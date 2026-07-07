Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, толщина которой превышает 2 слота, что даёт нам надежду на нормальное охлаждение, по крайне мере по сравнению с версией Eagle. Хотя, учитывая, что версия Vision выступила довольно средненько, хочется надеяться, что версия Gaming покажет себя лучше.

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Обратная сторона карты, типична для изделий Gigabyte - выхлоп весьма посредственный, впрочем, он есть и это лучше, чем его отсутствие.

Набор портов человеческий — по паре HDMI и DP, для дома - самое оно.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма: 6-pin и 8-pin, они не распаяны на плате, а подведены к ней проводами. Решение странное - но, это уже не первая подобная карта у меня в руках, и проблем в этом аспекте с ними не было.

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GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты по нынешним временам солидный - 90 MHz, впрочем, всё это нелепые потуги ради того, чтоб налепить заветные буквы ОС, и срубить лишних шекелей. Память у видеокарты - GDDR6, без разгона.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

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3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

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3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Система охлаждения видеокарты справилась со своей работой - достойно.

Итоги

Вот такая видеокарта от Gigabyte побывала у нас на тестировании, после провальной Eagle, и не очень уверенно выступившей Vision, версию Gaming я могу смело рекомендовать к приобретению. А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.