати... я похоже забыл сказать про это владельцу, надо будет не забыть при случае, а то как-то не хорошо может получиться. 

Материнская плата же у нас тут хорошая от Gigabyte на P45 чипсете. 

реклама



GA-EP45-DS3L

Не самый топ конечно, но нам оно и не надо.

Видеокартой же, найденной моим товарищем в закромах, оказалась Asus ENGTX550 TI DI/1GD5

Если кто не понял это nVidia GeForce GTX550 Ti на 1Gb DDR5 памяти. Жаль конечно что не на 2Gb, но имеем что имеем. Также у неё подпаленный HDMI - выдаёткартинкус полосками, но благо DVI и VGA живые,так что для наших задач видеокарта более чем годится.  

В ходе смены процессора я обнаружил под ним "набор тайской жрицы любви", а точнее термопасту типа "серебрянка". Если честно я думал такую дичь перестали продавать лет 15 назад, но нет, оказывается её можно купить и сейчас. Что и сделал мой товарищ в ближайшем магазине, когда решил обслужить свой ПК.

В общем сразу я как-то не допетрил, да и лень было, но после сборки выяснилось, что видяха греется хорошо так за 85 градусов под нагрузкой меньше чем за минуту и тестирование я дальше проводить не стал. Оказалось, что и на видеокарте намазана такая же дрянь.

Хуже это серебряной дряни была только "краска для аватаров" от фирмы Titan, но этой дряни слава богу я уже лет 15 как не встречал - хотя кто его знает, может сейчас где-то подобное и продают. 

В общем перемазал я термопасту, и температура на видеокарте не подымалась выше 75 градусов даже в закрытом корпусе в течении получасового прогона тестов. 

Пасту я на такой случай использую Noctua NT-H1.

Не супермега топ - но всегда меня выручает при обслуживании чипов с открытым кристаллом. 

В общем собрал я это уже всё до кучи, и приступил к установке ОС и тестированию.

Кулер там какой-то от Glacialtech, немного шумноват, но свои функции исполняет. Также были установлены вентиляторы на переднюю (80х80) и заднюю (92х92) стенки корпуса. Не так чтоб они уж очень были нужны, просто у меня они были - так почему бы и не поставить. 

Нашёлся также рабочий DVD-RW привод под IDE - чисто чтоб дырку закрыть, ну а жёстким диском у нас будет какой-то SATA Seagate 160Gb, потом ему в пару ещё поставим WD на 250Gb. 

В качестве ОС будем использовать Windows 10, да я знаю, как мучительно долго она ворочается на HDD, но как бы, а куда нам торопиться то? В остальном же по сравнению с Windows 7 у неё одни плюсы, да и остальное железо в принципе позволяет её полноценно использовать.

В общем накатил я софт и по традиции решил прогнать тестов, какие были под рукой. Сравнений у нас увы никаких не будет, так что ориентируемся на собственные ощущения, так сказать.

3DMark Vantage

Подпись к изображению

3DMark 11

Подпись к изображению

Final Fantasy 15

Увы для Final Fantasy 15 компьютер слабоват даже в 720p.

Street Fighter IV

А вот в классику 2008 года можно играть на максималках.

Street Fighter V

Street Fighter V уже идёт не так бодро, но чуть снизив настройки графики вполне можно получить заветные 60 кадров.

Собственно, на этом мой список тестов закончился, свежие игры уже требует DX12 и AVX инструкций в процессоре, так что конечно компьютер наш по нынешним временам на игровой не тянет, но вот для деревни более чем достаточен, благо хороших игр на нём можно запустить столько - что и за две жизни не пройти. Увы, намомент сборки в наличии был только жёсткий диск на 160Gb, так что накатить удалось только F.E.A.R., Need for Speed: Most Wanted, Gears of War и ещё пару-тройку игр.   

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel nvidia core 2 quad q6600
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
4
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
5
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
7
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
3
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
52
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Энтузиаст создал процессор в Excel
+
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
1
Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
MilitaryTV: Ни одна из западных систем ПВО не способна сбить Х-22 из-за скорости и траектории
+
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
+
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
105
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
144
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
5
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
8
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
3
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
3
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
2
Китай представил новый боеприпас класса "воздух-земля" для стелс-истребителя J-20
+

Сейчас обсуждают

Iscariot
13:16
Купил 7700хт с учетом возврата и скидок на мегамаркете за 33к, поделки от куртки идут лесом
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
ark-bak
13:15
Всему свое время
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Антон Филимонов
13:15
Это ж надо каким быть идиотом, чтоб на такую сборку с HDD накатить вин10. Для тех кто вдруг не знает, через пару месяцев пользования вин10 на хдд просто будет лежать, т.к. диск будет загружен под 100...
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Сергей Иванов
13:14
Хватит восторженностей по поводу дремучего царизма
Корабли царской России, опередившие свое время, катамаран «Волхов» и история Путиловской верфи (ч.1)
Сергей Иванов
13:12
Враньё, корабль сделан по технологии сварки, а при царе горохе такой технологии ещё не было, только клепали...
Корабли царской России, опередившие свое время, катамаран «Волхов» и история Путиловской верфи (ч.1)
Джон Коннор
13:11
Ремонтники такого не говорят. Главный ютуб ремонтник РФ говорит, что Нвидиа сделана из помоев. Это подтверждают немецкие мастерские, которые ставят вытяжки и носят респираторы, потому что воняет горел...
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Джон Коннор
13:08
У автора Хуанг головного мозга ))) Я нашел рх7800 за 49000р, а 4070ti начинается от 79000р. Разница 30000р. Зеленожопая обида затмила автору моск )))
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Beltegeze Мединцов
13:07
Покупая приставку, человек покупает дешевое устройство, где он может играть не думая о драйверах, настройках, комплектующих весь цикл поколения. В России может и ПК доминирует, а в штатах и в других ...
Генеральный директор Sony хочет, чтобы экосистема PlayStation расширялась за счет ПК
Роман Слабиенко
13:07
Когда же у тебя время на статейки находится?
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Евгений Окуловских
13:00
Ну вас не стесняясь грамотными потребителями выращивают. У вас получается.
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем