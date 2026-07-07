Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

Тестирование видеокарты фирмы Gigabyte на базе чипа nVidia GeForce RTX 3070, оснащённой 8Gb памяти GDDR6.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, толщина которой превышает 2 слота, что даёт нам надежду на нормальное охлаждение, по крайне мере по сравнению с версией Eagle. Хотя, учитывая, что версия Vision выступила довольно средненько, хочется надеяться, что версия Gaming покажет себя лучше.

реклама



Обратная сторона карты, типична для изделий Gigabyte - выхлоп весьма посредственный, впрочем, он есть и это лучше, чем его отсутствие.

Набор портов человеческий — по паре HDMI и DP, для дома - самое оно.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма: 6-pin и 8-pin, они не распаяны на плате, а подведены к ней проводами. Решение странное - но, это уже не первая подобная карта у меня в руках, и проблем в этом аспекте с ними не было.

реклама



GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты по нынешним временам солидный - 90 MHz, впрочем, всё это нелепые потуги ради того, чтоб налепить заветные буквы ОС, и срубить лишних шекелей. Память у видеокарты - GDDR6, без разгона. 

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

реклама



3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

реклама



3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Система охлаждения видеокарты справилась со своей работой - достойно.

Итоги

Вот такая видеокарта от Gigabyte побывала у нас на тестировании, после провальной Eagle, и не очень уверенно выступившей Vision, версию Gaming я могу смело рекомендовать к приобретению. А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.

Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты geforce gigabyte rtx geforce rtx тестирование geforce rtx 3070 rtx 3070 gv-n3070gaming oc-8gd
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) GX651
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участник клуба металлоискателей нашёл в Норвегии монету времён последнего короля викингов
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
Sony ограничила продажи съёмных дисководов для PlayStation 5
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
Анонсирован крупный сюжетный мод «Progenitors» для Half-Life 2 от создателей Entropy: Zero
YouTube-блогер собрал USB-накопитель на магнитных сердечниках из деталей советского компьютера
СТМ показала на ИННОПРОМе развивающий до 400 км/ч поезд и огромный дизельный двигатель 12ДМ-185
Австрийский учёный объяснил парадокс Ферми незаметной экспансией развитых цивилизаций в космосе
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
Двигатель ПД-35 может перекроить конструкцию Ил-96

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter