Шёл к концу 2023 год, будущее всё так же было туманно, а прошлое с каждым днём становилось всё ярче и красочней. И так, одним морозным ноябрьским днём прилетело мне в телегу сообщение от старинного товарища. Так мол и так, хочу апгрейд, а денег как-то особо и не густо - что скажешь за Xeon'ы?

Что я мог сказать за Xeon'ы? - Я слышал их с Алика возят...

Но сегодня не о них, в общем сделали мы ему апгрейд и у меня по квартире осталось куча раздербаненного железа. Товарищ мой порылся у себя в закромах, нашёл какую-то видеокарту и жёсткий диск. И было принято стратегическое решение собрать весь этот хлам до кучи отвезти в деревню, где у моего товарища есть фазенда - для культурного отдыха на природе.

Корпусом у нас будет служить легендарный Foxconn TLA-570, который был весьма популярным лет 10-15 назад и только лично мной на таковом было собрано не один десяток сборок. А служить он нам будет, потому что я обтупился при апгрейде на Xeon с кулером на процессор, и он в этот корпус не влез)))

Блок питания после осмотра было решено оставить родной, да и денег на другой у нас не предполагалось.

Не бог весь что конечно, но с блоками питания FSP у меня как-то особо проблем не возникало, так что послужит старичок ещё лет 5, а то и 10.

Памяти у нас было аж 8Gb четырьмя планками по 2Gb.

Естественно китайско-подвального происхождения, ибо где такие сейчас ещё взять.

Процессор у нас изначально остался Q8300... но так как у меня в хозяйстве завалялся комплект из материнской платы под DDR3 и процессора Q6600, я решил сделать - чейнж. Оно ему в деревне с DDR2 как бы и не надо, а у меня пусть Q8300 с DDR3 будет. Кстати... я похоже забыл сказать про это владельцу, надо будет не забыть при случае, а то как-то не хорошо может получиться.

Материнская плата же у нас тут хорошая от Gigabyte на P45 чипсете.

GA-EP45-DS3L



Не самый топ конечно, но нам оно и не надо.

Видеокартой же, найденной моим товарищем в закромах, оказалась Asus ENGTX550 TI DI/1GD5

Если кто не понял это nVidia GeForce GTX550 Ti на 1Gb DDR5 памяти. Жаль конечно что не на 2Gb, но имеем что имеем. Также у неё подпаленный HDMI - выдаёткартинкус полосками, но благо DVI и VGA живые,так что для наших задач видеокарта более чем годится.

В ходе смены процессора я обнаружил под ним "набор тайской жрицы любви", а точнее термопасту типа "серебрянка". Если честно я думал такую дичь перестали продавать лет 15 назад, но нет, оказывается её можно купить и сейчас. Что и сделал мой товарищ в ближайшем магазине, когда решил обслужить свой ПК.

В общем сразу я как-то не допетрил, да и лень было, но после сборки выяснилось, что видяха греется хорошо так за 85 градусов под нагрузкой меньше чем за минуту и тестирование я дальше проводить не стал. Оказалось, что и на видеокарте намазана такая же дрянь.

Хуже это серебряной дряни была только "краска для аватаров" от фирмы Titan, но этой дряни слава богу я уже лет 15 как не встречал - хотя кто его знает, может сейчас где-то подобное и продают.

В общем перемазал я термопасту, и температура на видеокарте не подымалась выше 75 градусов даже в закрытом корпусе в течении получасового прогона тестов.

Пасту я на такой случай использую Noctua NT-H1.

Не супермега топ - но всегда меня выручает при обслуживании чипов с открытым кристаллом.

В общем собрал я это уже всё до кучи, и приступил к установке ОС и тестированию.

Кулер там какой-то от Glacialtech, немного шумноват, но свои функции исполняет. Также были установлены вентиляторы на переднюю (80х80) и заднюю (92х92) стенки корпуса. Не так чтоб они уж очень были нужны, просто у меня они были - так почему бы и не поставить.

Нашёлся также рабочий DVD-RW привод под IDE - чисто чтоб дырку закрыть, ну а жёстким диском у нас будет какой-то SATA Seagate 160Gb, потом ему в пару ещё поставим WD на 250Gb.

В качестве ОС будем использовать Windows 10, да я знаю, как мучительно долго она ворочается на HDD, но как бы, а куда нам торопиться то? В остальном же по сравнению с Windows 7 у неё одни плюсы, да и остальное железо в принципе позволяет её полноценно использовать.

В общем накатил я софт и по традиции решил прогнать тестов, какие были под рукой. Сравнений у нас увы никаких не будет, так что ориентируемся на собственные ощущения, так сказать.

3DMark Vantage

Подпись к изображению

3DMark 11

Подпись к изображению

Final Fantasy 15

Увы для Final Fantasy 15 компьютер слабоват даже в 720p.

Street Fighter IV

А вот в классику 2008 года можно играть на максималках.

Street Fighter V

Street Fighter V уже идёт не так бодро, но чуть снизив настройки графики вполне можно получить заветные 60 кадров.

Собственно, на этом мой список тестов закончился, свежие игры уже требует DX12 и AVX инструкций в процессоре, так что конечно компьютер наш по нынешним временам на игровой не тянет, но вот для деревни более чем достаточен, благо хороших игр на нём можно запустить столько - что и за две жизни не пройти. Увы, намомент сборки в наличии был только жёсткий диск на 160Gb, так что накатить удалось только F.E.A.R., Need for Speed: Most Wanted, Gears of War и ещё пару-тройку игр.

