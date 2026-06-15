Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, которая занимает более 2-х слотов расширения, что даёт нам основания надеяться на нормальное охлаждение.

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Обратная сторона карты ничем особым не выделяется, выхлоп посредственный, что ставит под сомнения эффективность системы охлаждения.

Набор портов — два HDMI и два DP, что, на мой взгляд, скорее преимущество, нежели недостаток.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма: 6-pin и 8-pin, которые не распаяны на плате, а выполнены отдельным блоком, соединяющимся с платой проводами.

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GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты — «огромные» 25 MHz, что позволяет производителю с гордостью прилепить на коробку буковки ОС и накинуть шекелей к цене. Память у видеокарты стандартная — GDDR6.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

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Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

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"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Как и ожидалось, система охлаждения видеокарты справилась со своей работой весьма посредственно, впрочем, температуры за критические значения не выходят, так что и на том спасибо.

Итоги

Вот такая видеокарта побывала у нас на тестировании, на фоне версии EAGLE от той же Gigabyte она, в принципе, конечно, выступила неплохо, однако в целом — весьма посредственно.

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.