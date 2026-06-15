Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

Тестирование видеокарты от фирмы Gigabyte на базе чипа nVidia GeForce RTX 3070, оснащённой 8Gb памяти GDDR6.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, которая занимает более 2-х слотов расширения, что даёт нам основания надеяться на нормальное охлаждение.

реклама



Обратная сторона карты ничем особым не выделяется, выхлоп посредственный, что ставит под сомнения эффективность системы охлаждения.

Набор портов — два HDMI и два DP, что, на мой взгляд, скорее преимущество, нежели недостаток.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма: 6-pin и 8-pin, которые не распаяны на плате, а выполнены отдельным блоком, соединяющимся с платой проводами.

реклама



GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты — «огромные» 25 MHz, что позволяет производителю с гордостью прилепить на коробку буковки ОС и накинуть шекелей к цене. Память у видеокарты стандартная — GDDR6. 

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

реклама



3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

реклама



3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки с RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Как и ожидалось, система охлаждения видеокарты справилась со своей работой весьма посредственно, впрочем, температуры за критические значения не выходят, так что и на том спасибо.

Итоги

Вот такая видеокарта побывала у нас на тестировании, на фоне версии EAGLE от той же Gigabyte она, в принципе, конечно, выступила неплохо, однако в целом — весьма посредственно. 

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.

Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce gigabyte видеокарта geforce rtx тестирование geforce rtx 3070 rtx 3070 3070 gv-n3070vision oc-8gd
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экс-пилот Boeing: нужно несколько месяцев обучения экипажа для полётов на самолётах МС-21 и SJ-100
Пассажирскую версию ТВРС-44 «Ладога» закрыли - самолёт переделывают в грузовой
В Китае роботы-змеи ползают по проводам и находят неисправности ещё до аварий
Российский офшорный вертолёт Ми-171А3 приступил к работе на Сахалине
Microsoft и AMD сократили время загрузки игр на 95% с помощью технологии Advanced Shader Delivery
Экс-глава PlayStation Studios Сюхэй Ёсида предполагает в будущем слияние Xbox с Windows
Европейский твёрдотельный аккумулятор достиг плотности 465 Вт*ч/кг и подходит для авиации и обороны
Японский луноход-трансформер размером с теннисный мяч успешно сработал на поверхности Луны
Производитель пылесосов представил проект седана на 3111 л.с. - мощнее самого экстремального BYD
Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
В России создали устройство для автоматической смены 4-тонных деталей на станках
YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell с 96 ГБ памяти подорожала более чем на 65% до 13 250 $
Обновление One UI 9.0 добавляет индикатор интернет-соединения на экран смартфонов Samsung
Энтузиаст протестировал Intel Arc A750 в Forza Horizon 6 и других современных играх
Алюминиевые дома Фуллера чуть не заполонили Америку после Второй мировой
Sony сворачивает активность на ПК и теряет крупнейший китайский рынок Steam
Мини‑ПК Strix Halo на базе Ryzen AI Halo оказался на 700$ дешевле Nvidia DGX Spark с 128 ГБ памяти

Популярные статьи

10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Как составить бизнес-план и какие подводные камни важно учитывать
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter