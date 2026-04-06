Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6

Видеокарта Gigabyte GV-IA380GAMING OC-6GD на основе чипа Intel Arc A380, с солидным заводским разгоном в 25%, объёмом памяти 6Gb стандарта GDDR6 и трёхвентиляторной системой охлаждения.
Итак, сегодняшний наш пациент – Gigabyte GV-IA380GAMING OC-6GD.

реклама



Видеокарта оснащена тремя вентиляторами и на вид напоминает недавно нами рассмотренную карту от Gigabyte на чипе nVidia GeForce RTX 3060 Ti.

Но увы радиатор, скрывающийся под кожухом - куда более простой конструкции, что можно лицезреть через вырез для "выхлопа", от которого толк, наверное, и есть, но явно не очень большой.

реклама



По классике Gigabyte тех годов - на борту у нас два HDMI порта и два порта DP.

Разъём питания 6pin, в количестве - одна штука, это позволяет использовать её с недорогими БП от 450Вт, да и в целом говорит о том, что карта целит в бюджетный сегмент.  

реклама



GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Утилита эта мягко говоря кривая, так что полноценной информации увы не даёт, в частности у данной карты присутствует разгон по чипу с заводских 2GHz до 2.5GHz - т.е. чип разогнан на солидные по нынешним временам 25%. Впрочем, это так называемый "Boost" и естественно карта под равномерной полной нагрузкой такую частоту держать не сможет. Но и все прочие видеокарты, присутствующие нынче на рынке не способны держать свои заявленные "Boost" частоты под нагрузкой. Но чисто номинально - разгон есть, а значит можно добавить буковки OC в название и срубить деньжат на хомяках.

Чтоб было не скучно, добавлю сюда ещё тесты видеокарты Palit GeForce GTX 1060 JETSTREAM 6Gb GDDR5.

реклама



Увы данная карта у меня была давненько, так что сравнение будет не во всех тестах.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

nVidia GeForce GTX 1060 6GbIntel Arc A380 6Gb

3DMark 11nVidia GeForce GTX 1060 6GbIntel Arc A380 6Gb

Под DirectX 11 у видеокарт Intel традиционные проблемы - по причине отсутствия его аппаратной поддержки.

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IVnVidia GeForce GTX 1060 6GbIntel Arc A380 6Gb

DirectX 9.0c видеокарты Intel не поддерживают на аппаратном уровне, так что имеем сильную просадку по производительности относительно конкурента, впрочем производительности более чем достаточно и так.

Final Fantasy XVnVidia GeForce GTX 1060 6Gb

Intel Arc A380 6Gb

Forza Horizon 4nVidia GeForce GTX 1060 6GbIntel Arc A380 6Gb

F1 22

Результаты с включённой трассировкой лучей - печальные.

А вот если её отключить - то всё не так уж и плохо.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6nVidia GeForce GTX 1060 6GbIntel Arc A380 6Gb

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки + "эпичный" RTX

Cyberpunk 2077nVidia GeForce GTX 1060 6Gb
"Впечатляющие" настройки без апскейлингаIntel Arc A380 6Gb
"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Как видим - карта довольно слабенькая, а о лучах на ней лучше вообще забыть - выступает она где-то на уровне nVidia GeForce GTX 1060 6Gb, и даже её чутка опережает, однако, по сравнению с ней, у Intel Arc A380 есть ещё пара весомых преимуществ, а именно - генерация кадров:

"Впечатляющие" настройки с генерацией кадров

А также - аппаратный апскейлинг:

"Впечатляющие" настройки с генерацией кадров и апскейлингом

И вот, мы уже можем поиграть на максимальных настройках графики без трассировки лучей в 1080p.

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

Ноль FPS это конечно забавно... но даже на минимальных настройках увы данной карты решительно недостаточно для того, чтоб играть без использования апскейлеров в 1080p. 

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов - с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме - две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Результат не самый впечатляющий для карты с тремя вентиляторами, однако вполне приемлемый, учитывая 25% заводской разгон данной видеокарты.

Итоги

Вот такая довольно интересная карта у нас сегодня побывала на тестировании - звёзд с неба она конечно не хватает, но она вполне может вам подойти, если вам достаточно производительности уровня GTX 1060 6Gb в современных играх, но вы хотите карту посвежее. Из бонусов вы получите генератор кадров и аппаратный апскейлинг, толк от которых будет далеко не везде, но всё же будет. Из минусов же у вас будет не очень хорошая поддержка старых API типа DirectX 9.0c и DirectX 11. Также не стоит забывать, что данная карта требует наличие нормально реализованного Resizable BAR на материнской плате, так что подойдёт лишь для относительно свежих сборок. Ну и да - карты эти до сих пор доступны в магазинах с ценником порядка 16 000 рублей, но покупать их там конечно же не надо, ибо на вторичке полно таких карт в состоянии "не бита, не крашена, бабушка пасьянс раскладывала" с ценниками от 8 000 до 10 0000 рублей.

 А на этом у меня на сегодня всё – всем пока.

nvidia intel geforce gigabyte видеокарта intel arc тестирование arc a380 intel arc a380 geforce rtx 1060
