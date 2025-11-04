Сайт Конференция
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011

Тестирование шестиядерного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 2.6GHz и его сравнение с шестиядерным AMD Ryzen 5 2600 3.6GHz, а также четырёхядерным Intel Xeon E3-1230 V2 3.3GHz.
Шёл к закату далёкий 2008 год, уже во всю бушевал очередной мировой экономический кризис, а компания Intel представила миру своё новое семейство процессоров Core i, которое по большому счёту и спустя 17 лет существует без каких-либо радикальных изменений. А так как компания AMD ничего вразумительного в те годы не производила, и не сможет ещё лет семь к ряду, то компания Intel подумала-подумала, да и решила разделить своих и так элитных поклонников, на две категории - элиту и суперэлиту. Обычной элите в 2009 году выдадут сокет 1156, а суперэлите в том же 2009 году с барского плеча отвесили сокет 1366, используемый в серверах. Собственно, от 1156 он отличался поддержкой трёхканальной памяти, а также поддержкой шестиядерных процессоров и двухпроцессорных конфигураций.

Материнская плата Intel DX58SO

Всё это стоило как чугунный мост, и мало кому было в те времена надо. Кстати, в отличии от сокета 1156 ограниченного объёмом памяти в 32Gb, сокет 1366 в теории мог работать с объёмом памяти до 144Gb на сокет - при использовании серверных чипсетов, DDR3 ECC Reg памяти и процессоров Xeon, т.е. максимум аж 288Gb оперативной памяти в двухпроцессорной конфигурации. Увы "настольный" чипсет X58 для плат на сокете 1366, был однопроцессорным и имел ограничение по объёму оперативной памяти в 48Gb. Но для страждущих существовали платы класса Workstation на серверных чипсетах.

Материнская плата EVGA Classified SR-2

Но и обычные платы на X58 под сокет 1366 в те годы - ультимативная шутка, аналогов которой не было.

И такое положение дел продолжалось довольно длительное время - выпускался сокет для элиты Intel, а параллельно сокет для суперэлиты Intel, и таковых за всё время наплодилось аж 6 штук: 1366, 2011, 1356, 2011-3, 2066. Всё это разнообразие, и его нюансы я конечно же расписывать не будут. Важным для нас тут является то, что спустя некоторое время сервера на данных сокетах начали массово списываться, и на китайских помойках начали образовываться горы процессоров, чипсетов и оперативной памяти. Чем и воспользовались наши предприимчивые китайские друзья, начав клепать под данные серверные процессоры "декстопные" материнские платы по вполне заманчивым ценам. Что по итогу вылилось в настоящий шторм "игровых сборок" на процессорах Xeon. И волну этого всего безобразия пришлось гасить программными методами, привлекая фирму Microsoft, которая путём нехитрых манипуляций превратила это всё великолепие в тыкву с помощью Windows 11... Точнее ещё не превратила, но банкет "игровых Xeon" движется к финалу, заодно утягивая с собой сборки на 775, 1156, 1155 и 1150...

Собственно, к чему это я, а к тому, что заглянул ко мне недавно на тесты один такой комплект, на базе процессора Xeon, китайской материнской платы под Socket 2011 и планки памяти на 16Gb DDR3 ECC Reg.

Внешний осмотр

Вот такой комплект мною был приобретён на всем известном сайте бесплатных объявлений за 3000 рублей, по просьбе одного моего знакомого. Уж не знаю для каких целей оно ему понадобилось - я просто живу по соседству с продававшим это всё дело человеком, так что мне и было выдано задание - купить и проверить. И на оную проверку у меня было всего часа 4, так что всё пришлось делать в темпе вальса.

Увы название данной материнской платы я записать забыл, память там от какого то сервера HP, если верить наклейке, кулерок обычный "китайченский" с колхозным креплением на пластиковую рамку, ну и процессор Intel Xeon E5-2630V2 о шести ядрах. Вообще платы сокета 2011 поддерживают процессоры с числом ядер до 12, и кстати память DDR3 аж в четыре канала, увы планка памяти у нас одна, так что преимущества 4х канальной памяти у нас лицезреть не получится.

А вот что нам говорит CPU-Z о нашем сегодняшнем пациенте и его сегодняшних соперниках, которые уже не раз мелькали на страницах моего блога.

Как видим, ядер у нашего Xeon шесть штук, а вот частоты оных не очень радуют, в остальном же по сути он мало чем отличается от Xeon под сокет 1155 - по набору возможностей.

По памяти всё как-то вот так, только что 1155 мы протестируем и в двухканальном, и в одноканальном режимах, а заодно и с отключенным HT, ибо в отличии от двух прочих сегодняшних конкурсантов спешки с ним никакой не было - так что пусть будет. Тестировать мы это всё будем естественно под Windows 11.

Тестирование

3DMark'06

Ну что можно тут сказать... шестиядерный Xeon из-за более низких частот умудряется выступать лишь чуть лучше, чем его четырёхядерный братишка, на одноканальный режим работы память тест особо не реагирует, а вот отключение HT влияет на производительность довольно ощутимо. Данные тест не особо дружит с процессорами, имеющими более трёх ядер, так что такие результаты обусловлены работой системы динамического повышения частот - но мы тут не диссертацию пишем, так что и так сойдёт.

3DMark Vantage

А в данном тесте наш шестиядерный Xeon показывает на что способен, пусть и не хватая звёзд с неба. Одноканальный режим память никак не влияет на результаты теста, а вот отключение HT лишает нас добрых 20% производительности.

3DMark 11

А тут у нас полный набор, двухканальный режим работы памяти даёт серьёзный буст в попугаях, да так что четырёхядерный Xeon умудряется обойти шестиядерный, что говорит нам ещё и о любви данного теста к высоким тактовым частотам. Отключение HT вновь лишает нас 20% попугаев.

3DMark Fire Strike

Ну а тут всё возвращается на круги своя - толку от двухканальной памяти нет, HT даёт порядка 30% прироста поголовья попугаев. Ну а шестиядерный Xeon, несмотря на более низкие частоты - обходит четырёхядерный.

3DMark Night Raid

Ну и под занавес в принципе без изменений.

Итоги

Ну что тут сказать... хорошие были процессоры, но увы их время уже ушло. Жаль не удалось протестировать четырёхканальный режим работы памяти, ибо синтетика синтетикой, а толк от него всё-таки должен быть ощутимый. Правда в любом случае - сейчас такое имеет смысл собирать лишь при отсутствии финансов, либо под какие-то специфичные задачи - например если нужна производительная сборка под Windows 7. Во всех других случаях лучше отдать предпочтение более свежим платформам не старее 1155v2 и AM4, дабы избежать вероятности упереться в софтовые ограничения. Если же вы всё-таки зачем-то решите обратить внимание на суперэлитные сокеты Intel тех лет, то рекомендую не связываться с китайскими платами, которые в принципе не так уж и плохи, а поискать фирменные платы, а лучше списанные рабочие станции на базе серверных чипсетов.

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

amd intel ryzen процессор core i7 xeon тестирование ryzen 5 2600 e3-1230 v2 e5-2630 v2
