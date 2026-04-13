Итак, сегодняшний наш пациент – Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X.

Видеокарта оснащена двумя вентиляторами и занимает более двух слотов расширения.

Радиатор массивный, выхлоп в наличии.

Из портов стандартный нынче набор - один HDMI и три DP.

Видеокарта оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания, что достаточно необычно для 3060 Ti, и говорит нам о необходимости использования БП с мощностью более 550Вт.

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты отсутствует, что не может не радовать. Во всём остальном – типичная nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb, но оснащённая памятью стандарта GDDR6X.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки + "эпичный" RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И данная видеокарта, несмотря на наличие всего двух вентиляторов, показывает отличные результаты по части охлаждения. Из пяти протестированных мною за последнее время GeForce 3060 Ti — это лучший результат.

Итоги

Вот такую вот видеокарту мы сегодня протестировали — отсутствие нелепых потуг на заводской разгон, хорошая производительность и отличная система охлаждения, ну а большего нормальному человеку и не надо.

На этом у меня на сегодня всё — всем пока.